Ловчев о «Спартаке»: «Денисов и Литвинов не прибавили в клубе. Сауся взяли на место Даниила, как было с Самошниковым, но тот только аутами запомнился»

Евгений Ловчев: ни Денисов, ни Литвинов не прибавили в «Спартаке».

Бывший футболист «Спартака » Евгений Ловчев заявил, что Даниил Денисов и Руслан Литвинов не прибавили за время выступления за клуб.

На прошлой неделе красно-белые объявили о продлении контракта с 23‑летним воспитанником клуба Денисовым до лета 2030 года.

– На ваш взгляд, правильно ли «Спартак» сделал, продлив контракт Денисова?

– Мне сложно это оценить. Многие пишут, что он хорошо играет и прочее. Честно говоря, ни Денисов, ни Литвинов… Может, чуть‑чуть прибавил [Наиль ] Умяров в какой‑то надежности… Но это не люди, определяющие игру команды.

Денисов и Литвинов не прибавили, играя в «Спартаке». И по большому счету [Владислава] Сауся взяли как раз на место Денисова. Да и [Илью] Самошникова так брали, но видим, что он и сам не прибавил, откровенно говоря. Будем вспоминать, как он ауты бросает. Вот и все его мастерство, – сказал Ловчев.