Глава судейского комитета УЕФА Розетти: «Мы забыли, зачем ввели ВАР. Говорилось о явных ошибках, а не о микроскопическом вмешательстве. Мы любим футбол таким, какой он есть»
Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, считает, что ВАР чрезмерно вмешивается в игровые эпизоды.
Бывший арбитр Серии А сейчас курирует судейство в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
«Что касается вмешательства ВАР, могу сказать следующее: я считаю, что мы забыли причину, по которой была введена эта система. В какой-то степени забыли везде. Помните, восемь лет назад я приехал в Лондон, и мы обсуждали, что значит ВАР. Мы говорили о явных ошибках.
Почему мы говорили о явных и очевидных ошибках? Потому что технология отлично работает в решениях, основанных на фактах. В объективных решениях она великолепна. Субъективная оценка сложнее для интерпретаций. Вот почему мы начали говорить о явных и очевидных ошибках и явных доказательствах.
Я считаю, что в конце сезона нам нужно снова обсудить это на наших встречах. Мы не можем двигаться в направлении микроскопического вмешательства ВАР. Мы любим футбол таким, какой он есть», – заявил Розетти.
И это нормально. ВАР нужно развивать до такой степени, чтобы человеческого фактора в судействе почти не оставалось. Подключать инструменты ИИ в анализ. В судействе нужна справедливость. С судьями-людьми ее не достичь. Нужны помощники. Нужно дойти до того, чтобы люди-судьи стали помощниками, а решения принимались ИИ-ВАРом.