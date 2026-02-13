Баринов о любимых комментаторах: «Шнякин и Генич – мои фавориты. Вообще сейчас нормально стали комментировать, плюс-минус все нравятся»
Баринов о комментаторах: Шнякин и Генич – мои фавориты.
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов назвал любимых российских комментаторов.
– На самом деле, сейчас в последнее время вообще нормально стали комментировать. Плюс-минус все нравятся. Не могу кого-то обидеть.
Ну, Генич Костя чуть-чуть меня недохваливает, а так в целом нормально.
– А любимый комментатор кто, если Генич недотягивает?
– Честно, Димка Шнякин нравится. Ну, конечно же, Костя Генич нравится. Вот, наверное, эти два. Два моих фаворита, – сказал Баринов.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Хвалишь работу самых главных комментаторов Матча по РПЛ - и "хорошая пресса" тебе обеспечена.
Теперь можно увидеть, что Шнякин и Генич никогда плохого слова не скажут про игру Баринова.