  Колосков о повышении цен: «Какие-то разговоры слышал. В магазине, где закупаюсь, не увидел роста, все как обычно»
Колосков о повышении цен: «Какие-то разговоры слышал. В магазине, где закупаюсь, не увидел роста, все как обычно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о росте цен на продукты и коммунальные услуги в России.

«Лично я не заметил роста цен на коммунальные услуги, потому что не занимаюсь этой темой у себя в семье. Не знаю, что там происходит с ценами, но какие-то разговоры слышал, в прессе читал.

Что касается цен на продукты в магазинах – не скажу, что хожу специально посмотреть на ценники, магазин – это же не музей. Я раз в две недели езжу в гипермаркет METRO – закупаюсь, на этом мои функции заканчиваются. Все остальное делают другие члены моей семьи.

В этой сети магазинов не увидел роста цен, все как обычно. Но нужно понимать, что все это индивидуально и зависит от того, кто, сколько, где и конкретно что покупает», – сказал Колосков.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Никогда не понимал почему именно зимой Госдеп США повышает коммунальные услуги в России.
Ответ Charles Leclerc 2026
Никогда не понимал почему именно зимой Госдеп США повышает коммунальные услуги в России.
Они ещё осенью после выборов в Госдуму повысят, чтобы бросить тень на победу Единой России
Ответ Charles Leclerc 2026
Никогда не понимал почему именно зимой Госдеп США повышает коммунальные услуги в России.
Госдолг растет вот и цены на коммуналку растут
Как же они достали.
Жизнь есть и за МКАДом, и там все эти повышения НДС и тарифы на коммунальные услуги очень сильно бьют по всем карманам.

Не заметил он блин повышения
Ответ Dmitry Singular
Как же они достали. Жизнь есть и за МКАДом, и там все эти повышения НДС и тарифы на коммунальные услуги очень сильно бьют по всем карманам. Не заметил он блин повышения
Живу за МКАДом. Рост цен странно не замечать, он довольно очевидный и это не последних недель вопрос. В целом за 5 лет - примерно в 2 раза все стало дороже, если усреднять. Но при этом коммуналка лично у меня - вообще без изменений уже давно. Правда я кроме воды, света и газа ничего больше не плачу...
Ответ NoThanks
Живу за МКАДом. Рост цен странно не замечать, он довольно очевидный и это не последних недель вопрос. В целом за 5 лет - примерно в 2 раза все стало дороже, если усреднять. Но при этом коммуналка лично у меня - вообще без изменений уже давно. Правда я кроме воды, света и газа ничего больше не плачу...
Газ подорожал за это время на 85%. Если бы вы платили вы бы заметили. Я платил в прошлом январе 3500 руб сейчас счет 5900 руб., хотя и холоднее, но газ очень сильно подорожал
Если покупаешь продукты, не обращая внимания на цены, то и роста цен не увидишь.
Очень сомневаюсь, что Колосков вообще задумывается, поменялась ли цена на его любимое вино, сыр или рыбу.
Ответ Мельников Михаил
Если покупаешь продукты, не обращая внимания на цены, то и роста цен не увидишь. Очень сомневаюсь, что Колосков вообще задумывается, поменялась ли цена на его любимое вино, сыр или рыбу.
Ему сейчас еще пожизненная скидочная карта от МЕТРО упадет. Вообще соловьем запоет
А зачем у таких как Колосков спрашивать про рост цен? Явно человек весьма не бедный и ему фиолетово.В его семье несколько поколений может особо не париться по поводу цен.
Ответ Фут.Боль
А зачем у таких как Колосков спрашивать про рост цен? Явно человек весьма не бедный и ему фиолетово.В его семье несколько поколений может особо не париться по поводу цен.
Не думаю, что в своей должности он на несколько поколений вперёд заработал
Ответ Alex Summer
Не думаю, что в своей должности он на несколько поколений вперёд заработал
Заработал точно не на несколько поколений, а укр...
Это все наглая ложь про повышение цен. Вот недавно брал мясо по 400₽ за КГ, а теперь по 300₽ за полкило
Колосков старый советский номенклатурщик, их ничем не взять. У них раньше было "в принципе все есть", сейчас "цены не растут".
Ответ Zenith forever
Колосков старый советский номенклатурщик, их ничем не взять. У них раньше было "в принципе все есть", сейчас "цены не растут".
Комментарий скрыт
Ответ Zenith forever
Колосков старый советский номенклатурщик, их ничем не взять. У них раньше было "в принципе все есть", сейчас "цены не растут".
Немного не так " В "Принципе" всё есть. "
Колосков покупает все в Азбуке Вкуса, а там реально уже и повышать некуда и так космос
Когда на карте безлимит то и не видно роста конечно. Ты на 18000 проживи как большинство пенсионеров и потом скажешь видно или не видно.
С его подушкой какую он себе заложил будучи руководителем я вообще бы на цены не смотрел
Ответ РЕАл
С его подушкой какую он себе заложил будучи руководителем я вообще бы на цены не смотрел
так он и не смотрит
Может это отвлечёт от злободневных тем?Я в голосину улыбнулся с такой новости.Привет, дегтярёв, сколько ты сказал процентов занимается спортом?Ну и вот, собственно-
Анекдот дня: в Перми отменили «Трезвую пробежку» из-за нехватки участников.
Она планировалась на 23 февраля.
Ответ заблокированному пользователю
Может это отвлечёт от злободневных тем?Я в голосину улыбнулся с такой новости.Привет, дегтярёв, сколько ты сказал процентов занимается спортом?Ну и вот, собственно- Анекдот дня: в Перми отменили «Трезвую пробежку» из-за нехватки участников. Она планировалась на 23 февраля.
Патаму шта нечего дискриминировать нетрезвых бегунов!
