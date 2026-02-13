Орлов о Семаке: «Не хочет говорить вслух об ошибках игроков – такой у него стиль. Он не как Карпин. Нужна воспитанность. Человек живет не инстинктом, как собачка, а разумом»

Орлов о Семаке: он не указывает на ошибки вслух, потому что сам был игроком.

Комментатор Геннадий Орлов оценил поведение главного тренера «Зенита» Сергея Семака по отношению к футболистам.

«Мне задают вопрос: «А почему Семак остро не говорит об игроках?» Ну, у него такой стиль. Он не хочет говорить вслух об ошибках игроков. Он сам был игроком, понимает, как это может быть болезненно, если тренер будет откровенно говорить об ошибках.

А лучше – все внутри команды решать. Поэтому у него стиль такой. Он не такой, как Карпин . Помните его выпады против игроков?

Наверное, это все-таки воспитанность. Человек все-таки живет не инстинктом, как собачка или обезьянка, а цивилизованно, разумом. Сложно себя сдерживать, но лучше сдержать. Нужно быть корректным, к этому стремиться», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».