  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа о «Реале»: «Сосредоточен на поддержании хороших отношений со всеми игроками – чем ближе, тем лучше. Это важнее утечек в СМИ»
3

Арбелоа о «Реале»: «Сосредоточен на поддержании хороших отношений со всеми игроками – чем ближе, тем лучше. Это важнее утечек в СМИ»

Арбелоа о «Реале»: поддерживаю хорошие отношения со всеми своими игроками.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о взаимоотношениях с футболистами команды.

– Вам нравится активно взаимодействовать с игроками в вашей должности? Много разговаривать?

– Да, я делаю это очень, очень часто. Потому что мне это нравится. Это мой способ работы и то, как я понимаю свою позицию.

Когда я был игроком, мне нравились такие отношения с тренером. А теперь, когда моя очередь сидеть в этом кресле, я стараюсь говорить со всеми обо всем, хотя, очевидно, в основном на футбольные темы. Но дверь всегда открыта для всех. Они знают, где я.

Часто они сами приходят ко мне, иногда я им звоню. И это для меня действительно важно, важнее любых утечек информации из разных источников. Я сосредоточен на поддержании хороших отношений со всеми своими игроками, и чем ближе, тем лучше, – сказал Арбелоа на пресс-конференции.

Арбелоа и Карвахаль сегодня общались «в непринужденной обстановке», напряжения между ними не было. Писали, что тренер и капитан «Реала» почти не разговаривают

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoАльваро Арбелоа
logoЛа Лига
психология
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
вот и посмотрим приведет ли это к золоту чемпионате в этом году.а иначе зачем это все?
Ответ Predator87
вот и посмотрим приведет ли это к золоту чемпионате в этом году.а иначе зачем это все?
как минимум для создания атмосферы, располагающей к донесению своих идей футболистам
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кике Флорес о нехватке игрового времени у Карвахаля: «На месте Арбелоа я бы не брал Даниэля на матч, если бы знал, что не собираюсь его выпускать»
11 февраля, 09:53
Арбелоа и Карвахаль сегодня общались «в непринужденной обстановке», напряжения между ними не было. Писали, что тренер и капитан «Реала» почти не разговаривают
10 февраля, 19:59
В «Реале» не видят конфликта между Карвахалем и Арбелоа. Тренер считает, что защитнику нужно избежать рисков (COPE)
9 февраля, 17:34
Арбелоа и Карвахаль почти не разговаривают. Защитник «Реала» готов играть, но «ему так и не объяснили, что происходит» (Эду Агирре)
9 февраля, 15:39
Гранеро об Арбелоа в «Реале»: «Вижу команду с очень позитивной энергией. Еще многое предстоит построить, но самое важное он уже сделал»
9 февраля, 11:11
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
28 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
37 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
48 минут назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
59 минут назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
11 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем