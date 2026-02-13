Глава судейского комитета УЕФА Розетти: «Мы забыли, зачем ввели ВАР. Говорилось о явных ошибках, а не о микроскопическом вмешательстве. Мы любим футбол таким, какой он есть»

Розетти о ВАР: мы забыли, зачем ввели эту систему – говорилось о явных ошибках.

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, считает, что ВАР чрезмерно вмешивается в игровые эпизоды.

Бывший арбитр Серии А сейчас курирует судейство в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

«Что касается вмешательства ВАР, могу сказать следующее: я считаю, что мы забыли причину, по которой была введена эта система. В какой-то степени забыли везде. Помните, восемь лет назад я приехал в Лондон, и мы обсуждали, что значит ВАР. Мы говорили о явных ошибках.

Почему мы говорили о явных и очевидных ошибках? Потому что технология отлично работает в решениях, основанных на фактах. В объективных решениях она великолепна. Субъективная оценка сложнее для интерпретаций. Вот почему мы начали говорить о явных и очевидных ошибках и явных доказательствах.

Я считаю, что в конце сезона нам нужно снова обсудить это на наших встречах. Мы не можем двигаться в направлении микроскопического вмешательства ВАР. Мы любим футбол таким, какой он есть», – заявил Розетти.