  • Нигматуллин про отказ детей от общения с ним на фоне развода: «Я их всю жизнь в попки целовал, давал все лучшее – больно это осознавать. У Бекхэма тоже семейный конфликт – я не один»
41

Нигматуллин про отказ детей от общения с ним: я их всю жизнь в попки целовал.

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что дети не поддерживают с ним контакт. 

Ранее Нигматуллин судился с бывшей женой Еленой из-за раздела двух квартир, находящихся в Москве и Майами, а также парковочных мест. Суд обязал бывшую жену Руслана выплатить экс-вратарю 59 млн рублей – половину от суммы, вырученной от продажи квартиры.

Вопрос про детей. Общаешься ли ты сейчас с ними? Потому что, насколько я знаю, с этим тоже связана история, что дети встали на сторону мамы и поддерживают ее?

– Старший сын попросил больше никогда в жизни не упоминать его в своих рассуждениях, в своих интервью, в постах, и вообще вычеркнуть его из моей жизни. Вычеркнуть, конечно, я не могу. Но говорить... Если ему так комфортнее, пусть так и будет. Мне нечего сказать. 

А младший?

– С младшим не было контактов уже три года. 

Как ты считаешь, что могло произойти, чтобы они отказались от общения с родным отцом? Да, мама с папой делят имущество при разводе, но таких историй очень много. Чтобы дети прекращали общение должна быть какая-то веская причина? 

– Во-первых, они встали на сторону матери, особенно младший. Во-вторых, большое влияние на это решение оказала вторая половина, всячески меня очернив. Обидно, что люди, которые знают меня, нашу семью и мое отношение к детям... Фактически, я их всю жизнь в попки целовал, ни в чем не отказывал, давал лучшее образование, лучшие путешествия, все старался делать, чтобы у моих детей было самое лучшее. 

И даже футбольную школу для старшего открыл, чтобы он достиг в жизни... И когда он захотел жить в Америке, получить лучшее образование в Нью-Йорке – именно я рассылал 200 университетам его резюме и договаривался сначала о контракте, чтобы он поехал в «Атланту Юнайтед». Люди, которые меня знают, они знают, сколько труда я в это вложил, и как действительно мне больно это все осознавать. 

Дети находятся за границей?

– Да, в Майами они живут. 

Не было мысли полететь и попытаться встретиться, и хотя бы с детьми наладить контакт?

– На данный момент, наверное, нет. Мне объявлена очень серьезная война, в какой-то степени. Этот шаг ничего не даст.

