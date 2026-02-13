«Милан» подпишет новые контракты с Томори и Бартезаги. Соглашения Модрича, Леау, Пулишича и Лофтус-Чика также в центре внимания клуба

«Милан» продлит контракты Томори и Бартезаги.

«Милан» намерен продлить соглашения ряда футболистов.

По данным La Gazzetta dello Sport, ожидается, что первым из них станет защитник Фикайо Томори . Его действующий контракт рассчитан до июня 2027 года. Продление договора считается решенным вопросом, учитывая взаимное желание обеих сторон.

Также ожидается, что будет подписан новый контракт с Давиде Бартезаги . Зарплата 20-летнего защитника будет скорректирована в соответствии с более высокими стандартами.

Кроме того, в центре внимания «россонери» находится будущее Рубена Лофтус-Чика , контракт которого действует до 2027 года. Его новый статус постоянного игрока основного состава и присутствие Аллегри, который ценит англичанина за физические данные и универсальность, могут стать потенциальным стимулом для продления контракта.

Не исключается возможность переговоров по новому контракту с вингером Рафаэлом Леау , который считает «Милан» клубом своего будущего. Снова будет обсуждаться и продление соглашения с Кристианом Пулишичем . Нынешнее действует до 2027 года, однако сложность состоит в том, что американец может потребовать зарплату, равную зарплате ведущих игроков.

Помимо этого, «Милан» готов продлить контракт Луки Модрича, рассчитанный до лета с возможностью активации еще на год. Лука доволен своим пребыванием в команде, но прежде чем принять решение остаться еще на год, 40-летний игрок планирует оценить свою мотивацию и физическую форму по окончании сезона.