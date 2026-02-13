  • Спортс
  • Арбелоа о Карвахале: «Я больше всех заинтересован в его лучшей форме. В «Реале» все хотят чувствовать себя важными, я призываю их работать усерднее. Недовольные идут на скамейку»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о взаимоотношениях с Дани Карвахалем.

Ранее одни источники сообщали, что капитан расстроен тем, что мало играет, хотя готов, но с Альваро они почти не разговаривают, а другие утверждали что главный тренер бережет защитника во избежание новых травм. При этом в клубе якобы не видят никакого конфликта между ними.

– Вы разговаривали с Карвахалем?

– Как и со всеми, я люблю с ними разговаривать. Мы садимся и обсуждаем, мне нравится знать, что они думают. Он постоянно становится лучше. У него была еще одна неделя тренировок... И, очевидно, что я – человек, больше всех заинтересованный видеть его в лучшей форме.

– Карвахаль сыграл 29 минут с тех пор, как вы возглавили команду, это 4,6% от общего игрового времени. Вы понимаете, почему он может быть расстроен своей ситуацией?

– Нет, смотрите. Для меня это часть футбола: если игрок не получает желаемого игрового времени или играет мало, я не пойму, если он будет доволен своей ситуацией. И я говорю не только о Карвахале, но и о любом игроке.

В этой команде каждый хочет внести свой вклад на поле, чувствовать себя важным. Если они пришли в «Реал Мадрид», то потому, что были очень, очень важны, выделялись в своих предыдущих клубах. Я всегда призываю их усерднее работать на тренировках каждый день, и если кто-то недоволен… Он идет на скамейку запасных. Другого ответа нет. Всегда работать вместе с остальной командой и ставить интересы команды выше личных. Так и с этой командой, это путь вперед, – сказал Арбелоа на пресс-конференции.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
18 комментариев
"В конечном счёте, я лишь ассистент главного тренера Винисиуса Жуниора" - заявил Рауль Арбелоа
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
"В конечном счёте, я лишь ассистент главного тренера Винисиуса Жуниора" - заявил Рауль Арбелоа
озвучил скрещенный из рауля и арбелоа человек уже заплесневелую шутку, возникшую в голове некого ноунейма
Недовольные идут на скамейку... Но если твоё имя начинается на "Ви" и кончается на "нисиус", то мы поговорим отдельно)

Ну а если серьёзно, то зачехлить переломанного ветерана Карвахаля и устраивать такую браваду явно проще, чем пытаться угомонить всем известную диву. Да и в принципе понятно откуда и куда в клубе дует ветер, так что пока болельщикам Мадрида (да и всем интересующимся) можно только наблюдать и гадать, что будет дальше.
Ниче себе, с белыми может включить мужика.
Ответ Антон Фалафель
Ниче себе, с белыми может включить мужика.
Окак.

То есть ты действительно считаешь, что дело в цвете кожи, а не в том, что Винисиус еще может кучу импакта внести, тк обладает конским здоровьем с одним единственным минусом - психической неустойчивостью, в отличии от переломанного Карвахаля, который думает не о клубном успехе, а про летний ЧМ?
"Если кто-то недоволен, он идёт на скамейку запасных"
Наш дриблер что, превращается в тренера?
В следующем интервью он скажет, что вообще весь стартовый состав сам выбирает!
А вообще такая риторика в адрес Карвахаля лишь укрепляет мысль о том, что Дани просто не нужен клубу объективно, и в руководстве за него, в отличие от Вини, никто заступаться не будет
Ответ Ares
"Если кто-то недоволен, он идёт на скамейку запасных" Наш дриблер что, превращается в тренера? В следующем интервью он скажет, что вообще весь стартовый состав сам выбирает! А вообще такая риторика в адрес Карвахаля лишь укрепляет мысль о том, что Дани просто не нужен клубу объективно, и в руководстве за него, в отличие от Вини, никто заступаться не будет
В Реале бизнес подход. Игроки это активы и каждый оценивается по разному
Ответ <Inter>
В Реале бизнес подход. Игроки это активы и каждый оценивается по разному
Во, во. Это относится к людям, которые хотят чтобы Арбелоа взял и посадил Винисиуса на лавку, забывая что этот один из самых главных активов Реала. Зачем руководству стрелять себе в ногу?
Если Вини вернётся на свой уровень, то и стоить на рынке он будет побольше.
Кому нужна истеричная звезда, проведшая полсезона на лавке?
Все важны, но некоторые важнее.
Вот Вини например...
Ответ Михаил Ткаченко
Все важны, но некоторые важнее. Вот Вини например...
Все животные равны, но некоторые равнее
Ответ Михаил Ткаченко
Все важны, но некоторые важнее. Вот Вини например...
Ну вот Винисиус пропустил матч с Валенсией из-за перебора желтых карточек и это сразу же сказалось на игре Мадрида в нападении. Очень мало создавали опасности у ворот летучих мышей. Да у Винисиуса может не пойти игра (особенно после не получения Золотого Мяча это происходит с пугающей периодичностью), но все же он всегда хотя бы пытается создать хоть какую-то остроту с левого фланга.
Какой жосский)))
"Недовольные идут на скамейку.. На Винисиуса это, конечно, не распространяется," - добавил Арбелоа.
« и если кто-то недоволен… Он идет на скамейку запасных» Ага, никакого конфликта
Может они недовольны из-за того, что они на скамейке?
