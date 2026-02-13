  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ловчев о «Спартаке»: «Денисов и Литвинов не прибавили в клубе. Сауся взяли на место Даниила, как было с Самошниковым, но тот только аутами запомнился»
19

Ловчев о «Спартаке»: «Денисов и Литвинов не прибавили в клубе. Сауся взяли на место Даниила, как было с Самошниковым, но тот только аутами запомнился»

Евгений Ловчев: ни Денисов, ни Литвинов не прибавили в «Спартаке».

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что Даниил Денисов и Руслан Литвинов не прибавили за время выступления за клуб.

На прошлой неделе красно-белые объявили о продлении контракта с 23‑летним воспитанником клуба Денисовым до лета 2030 года.

– На ваш взгляд, правильно ли «Спартак» сделал, продлив контракт Денисова?

– Мне сложно это оценить. Многие пишут, что он хорошо играет и прочее. Честно говоря, ни Денисов, ни Литвинов… Может, чуть‑чуть прибавил [Наиль] Умяров в какой‑то надежности… Но это не люди, определяющие игру команды.

Денисов и Литвинов не прибавили, играя в «Спартаке». И по большому счету [Владислава] Сауся взяли как раз на место Денисова. Да и [Илью] Самошникова так брали, но видим, что он и сам не прибавил, откровенно говоря. Будем вспоминать, как он ауты бросает. Вот и все его мастерство, – сказал Ловчев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoРуслан Литвинов
logoДаниил Денисов
logoИлья Самошников
logoЕвгений Ловчев
logoВладислав Саусь
logoНаиль Умяров
logoМатч ТВ
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Денисов отлично осенью играл. И ему 22 года. Видно, что парень старается и работает.
Ответ SPADE
Денисов отлично осенью играл. И ему 22 года. Видно, что парень старается и работает.
Паша Маслов сказал о нём, что в нём вообще нет каких-то качеств, только старание...что собственно и показано в игре...он мне напомнил период игры Бориса Ротенберга в Ростове при Бердыеве, принимал мяч и сразу пас вперёд без выдумок лишних, потом замена минуте на 60....)
Ответ </c/>
Паша Маслов сказал о нём, что в нём вообще нет каких-то качеств, только старание...что собственно и показано в игре...он мне напомнил период игры Бориса Ротенберга в Ростове при Бердыеве, принимал мяч и сразу пас вперёд без выдумок лишних, потом замена минуте на 60....)
То, что ты приводишь мнение бруска Маслова в качестве аргумента, о многом говорит о твоих умственных способностях)
А кто в Спартаке прибавил?
Вот за года прямо. Кто, прийдя в Спартак, стал играть лучше, чем играл до этого?
В Спартаке не развивают игроков. Вообще.
Ответ Мельников Михаил
А кто в Спартаке прибавил? Вот за года прямо. Кто, прийдя в Спартак, стал играть лучше, чем играл до этого? В Спартаке не развивают игроков. Вообще.
Умяров прибавил, Кристофер Ву прибавил. МАРКИНЬОС прибавил и тд. Тд это Литвинов, Дмитриев (вообще топ прибавил). Солари заиграл! Он сейчас один из лучших
Ответ Мельников Михаил
А кто в Спартаке прибавил? Вот за года прямо. Кто, прийдя в Спартак, стал играть лучше, чем играл до этого? В Спартаке не развивают игроков. Вообще.
Называется "я не смотрю матчи Спартака, но общеизвестно что...". Умяров, Марки, Дмитриев, это только кто в первом круге прибавил и это при Станковиче то.
"Но это не люди, определяющие игру команды." А почему они должны определять игру? Все 11 человек стартового состава должны определять? Или запасные как Литвинов? Так не бывает даже в топ европейских клубах. Везде есть ролевики, тем более в нашей лиге с лимитом. Очевидно позиции ролевиков отданы на откуп паспортистам. Вообщем старый маразматик Ловчев как обычно чушь ляпнул.
Ответ iscariot13
"Но это не люди, определяющие игру команды." А почему они должны определять игру? Все 11 человек стартового состава должны определять? Или запасные как Литвинов? Так не бывает даже в топ европейских клубах. Везде есть ролевики, тем более в нашей лиге с лимитом. Очевидно позиции ролевиков отданы на откуп паспортистам. Вообщем старый маразматик Ловчев как обычно чушь ляпнул.
Ой ой! добейся хотя бы половины того чего достиг Ловчев - тогда и хами! Вот такие как вы и противоречат сами себе - одни не определяют игру, а типа дров Барко и Угальде - определяют! Вы уж определитесь - или все 22 определяют игру или ваши дрова Барко и Угальде
кто считает Денисова прогрессирующим, смотрите кёрглинг, там тоже ничего не понятно для вас самое то будет )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Литвинов о сборах «Спартака»: «Тяжело находиться постоянно в одном месте. Кто-то скажет: «Как можно так говорить в Дубае?» Но все, что мы видим: поле и кровать»
8 февраля, 17:43
Литвинов о «Спартаке»: «Стыдно и обидно, что идем шестыми, сами это допустили. При Карседо тренировки почти те же, что и при Абаскале»
8 февраля, 16:35
Кахигао о Денисове: «Способен выйти на еще более высокий уровень. «Спартак» продлил контракты с 10 россиянами за 9 месяцев, важен баланс между молодыми россиянами и иностранцами»
5 февраля, 16:20
Денисов о новом контракте: «Спартак» – самый большой и популярный клуб России. Горд быть частью великой команды, обещаю отдать все силы ради успеха. Вместе мы сможем победить!»
5 февраля, 13:46
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
28 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
37 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
48 минут назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
59 минут назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
сегодня, 22:10
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
11 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем