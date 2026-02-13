Фото
30

«Бавария» и Упамекано продлили контракт до лета 2030 года

Упамекано продлил контракт с «Баварией».

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано подписал новый контракт с клубом до 30 июня 2030 года.

Француз присоединился к мюнхенцам пять лет назад. С тех пор он провел за команду 180 официальных матчей, забил 6 голов и сделал 9 результативных передач.

В составе «Баварии» 27-летний игрок сборной Франции завоевал три титула Бундеслиги и три Суперкубка Германии.

Ранее сообщалось, что клуб готов дать игроку бонус в 20 млн за переподписание контракта и зарплату около 20 млн за сезон, включая бонусы.

Фото: fcbayern.com

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Баварии»
30 комментариев
Осталось Конатэ продлиться с Ливерпулем и у Реала будут неприятности на рынке свободных агентов)
Осталось Конатэ продлиться с Ливерпулем и у Реала будут неприятности на рынке свободных агентов)
Шлотербек?)
Шлотербек?)
Причем Нико, на мой взгляд, поинтереснее этих двоих «французов» будет)
На фото прям всё чёрное собрали🖤
Щас набегут ыксперты, которые видят три матча Баварии за год и скажут, какой он привозила и столько не стоит и бла-бла-бла...
А то, что Алабе лазаретному Реал, например, дал один из самых больших контрактов...кто бы вспомнил)
Щас набегут ыксперты, которые видят три матча Баварии за год и скажут, какой он привозила и столько не стоит и бла-бла-бла... А то, что Алабе лазаретному Реал, например, дал один из самых больших контрактов...кто бы вспомнил)
Так алаба был стартовым, как и упа. И такой контракт получил потому что свободным пришел)
Так алаба был стартовым, как и упа. И такой контракт получил потому что свободным пришел)
Так продления нынче тоже не бесплатны. Таков рынок
Хороший защитник Упамекано. Молодцы Бавария, что продлили с ним контракт..)
Крутой защитник, один из лучших я бы даже сказал
Крутой защитник, один из лучших я бы даже сказал
тот еще привозила, на порядок ниже уровня Варана и на 2 порядка ниже Десайи
тот еще привозила, на порядок ниже уровня Варана и на 2 порядка ниже Десайи
Варан показал свой уровень вне Реала, вылетел в трубу сразу же
Рад и за Упамекано, и за Баварию.
Безумно не хотел ни его, ни Конате в Реал.
Мне кажется не самые надёжные защитники. А в Реал, как я считаю, сейчас непроходимая скала в пару к Хейсену нужна
Рад и за Упамекано, и за Баварию. Безумно не хотел ни его, ни Конате в Реал. Мне кажется не самые надёжные защитники. А в Реал, как я считаю, сейчас непроходимая скала в пару к Хейсену нужна
Хейсен при здоровых рюди и милитао сядет на скамейку
Хейсен при здоровых рюди и милитао сядет на скамейку
Думаю что мы никогда не увидим здоровых рюди и милитао к сожалению большому.
Ну милитао может ещё и сможет избавиться от травм, рюди летом скорей всего аут и на завершение карьеры в Турцию, са или куда-нибудь ещё.
