  Кэррик признан тренером месяца в АПЛ. В январе он возглавил «МЮ» и обыграл «Сити» и «Арсенал»
Кэррик признан тренером месяца в АПЛ. В январе он возглавил «МЮ» и обыграл «Сити» и «Арсенал»

В январе 44-летний специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. В первых матчах под его руководством команда обыграла «Манчестер Сити» (2:0) в 22-м туре и «Арсенал» (3:2) в 23-м.

После 26 матчей манкунианцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице, имея 45 очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» – 12 баллов. 

Изображение: x.com/premierleague

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети АПЛ
42 комментария
Пришёл, увидел, победил, ушёл.
Завидуйте молча всякие Рой Кины)
А ведь еще в октябре лучшим был признан Аморим...)
Ответ Хейтер всех Доннарум
А ведь еще в октябре лучшим был признан Аморим...)
Да там и Мареска брал, и Гласнер, который точно из клуба уйдет, слот, который скорее всего летом будет уволен, забавный список
Ответ Александр Калачев
Да там и Мареска брал, и Гласнер, который точно из клуба уйдет, слот, который скорее всего летом будет уволен, забавный список
Список правильный. Ведь чисто месяц считают, а не сезон. Так что ничего удивительного. Аморим тоже брал тренера месяца в октябре кажется.
Старина Каррик... Сначала подарил надежду на стрижку, потом сам ее и забрал.
Кэрриока! Дуойка!

В смысле - повтори)
Так пойдёт и на постоянку оставят))
Ответ Сергей Гришин
Так пойдёт и на постоянку оставят))
Ты недооцениваешь мощь умов руководства МЮ.
Ответ Сергей Гришин
Так пойдёт и на постоянку оставят))
Ну титул с ним выиграть нереально. Если цели у команды бороться за 4 место, то могут и оставить
Искали медь, а нашли золото))
Думаю, Кин вряд ли будет доволен, ведь Кэррик не выиграл кубок Африки
Пока он тут, у волосатого чела есть надежда)
Ответ Леха Нету
Пока он тут, у волосатого чела есть надежда)
Он конечно дал маху, что аж 5 побед подряд захотел. САФ не всегда делал 5 подряд побед)))
Что говорят эксперды с ТВ? Этого все еще не достаточно и не достойно МЮ?
Ответ Игорь Горшков
Что говорят эксперды с ТВ? Этого все еще не достаточно и не достойно МЮ?
Конечно не достаточно, на кураже потрепал топов, потом сливается подвалу!, - так ничего никогда не выиграть!
