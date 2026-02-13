Арбелоа о Карвахале: «Я больше всех заинтересован в его лучшей форме. В «Реале» все хотят чувствовать себя важными, я призываю их работать усерднее. Недовольные идут на скамейку»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о взаимоотношениях с Дани Карвахалем.
Ранее одни источники сообщали, что капитан расстроен тем, что мало играет, хотя готов, но с Альваро они почти не разговаривают, а другие утверждали что главный тренер бережет защитника во избежание новых травм. При этом в клубе якобы не видят никакого конфликта между ними.
– Вы разговаривали с Карвахалем?
– Как и со всеми, я люблю с ними разговаривать. Мы садимся и обсуждаем, мне нравится знать, что они думают. Он постоянно становится лучше. У него была еще одна неделя тренировок... И, очевидно, что я – человек, больше всех заинтересованный видеть его в лучшей форме.
– Карвахаль сыграл 29 минут с тех пор, как вы возглавили команду, это 4,6% от общего игрового времени. Вы понимаете, почему он может быть расстроен своей ситуацией?
– Нет, смотрите. Для меня это часть футбола: если игрок не получает желаемого игрового времени или играет мало, я не пойму, если он будет доволен своей ситуацией. И я говорю не только о Карвахале, но и о любом игроке.
В этой команде каждый хочет внести свой вклад на поле, чувствовать себя важным. Если они пришли в «Реал Мадрид», то потому, что были очень, очень важны, выделялись в своих предыдущих клубах. Я всегда призываю их усерднее работать на тренировках каждый день, и если кто-то недоволен… Он идет на скамейку запасных. Другого ответа нет. Всегда работать вместе с остальной командой и ставить интересы команды выше личных. Так и с этой командой, это путь вперед, – сказал Арбелоа на пресс-конференции.
Ну а если серьёзно, то зачехлить переломанного ветерана Карвахаля и устраивать такую браваду явно проще, чем пытаться угомонить всем известную диву. Да и в принципе понятно откуда и куда в клубе дует ветер, так что пока болельщикам Мадрида (да и всем интересующимся) можно только наблюдать и гадать, что будет дальше.
То есть ты действительно считаешь, что дело в цвете кожи, а не в том, что Винисиус еще может кучу импакта внести, тк обладает конским здоровьем с одним единственным минусом - психической неустойчивостью, в отличии от переломанного Карвахаля, который думает не о клубном успехе, а про летний ЧМ?
Наш дриблер что, превращается в тренера?
В следующем интервью он скажет, что вообще весь стартовый состав сам выбирает!
А вообще такая риторика в адрес Карвахаля лишь укрепляет мысль о том, что Дани просто не нужен клубу объективно, и в руководстве за него, в отличие от Вини, никто заступаться не будет
Если Вини вернётся на свой уровень, то и стоить на рынке он будет побольше.
Кому нужна истеричная звезда, проведшая полсезона на лавке?
Вот Вини например...