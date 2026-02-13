  • Спортс
  • Нагельсманн о тер Стегене на ЧМ: «Я не закрываю дверь полностью, потому что теперь его очередь. Марк не играл год, а сейчас серьезная травма – все зависит от сроков»


Нагельсманн о тер Стегене в сборной: теперь его очередь, но это серьезная травма.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн не стал полностью исключать участие Марка-Андре тер Стегена в летнем чемпионате мира.

Голкипер «Барселоны», арендованный «Жироной», получил травму в матче Ла Лиги– у него выявили надрыв мышц задней поверхности бедра с возможным поражением сухожилий. Немец перенес операцию, сроки его восстановления не уточняются.

«Из уважения к Марку я никогда полностью не закрываю дверь, потому что теперь его очередь», – сказал Нагельсманн журналистам.

В то же время он подчеркнул, что любое решение должно «иметь смысл, как для него, так и для нас», отметив, что «ситуация сейчас выглядит не очень радужной».

«Это серьезная травма, на восстановление которой требуется много времени. Хуже всего то, что все зависит от сроков. Он не играл весь прошлый сезон, не играл уже год», – цитирует тренера Bulinews со ссылкой на Kicker.

Юлиан добавил, что тер Стеген должен «восстановиться, а потом посмотрим», подчеркнув, что любые прогнозы «очень сложны».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Bulinews
Ну справедливо было бы всётаки Бауманна оставить основным, заслужил, достойно стоит и не косяпорит. Ну а тер Стегена всёравно жалко, столько лет ждал футболки с первым номером, чтоб так захлебнуться в травмах. Вспомнился ещё, как Рене Адлер попал, видели его первым номером, но из-за травмы не то что в сборной, так и в самой Байере из-за прогресса Лено ненужным оказался.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну справедливо было бы всётаки Бауманна оставить основным, заслужил, достойно стоит и не косяпорит. Ну а тер Стегена всёравно жалко, столько лет ждал футболки с первым номером, чтоб так захлебнуться в травмах. Вспомнился ещё, как Рене Адлер попал, видели его первым номером, но из-за травмы не то что в сборной, так и в самой Байере из-за прогресса Лено ненужным оказался.
Нюбель и Атуболу тоже сейчас неплохи.
Штеген по сути почти 2 сезона не играл. Это жёстко
