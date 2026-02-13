Колосков о повышении цен: «Какие-то разговоры слышал. В магазине, где закупаюсь, не увидел роста, все как обычно»
Колосков о повышении цен: в моем магазине не увидел роста, все как обычно.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о росте цен на продукты и коммунальные услуги в России.
«Лично я не заметил роста цен на коммунальные услуги, потому что не занимаюсь этой темой у себя в семье. Не знаю, что там происходит с ценами, но какие-то разговоры слышал, в прессе читал.
Что касается цен на продукты в магазинах – не скажу, что хожу специально посмотреть на ценники, магазин – это же не музей. Я раз в две недели езжу в гипермаркет METRO – закупаюсь, на этом мои функции заканчиваются. Все остальное делают другие члены моей семьи.
В этой сети магазинов не увидел роста цен, все как обычно. Но нужно понимать, что все это индивидуально и зависит от того, кто, сколько, где и конкретно что покупает», – сказал Колосков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Жизнь есть и за МКАДом, и там все эти повышения НДС и тарифы на коммунальные услуги очень сильно бьют по всем карманам.
Не заметил он блин повышения
Очень сомневаюсь, что Колосков вообще задумывается, поменялась ли цена на его любимое вино, сыр или рыбу.
Анекдот дня: в Перми отменили «Трезвую пробежку» из-за нехватки участников.
Она планировалась на 23 февраля.