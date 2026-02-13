«Бавария» и Упамекано продлили контракт до лета 2030 года

Упамекано продлил контракт с «Баварией».

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано подписал новый контракт с клубом до 30 июня 2030 года.

Француз присоединился к мюнхенцам пять лет назад. С тех пор он провел за команду 180 официальных матчей, забил 6 голов и сделал 9 результативных передач.

В составе «Баварии» 27-летний игрок сборной Франции завоевал три титула Бундеслиги и три Суперкубка Германии.

Ранее сообщалось , что клуб готов дать игроку бонус в 20 млн за переподписание контракта и зарплату около 20 млн за сезон, включая бонусы.

Фото: fcbayern.com