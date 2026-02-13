«Динамо» Махачкала продлило контракты с Глушковым, Кагермазовым и Шумаховым: «Каждый провел более ста матчей за клуб»
Глушков, Кагермазов и Шумахов подписали новые контракты с «Динамо» Махачкала.
Динамо» Махачкала продлило соглашения полузащитника Никиты Глушкова и защитников Идара Шумахова и Сослана Кагермазова.
«Динамо» продлило контракты с Глушковым, Кагермазовым и Шумаховым.
Клуб подписал новые соглашения с тремя игроками, каждый из которых провел более ста матчей за махачкалинское «Динамо».
Летом 2026-го истекали сроки прежних контрактов Никиты Глушкова, Идара Шумахова и Сослана Кагермазова.
Руководство клуба предложило им новые контракты. Все трое приняли предложения «Динамо».
Сослан, Идар, Никита, спасибо за верность клубу! 💙🤍», – говорится в сообщении махачкалинского клуба.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Динамо» Махачкала
