«Динамо» Махачкала продлило контракты с Глушковым, Кагермазовым и Шумаховым: «Каждый провел более ста матчей за клуб»

Глушков, Кагермазов и Шумахов подписали новые контракты с «Динамо» Махачкала.

Клуб подписал новые соглашения с тремя игроками, каждый из которых провел более ста матчей за махачкалинское «Динамо».

Летом 2026-го истекали сроки прежних контрактов Никиты Глушкова, Идара Шумахова и Сослана Кагермазова.

Руководство клуба предложило им новые контракты. Все трое приняли предложения «Динамо».

Сослан, Идар, Никита, спасибо за верность клубу! 💙🤍», – говорится в сообщении махачкалинского клуба.