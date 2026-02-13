Кирьяков о ценах в Германии: «Там тоже больно народу, но люди этого не показывают. Везде все дорожает. У нас свои преимущества: в России я заправляю полный бак на 35 евро, там – на 120»

Кирьяков о ценах на коммуналку в Германии: там тоже больно народу.

Бывший нападающий «Карлсруэ» и сборной России Сергей Кирьяков сравнил цены на коммунальные услуги в России и Германии.

Ранее Кирьяков выразил недовольство повышением тарифов на коммуналку в России: «За воду на даче пришел сумасшедший счет, на 3-4 тысячи больше, за квартиру тоже. Представляю, что творится в регионах. Вся надежда на Госдуму».

– Для сравнения: сколько стоит коммуналка в Германии?

– Если сравнивать, там еще дороже. Но зависит от того, дом ли это, от размера квартиры, месторасположения.

Там тоже больно народу, выходит прилично, но люди этого не показывают. Хотя в разговорах жалуются, что стало очень дорого жить и тратить на какие-то обычные вещи больше.

Везде все дорожает. Но я не думаю, что стоит сравнивать, у них своя жизнь, свои какие-то социальные дела, которых у нас нет. У нас свои преимущества. Бензин подорожал, но в России я, например, заправляю полный бак на 35 евро, в Германии это стоило бы мне 120 евро, – сказал Кирьяков.