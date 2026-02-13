  • Спортс
  Глава судейского комитета УЕФА Розетти: «Мы забыли, зачем ввели ВАР. Говорилось о явных ошибках, а не о микроскопическом вмешательстве. Мы любим футбол таким, какой он есть»
8

Глава судейского комитета УЕФА Розетти: «Мы забыли, зачем ввели ВАР. Говорилось о явных ошибках, а не о микроскопическом вмешательстве. Мы любим футбол таким, какой он есть»

Розетти о ВАР: мы забыли, зачем ввели эту систему – говорилось о явных ошибках.

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, считает, что ВАР чрезмерно вмешивается в игровые эпизоды.

Бывший арбитр Серии А сейчас курирует судейство в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

«Что касается вмешательства ВАР, могу сказать следующее: я считаю, что мы забыли причину, по которой была введена эта система. В какой-то степени забыли везде. Помните, восемь лет назад я приехал в Лондон, и мы обсуждали, что значит ВАР. Мы говорили о явных ошибках.

Почему мы говорили о явных и очевидных ошибках? Потому что технология отлично работает в решениях, основанных на фактах. В объективных решениях она великолепна. Субъективная оценка сложнее для интерпретаций. Вот почему мы начали говорить о явных и очевидных ошибках и явных доказательствах.

Я считаю, что в конце сезона нам нужно снова обсудить это на наших встречах. Мы не можем двигаться в направлении микроскопического вмешательства ВАР. Мы любим футбол таким, какой он есть», – заявил Розетти.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
видеоповторы
logoсудьи
logoУЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРоберто Розетти
logoЛига Европы УЕФА
logoЛига конференций УЕФА
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Идеально было б как в теннисе, при видеоповторах, если попросил из-за правильной ошибки, то попытка не сгорает, чтоб по каждому чиху недовольных не лезли. А то ощущение, будто и судьи "наотвали" уже исполняют, ведь и правда, зачем стараться, если можно 10 минут на видеоповторах пальцем в носу ещё поковыряться.
"ВАР чрезмерно вмешивается в игровые эпизоды"

И это нормально. ВАР нужно развивать до такой степени, чтобы человеческого фактора в судействе почти не оставалось. Подключать инструменты ИИ в анализ. В судействе нужна справедливость. С судьями-людьми ее не достичь. Нужны помощники. Нужно дойти до того, чтобы люди-судьи стали помощниками, а решения принимались ИИ-ВАРом.
Ответ Evgeny Valyaev
Дойдём ещё до этого) судья-дрон летать будет над полем..
Дойдём ещё до этого) судья-дрон летать будет над полем..
Ответ Evgeny Valyaev
ох уж этот справедливый ИИ
ох уж этот справедливый ИИ
Мы не знаем что это такое, вот если бы знали что это такое...
Так героин вводили тоже как лекарство от кокаиновой зависимости...)
