Баринов о любимых комментаторах: «Шнякин и Генич – мои фавориты. Вообще сейчас нормально стали комментировать, плюс-минус все нравятся»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов назвал любимых российских комментаторов.

– На самом деле, сейчас в последнее время вообще нормально стали комментировать. Плюс-минус все нравятся. Не могу кого-то обидеть.

Ну, Генич Костя чуть-чуть меня недохваливает, а так в целом нормально.

– А любимый комментатор кто, если Генич недотягивает?

– Честно, Димка Шнякин нравится. Ну, конечно же, Костя Генич нравится. Вот, наверное, эти два. Два моих фаворита, – сказал Баринов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
телевидение
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Генич
logoДмитрий Шнякин
logoМатч ТВ
logoДмитрий Баринов
logoЦСКА
Для людей с интеллектом Баринова вполне себе кстати подходящие ребята
Ответ Kimbo Slice
Для людей с интеллектом Баринова вполне себе кстати подходящие ребята
👍
Ответ Kimbo Slice
Для людей с интеллектом Баринова вполне себе кстати подходящие ребята
Ну они наверное за полем общаются, не скажет же, что блевать тянет от комментирования, как на самом деле.
А если б сказал, что они ему не нравятся, как комментаторы, то Гения бы его заблокировал, а Шнякин в комментах под новостью предлагал ему подискутировать и показать на какой минуте он плохо откомментировал
Ответ АРТУР АЛИЕВ
А если б сказал, что они ему не нравятся, как комментаторы, то Гения бы его заблокировал, а Шнякин в комментах под новостью предлагал ему подискутировать и показать на какой минуте он плохо откомментировал
За Гени Талича вроде баба ведёт его телегу, не может дядька в возрасте все время обижаться и банить за все подряд
Ответ АРТУР АЛИЕВ
А если б сказал, что они ему не нравятся, как комментаторы, то Гения бы его заблокировал, а Шнякин в комментах под новостью предлагал ему подискутировать и показать на какой минуте он плохо откомментировал
Шнякин бы уже прислал ему СМС: «Пупсик, ...»
Со стороны Баринова - отличный ход. Или сам додумался, или агент подсказал - не важно.
Хвалишь работу самых главных комментаторов Матча по РПЛ - и "хорошая пресса" тебе обеспечена.
Теперь можно увидеть, что Шнякин и Генич никогда плохого слова не скажут про игру Баринова.
Ответ Evgeny Valyaev
Со стороны Баринова - отличный ход. Или сам додумался, или агент подсказал - не важно. Хвалишь работу самых главных комментаторов Матча по РПЛ - и "хорошая пресса" тебе обеспечена. Теперь можно увидеть, что Шнякин и Генич никогда плохого слова не скажут про игру Баринова.
Верно,кто то в окружении неплохо соображает.В теории эта тема даже на его цену в РПЛ может влиять
Ответ Evgeny Valyaev
Со стороны Баринова - отличный ход. Или сам додумался, или агент подсказал - не важно. Хвалишь работу самых главных комментаторов Матча по РПЛ - и "хорошая пресса" тебе обеспечена. Теперь можно увидеть, что Шнякин и Генич никогда плохого слова не скажут про игру Баринова.
так Генич и есть его друган.
Матчи РПЛ он смотрит, скорее всего, на разборах. Без всяких комментариев. А говорит о личном знакомстве, симпатии.
Черданцева не назвал - уже хорошо
Ответ Случайно заскочил
Черданцева не назвал - уже хорошо
Шнякина зато назвал)
Даже не знаю, что и сказать...
Ответ Рубин2003
Даже не знаю, что и сказать...
"Наверное торта объелся".©
Жаль больше нет с нами Розанова, Уткина и Маслаченко,вот это был уровень
Ну наверное и не помнит и не знает Перетурина, Маслаченко, ну Василия Уткина хотя бы с Розоновым.
Ответ KOT_B_yHTAX
Ну наверное и не помнит и не знает Перетурина, Маслаченко, ну Василия Уткина хотя бы с Розоновым.
А если даже помнит, то что. После Перетурина и Уткина принципиально ничего не может быть хорошего? Судя по прижизненным комментариям, большое видится на расстоянии. Но и то, что большее есть, не говорит что никто не может хорошо после.
Ответ KOT_B_yHTAX
Ну наверное и не помнит и не знает Перетурина, Маслаченко, ну Василия Уткина хотя бы с Розоновым.
Маслаченко и Перетурина обкладывали похлеще Генича и Шнякина. просто у людей память короткая))
Шнякин - не комментатор! Случайный человек на канале.
Ну незнаю, мне Гусев импонировал...
Рекомендуем