«Тоттенхэм» рассматривает назначение Тудора. С экс-тренером «Ювентуса» уже связывались

«Тоттенхэм» рассматривает назначение Игора Тудора.

«Тоттенхэм» рассматривает назначение Игора Тудора на пост главного тренера, сообщает журналист Маттео Моретто. 

Хорватский специалист является одним из главных кандидатов на эту должность.

Клуб уже контактировал с экс-тренером «Ювентуса». Тудор покинул туринский клуб по ходу текущего сезона. 

Ранее «Тоттенхэм» отправил в отставку Томаса Франка. Команда идет 16-й в турнирной таблице АПЛ

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Маттео Моретто в Х
Это чтоб уже наверняка пройти очищение Чемпионшипом
Ну Тюдор и должен рулить в Англии.👍
Гарри Рэднапп и Биг Сэм свободны,а они все физруков перебирают
Гарри Рэднапп и Биг Сэм свободны,а они все физруков перебирают
уго , только им на двоих 150 лет 🤣
Гарри Рэднапп и Биг Сэм свободны,а они все физруков перебирают
Ходжсон ещё.
мда ну и руководство в ТТХ
