Кирьяков о ценах в Германии: «Там тоже больно народу, но люди этого не показывают. Везде все дорожает. У нас свои преимущества: в России я заправляю полный бак на 35 евро, там – на 120»
Бывший нападающий «Карлсруэ» и сборной России Сергей Кирьяков сравнил цены на коммунальные услуги в России и Германии.
Ранее Кирьяков выразил недовольство повышением тарифов на коммуналку в России: «За воду на даче пришел сумасшедший счет, на 3-4 тысячи больше, за квартиру тоже. Представляю, что творится в регионах. Вся надежда на Госдуму».
– Для сравнения: сколько стоит коммуналка в Германии?
– Если сравнивать, там еще дороже. Но зависит от того, дом ли это, от размера квартиры, месторасположения.
Там тоже больно народу, выходит прилично, но люди этого не показывают. Хотя в разговорах жалуются, что стало очень дорого жить и тратить на какие-то обычные вещи больше.
Везде все дорожает. Но я не думаю, что стоит сравнивать, у них своя жизнь, свои какие-то социальные дела, которых у нас нет. У нас свои преимущества. Бензин подорожал, но в России я, например, заправляю полный бак на 35 евро, в Германии это стоило бы мне 120 евро, – сказал Кирьяков.
вывод: Туркменистан лучше Германии
Обнесли мою квартиру, вся надежда на воров, что отдадут обратно.
Считать надо исходя из того, сколько сколько баков может заправить среднестатистический немец на свою зарплату и россиянин с учетом сумм названных Кирьяковым. В Германии есть зарплата 270 евро в месяц? Нет. А в России есть.
В берлине 95 1.74 стоит, 62 литра это 107 евро. В рублях это 10 032
Если же брать его расчеты в 35 евро, то полный бак это 47 литров.
Список машин с баком 47 литров:
Chevrolet Cobalt (с 2020 г.)
Hyundai Elantra (2020–2023 гг.)
Toyota Frontlander (с 2021 г.)
Ravon R4
MINI Paceman (2012 г.)
Mitsubishi Colt (рестайлинг 2008 г.)
Ford B-MAX (2012 г.)
Leapmotor C11/C01 (версии ERE)
Какой можно сделать вывод, говорящая голова вообще ничего не понимает и просто говорит что-то в воздух. У чела и цены в магазине не растут. Возможно его просто возят за гос счет, продукты привозят и он вообще живет в другом мире