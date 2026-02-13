Арбелоа о «Реале»: «Сосредоточен на поддержании хороших отношений со всеми игроками – чем ближе, тем лучше. Это важнее утечек в СМИ»

Арбелоа о «Реале»: поддерживаю хорошие отношения со всеми своими игроками.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа высказался о взаимоотношениях с футболистами команды.

– Вам нравится активно взаимодействовать с игроками в вашей должности? Много разговаривать?

– Да, я делаю это очень, очень часто. Потому что мне это нравится. Это мой способ работы и то, как я понимаю свою позицию.

Когда я был игроком, мне нравились такие отношения с тренером. А теперь, когда моя очередь сидеть в этом кресле, я стараюсь говорить со всеми обо всем, хотя, очевидно, в основном на футбольные темы. Но дверь всегда открыта для всех. Они знают, где я.

Часто они сами приходят ко мне, иногда я им звоню. И это для меня действительно важно, важнее любых утечек информации из разных источников. Я сосредоточен на поддержании хороших отношений со всеми своими игроками, и чем ближе, тем лучше, – сказал Арбелоа на пресс-конференции.

Арбелоа и Карвахаль сегодня общались «в непринужденной обстановке», напряжения между ними не было. Писали, что тренер и капитан «Реала» почти не разговаривают