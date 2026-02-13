«Бавария» и Упамекано продлили контракт до лета 2030 года
Упамекано продлил контракт с «Баварией».
Защитник «Баварии» Дайо Упамекано подписал новый контракт с клубом до 30 июня 2030 года.
Француз присоединился к мюнхенцам пять лет назад. С тех пор он провел за команду 180 официальных матчей, забил 6 голов и сделал 9 результативных передач.
В составе «Баварии» 27-летний игрок сборной Франции завоевал три титула Бундеслиги и три Суперкубка Германии.
Ранее сообщалось, что клуб готов дать игроку бонус в 20 млн за переподписание контракта и зарплату около 20 млн за сезон, включая бонусы.
Фото: fcbayern.com
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Баварии»
А то, что Алабе лазаретному Реал, например, дал один из самых больших контрактов...кто бы вспомнил)
Безумно не хотел ни его, ни Конате в Реал.
Мне кажется не самые надёжные защитники. А в Реал, как я считаю, сейчас непроходимая скала в пару к Хейсену нужна
Ну милитао может ещё и сможет избавиться от травм, рюди летом скорей всего аут и на завершение карьеры в Турцию, са или куда-нибудь ещё.