Мой ровесник Дэвид Бекхэм, недавно у него тоже произошел семейный конфликт. Я в этой ситуации понял, что я не один. Когда дети, которым ты даешь всяческую любовь, даешь в жизни все, так поступают – это странно. Он очень разумно прокомментировал это. Дети на то и дети, им свойственны ошибки. Поэтому я склонен рассуждать, что они свою ошибку когда-нибудь поймут, а я пока подожду, – сказал Нигматуллин. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал «Алена, Блин!»
Матриархальное общество во всей красе. Мужик подобрал бабу с улицы, дал ей всё. Чем она ему ответила? Отсудила половину и детей настроила против. Сафонова взять ещё. Алиментов миллионы платит в месяц. По факту содержит не столько ребёнка, сколько свою бывшую и все её тусовки. А как было на Руси- всё наследство мужчинам доставалось. И разводов не было. Законы явно надо пересматривать. Мужчин ущемляют
Ответ Lestuk
Матриархальное общество во всей красе. Мужик подобрал бабу с улицы, дал ей всё. Чем она ему ответила? Отсудила половину и детей настроила против. Сафонова взять ещё. Алиментов миллионы платит в месяц. По факту содержит не столько ребёнка, сколько свою бывшую и все её тусовки. А как было на Руси- всё наследство мужчинам доставалось. И разводов не было. Законы явно надо пересматривать. Мужчин ущемляют
У нас это пришло из западной Европы через левые идеи(сначала коммунизм/социализм, потом либерализм, почти весь 20 век насмарку). Сейчас женщин в стране больше, чем мужчин+огромное количество каблуков, которые делают то, что им скажет жена/сожительница. В итоге, чтобы переломить эту тенденцию, надо полностью забирать любые права и свободы граждан. Только кто-то сверху(уровня царя, а не президента) смог бы всё изменить, стоит ли это того? Риторический вопрос
Ответ Lestuk
Матриархальное общество во всей красе. Мужик подобрал бабу с улицы, дал ей всё. Чем она ему ответила? Отсудила половину и детей настроила против. Сафонова взять ещё. Алиментов миллионы платит в месяц. По факту содержит не столько ребёнка, сколько свою бывшую и все её тусовки. А как было на Руси- всё наследство мужчинам доставалось. И разводов не было. Законы явно надо пересматривать. Мужчин ущемляют
Сафонов ******* другую бабу, пока его жена была на сносях. Что должна была делать юная девка, оставшись одна с ребенком на руках? Подставить вторую щеку, как это было принято на Руси?
Молодец девка, по полной отрывается на не самом умном человечке.
Сравнил себя с Бекхэмом, класс. А по факту, в общем, обычное дело. Я когда первый раз готовился стать отцом, мысленно для себя решил, что я отдам все лучшее своим детям, но никогда не буду искусственно лезть в "группу доверия". Потому что есть мать детей, есть их личные вкусы и интересы, и все это может идти вразрез со мной - это нормально. Это не заставит меня меньше любить детей, или не хотеть им помогать.
Но это конечно всегда выбор "любят тебя" - "любишь ты".
Ответ Marcus-light
Сравнил себя с Бекхэмом, класс. А по факту, в общем, обычное дело. Я когда первый раз готовился стать отцом, мысленно для себя решил, что я отдам все лучшее своим детям, но никогда не буду искусственно лезть в "группу доверия". Потому что есть мать детей, есть их личные вкусы и интересы, и все это может идти вразрез со мной - это нормально. Это не заставит меня меньше любить детей, или не хотеть им помогать. Но это конечно всегда выбор "любят тебя" - "любишь ты".
Ты готовился стать отцом? Это как? Можно с этого места поподробнее?
Ответ igor.igorev
Ты готовился стать отцом? Это как? Можно с этого места поподробнее?
Да массу всего. Например, сидел несколько месяцев на диете и спец тренировочной програссой перед зачатием, потом во время беременности жены делал ремонт в новой квартире, где-то своими руками, чтобы подготовить к ребенку, посещал курсы по воспитанию детей, и все прочее. Я не знаю, как у других, но моя жизнь точно разделилась на до и после не только из-за наличия ребёнка)
У Бекхэмов немного другое, Руслан. Там сынуля привёл в дом стерву, характер которой на раз выкупил папа с мамой, но сына в эйфории, и он слеп.
Ответ Captain Jack Harkness
У Бекхэмов немного другое, Руслан. Там сынуля привёл в дом стерву, характер которой на раз выкупил папа с мамой, но сына в эйфории, и он слеп.
Зато ты видишь?)
Ответ persk
Зато ты видишь?)
И свечку держал
детям Нигматуллина далеко уже за 20 лет, старшему и вовсе под 30, а ума не нажили.
Ответ BroSport
детям Нигматуллина далеко уже за 20 лет, старшему и вовсе под 30, а ума не нажили.
Моей сестре 45, она уже давно в браке, с детьми, все в жизни хорошо. Но при этом до сих прорабатывает с психологами детские травмы нанесенные родителями. Причем травмы это: "не отдали меня в теннис, когда мне было 9", "не поощряли тягу к языкам регулярными поездками заграницу" и пр.
Ответ Marcus-light
Моей сестре 45, она уже давно в браке, с детьми, все в жизни хорошо. Но при этом до сих прорабатывает с психологами детские травмы нанесенные родителями. Причем травмы это: "не отдали меня в теннис, когда мне было 9", "не поощряли тягу к языкам регулярными поездками заграницу" и пр.
Психологи и рады
Тебе 51, твоей нынешней "жене" 23.
Имхо, это +/- звенья одной цепи, что со своими детьми нет контакта.

Ну и "все старался делать, чтобы у моих детей было самое лучшее", коим пропитаны и все остальные аргументы - это не про отцовство, это про финансирование.
Всё-таки быть родителем то еще искусство, если у таких людей не получается, я то на что рассчитываю?)
значит,бзкхем так же изменял своей жене ,как и нигматулин.
но русский вратарь не бекхэм,чего теперь плакать то 🤡
Рассказывает чел и наступает на те же грабли 😂😂😂
Два года назад читал интервью с Нигматуллиным, там он говорил что с детьми все нормально у него.
Ответ Рубин2003
Два года назад читал интервью с Нигматуллиным, там он говорил что с детьми все нормально у него.
У него и с женой когда то было все нормально.
Ответ Рубин2003
Два года назад читал интервью с Нигматуллиным, там он говорил что с детьми все нормально у него.
За два года прошло два года.
Комментарий удален модератором
Ответ Заяцволк
Комментарий удален модератором
Не у всех такие отношения как у тебя с отцом
Ответ Нурула Джаватханов
Не у всех такие отношения как у тебя с отцом
У кого что болит...
