  • Орлов о Семаке: «Не хочет говорить вслух об ошибках игроков – такой у него стиль. Он не как Карпин. Нужна воспитанность. Человек живет не инстинктом, как собачка, а разумом»
Орлов о Семаке: он не указывает на ошибки вслух, потому что сам был игроком.

Комментатор Геннадий Орлов оценил поведение главного тренера «Зенита» Сергея Семака по отношению к футболистам.

«Мне задают вопрос: «А почему Семак остро не говорит об игроках?» Ну, у него такой стиль. Он не хочет говорить вслух об ошибках игроков. Он сам был игроком, понимает, как это может быть болезненно, если тренер будет откровенно говорить об ошибках.

А лучше – все внутри команды решать. Поэтому у него стиль такой. Он не такой, как Карпин. Помните его выпады против игроков?

Наверное, это все-таки воспитанность. Человек все-таки живет не инстинктом, как собачка или обезьянка, а цивилизованно, разумом. Сложно себя сдерживать, но лучше сдержать. Нужно быть корректным, к этому стремиться», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Семак особо и в игру не вмешивается. Надеется, что бразилы с дельфином сами вывезут
Ответ CapSUArmy
Он на матчах на планшете в футбольный менеджер играет.
ГСО назвал Карпина собакой?
Ответ Доктор Верховцев
И земляным червяком.
Ответ Доктор Верховцев
Ну не будет же он его пуделем называть, нужно жить разумом , а не инстинктом. Нужна воспитанность
Ответ alexander2260678
Это наглая подтасовка критики!
Ответ alexander2260678
Ты что там молишься на Семака, перечитал все его интервью?
Так и за кулисами ничего сказать бразилам не может. Это уже не воспитанность, а полная импотенция.
Ответ Владислав88
Ты был за кулисами?)
По крайней мере весь прошлый год Семак находил крайнего в каждом неудачном матче Зенита, никогда не признавал себя виноватым... О чем вообще Орлов..
Это он так завуалировано сказал термин "тряпка"
Это воспитанный питерский интеллигентный дедушка Карпина собачкой или обезьянкой обозвал? А че сразу не пуделем?
Ответ Ебздрогыч
Скорей всего с другим Валерием Георгиевичем перепутал.
После таких сравнений встал вопрос о воспитании самого Орлова.
Это тот Семак, который начал свою карьеру в Зените с жалоб на то, что его игроки не могут сделать 2-3 точные передачи или какой-то другой Семак?
"Как завуалированно обозвать человека псом" - пособие от деда Гены))
