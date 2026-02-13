«Тоттенхэм» рассматривает назначение Тудора. С экс-тренером «Ювентуса» уже связывались

«Тоттенхэм» рассматривает назначение Игора Тудора.

«Тоттенхэм» рассматривает назначение Игора Тудора на пост главного тренера, сообщает журналист Маттео Моретто.

Хорватский специалист является одним из главных кандидатов на эту должность.

Клуб уже контактировал с экс-тренером «Ювентуса ». Тудор покинул туринский клуб по ходу текущего сезона.

Ранее «Тоттенхэм » отправил в отставку Томаса Франка. Команда идет 16-й в турнирной таблице АПЛ .