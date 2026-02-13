  • Спортс
  • Кирьяков о ценах в Германии: «Там тоже больно народу, но люди этого не показывают. Везде все дорожает. У нас свои преимущества: в России я заправляю полный бак на 35 евро, там – на 120»
43

Кирьяков о ценах в Германии: «Там тоже больно народу, но люди этого не показывают. Везде все дорожает. У нас свои преимущества: в России я заправляю полный бак на 35 евро, там – на 120»

Кирьяков о ценах на коммуналку в Германии: там тоже больно народу.

Бывший нападающий «Карлсруэ» и сборной России Сергей Кирьяков сравнил цены на коммунальные услуги в России и Германии.

Ранее Кирьяков выразил недовольство повышением тарифов на коммуналку в России: «За воду на даче пришел сумасшедший счет, на 3-4 тысячи больше, за квартиру тоже. Представляю, что творится в регионах. Вся надежда на Госдуму». 

Для сравнения: сколько стоит коммуналка в Германии?

– Если сравнивать, там еще дороже. Но зависит от того, дом ли это, от размера квартиры, месторасположения.

Там тоже больно народу, выходит прилично, но люди этого не показывают. Хотя в разговорах жалуются, что стало очень дорого жить и тратить на какие-то обычные вещи больше.

Везде все дорожает. Но я не думаю, что стоит сравнивать, у них своя жизнь, свои какие-то социальные дела, которых у нас нет. У нас свои преимущества. Бензин подорожал, но в России я, например, заправляю полный бак на 35 евро, в Германии это стоило бы мне 120 евро, – сказал Кирьяков. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
43 комментария
пфф, я в Туркменистане, при Туркменбаши, бак на 1 доллар заправлял. лет 25 назад, правда 😭
Ответ Любезный Коссутий
пфф, я в Туркменистане, при Туркменбаши, бак на 1 доллар заправлял. лет 25 назад, правда 😭
Комментарий скрыт
Ответ ыеем
Комментарий скрыт
а сейчас можно заправиться рублей за 20, за литр.
вывод: Туркменистан лучше Германии
есть тут кто живет в Германии? я сейчас загуглил, стоимость бензина там должна быть по идее 1.75 евро, если на 20 литров заправиться, то получится 35 евро
Ответ gsomeer
есть тут кто живет в Германии? я сейчас загуглил, стоимость бензина там должна быть по идее 1.75 евро, если на 20 литров заправиться, то получится 35 евро
Просто в России у него матиз с баком на 35 литров, а в германии мерседес с баком на 70.
Ответ gsomeer
есть тут кто живет в Германии? я сейчас загуглил, стоимость бензина там должна быть по идее 1.75 евро, если на 20 литров заправиться, то получится 35 евро
Так он там ездит на "Мерседесе" с 5 литровым движком и баком литров на 70, а тут, возможно , на "Окушке" с баком литров на 30 .
Вся надежда на Госдуму 😂😂😂
Обнесли мою квартиру, вся надежда на воров, что отдадут обратно.
В Саратовской области на границе с Казахстаном, наши люди заправляются там, литр стоит в переводе на рубли 38 рублей до границы 60км ограничение полный бак с собой в канистрах запрещено
Ответ Олег Попов
В Саратовской области на границе с Казахстаном, наши люди заправляются там, литр стоит в переводе на рубли 38 рублей до границы 60км ограничение полный бак с собой в канистрах запрещено
в Оренбургской области такая же фигня )))
"в России я...заправляю полный бак на 35 евро, в Германии это стоило бы мне 120 евро".
Считать надо исходя из того, сколько сколько баков может заправить среднестатистический немец на свою зарплату и россиянин с учетом сумм названных Кирьяковым. В Германии есть зарплата 270 евро в месяц? Нет. А в России есть.
Сейчас в Барселоне, продукты дешевле и качественней. Что дороже: бензин, общественный транспорт, купить квартиру в самой Барсе - для богатых. Коммуналка +- одинаковая.
Ответ umnik3
Сейчас в Барселоне, продукты дешевле и качественней. Что дороже: бензин, общественный транспорт, купить квартиру в самой Барсе - для богатых. Коммуналка +- одинаковая.
Туристом или внж? А медицина, страховки там всякие? Просто интересно
Ответ vkv_rus1
Туристом или внж? А медицина, страховки там всякие? Просто интересно
Туристом. Страховка от Райфайзен премиум) понятно, что все нюансы туризма и эмиграции я понимаю. Русская речь на каждом углу) вчера в баре смотрели матч с Атлетико, еще четверо россиян , живущих там на постоянке.
Предположим у него вонючий киа спортедж, бак в нем 62 литра. Цена 95 в районе 68 рублей. Полный бак 4216, евро пускай покупает по 93. Получаем 45 евро.
В берлине 95 1.74 стоит, 62 литра это 107 евро. В рублях это 10 032

Если же брать его расчеты в 35 евро, то полный бак это 47 литров.
Список машин с баком 47 литров:

Chevrolet Cobalt (с 2020 г.)
Hyundai Elantra (2020–2023 гг.)
Toyota Frontlander (с 2021 г.)
Ravon R4
MINI Paceman (2012 г.)
Mitsubishi Colt (рестайлинг 2008 г.)
Ford B-MAX (2012 г.)
Leapmotor C11/C01 (версии ERE)

Какой можно сделать вывод, говорящая голова вообще ничего не понимает и просто говорит что-то в воздух. У чела и цены в магазине не растут. Возможно его просто возят за гос счет, продукты привозят и он вообще живет в другом мире
Рыжий толстый звездун
Все просто. В России Кирьяков заправляет 92-м Ладу Гранту, а в Германии - 95-м RAM 1500 TRX с двигателем 6,6 л. и обьемом бака - 136 л.
Вся надежда на Госдуму… Серьёзно???)))
Колосков о повышении цен: «Какие-то разговоры слышал. В магазине, где закупаюсь, не увидел роста, все как обычно»
13 февраля, 12:02
13 февраля, 12:02
Кирьяков о повышении коммуналки: «За воду на даче пришел сумасшедший счет, на 3-4 тысячи больше, за квартиру тоже. Представляю, что творится в регионах. Вся надежда на Госдуму»
13 февраля, 10:30
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
29 минут назад
29 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
49 минут назад
38 минут назад
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
49 минут назад
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
сегодня, 22:11Фото
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59
сегодня, 22:10
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
12 минут назад
сегодня, 22:02
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
сегодня, 22:02
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
сегодня, 21:28Фото
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
12 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
