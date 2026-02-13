Кэррик признан тренером месяца в АПЛ. В январе он возглавил «МЮ» и обыграл «Сити» и «Арсенал»
Кэррика признали тренером месяца в АПЛ.
Майкл Кэррик получил награду тренеру месяца в АПЛ.
В январе 44-летний специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. В первых матчах под его руководством команда обыграла «Манчестер Сити» (2:0) в 22-м туре и «Арсенал» (3:2) в 23-м.
После 26 матчей манкунианцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице, имея 45 очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» – 12 баллов.
Изображение: x.com/premierleague
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети АПЛ
