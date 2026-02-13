  • Спортс
  • «Милан» подпишет новые контракты с Томори и Бартезаги. Соглашения Модрича, Леау, Пулишича и Лофтус-Чика также в центре внимания клуба
«Милан» подпишет новые контракты с Томори и Бартезаги. Соглашения Модрича, Леау, Пулишича и Лофтус-Чика также в центре внимания клуба

«Милан» продлит контракты Томори и Бартезаги.

«Милан» намерен продлить соглашения ряда футболистов.

По данным La Gazzetta dello Sport, ожидается, что первым из них станет защитник Фикайо Томори. Его действующий контракт рассчитан до июня 2027 года. Продление договора считается решенным вопросом, учитывая взаимное желание обеих сторон.

Также ожидается, что будет подписан новый контракт с Давиде Бартезаги. Зарплата 20-летнего защитника будет скорректирована в соответствии с более высокими стандартами.

Кроме того, в центре внимания «россонери» находится будущее Рубена Лофтус-Чика, контракт которого действует до 2027 года. Его новый статус постоянного игрока основного состава и присутствие Аллегри, который ценит англичанина за физические данные и универсальность, могут стать потенциальным стимулом для продления контракта.

Не исключается возможность переговоров по новому контракту с вингером Рафаэлом Леау, который считает «Милан» клубом своего будущего. Снова будет обсуждаться и продление соглашения с Кристианом Пулишичем. Нынешнее действует до 2027 года, однако сложность состоит в том, что американец может потребовать зарплату, равную зарплате ведущих игроков.

Помимо этого, «Милан» готов продлить контракт Луки Модрича, рассчитанный до лета с возможностью активации еще на год. Лука доволен своим пребыванием в команде, но прежде чем принять решение остаться еще на год, 40-летний игрок планирует оценить свою мотивацию и физическую форму по окончании сезона.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
"Пулишич может потребовать зарплату как у ведущих игроков" А он там что ли кукурузу охраняет?
Ответ Сергей
"Пулишич может потребовать зарплату как у ведущих игроков" А он там что ли кукурузу охраняет?
согласен, имеет право попросить
Ответ Сергей
"Пулишич может потребовать зарплату как у ведущих игроков" А он там что ли кукурузу охраняет?
Один из лидеров, но руководство ценит его ниже чем Леау. Всё что нужно знать об этом дебильном руководстве
Хорошие новости. Бартезаги - будущее Милана! В отличие от Хименеса, действительно хорош на дистанции, а не в течении пары недель. Относительно Томори, тоже рад. В прошлые сезоны играл не очень хорошо, в этом с Габбией и Де Винтером цементирует оборону клуба!
Эх, если бы Бартезаги тогда с Фейеноордом играл...
Ответ tequilagwap
Эх, если бы Бартезаги тогда с Фейеноордом играл...
Всё равно проиграли бы. Вся команда отыграла плохо, нидерландцы были банально лучше!
Ответ Cristiano Ronaldo
Всё равно проиграли бы. Вся команда отыграла плохо, нидерландцы были банально лучше!
до тупого удаления Фейеноорда на поле не было, Милан бы прошел дальше скорее всего
Лофтус-Чик тоже в этом сезоне радует своей игрой. Когда нужно добавить мощи, он её даёт.
Эх, Камарду вернуть?
