Кандидат в президенты «Барсы» Мэддок пообещал трансфер уровня Роналдиньо: «Это будет бомба. Ведем переговоры с игроком, который уже был в клубе. Он не играет в Англии»
Кандидат в президенты «Барсы» пообещал трансфер уровня Роналдиньо.
Кандидат на пост президента «Барселоны» Уильям Мэддок заявил, что готовит «трансферную бомбу» уровня Роналдиньо.
«Мы ведем переговоры в Англии, чтобы после чемпионата мира подписать игрока, который уже был в «Барселоне». Но этот футболист не играет в Англии. Это будет настоящая бомба.
В 2003 году Лапорта обещал Дэвида Бекхэма, но не смог его подписать. Соответствует ли эта бомба уровню Бекхэма и Роналдиньо? Полностью», – заявил Мэддок в программе «El Chiringuito».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Александр Глеб?
Андрей Аршавин (хоть и не играл за Барсу))
Лео Месси.
Ну вернуть Брэйтуэйта будет сильно. Легенда клуба как-никак.
И он их потом выкупит)))
И он их потом выкупит)))
Видимо, Уильям Мэддок - это такой фрик-кандидат, чтобы создать иллюзию борьбы, наподобие нашего Жирика.
Cобчак
Кроме Дембеле никто на бомбу не тянет. Да и сам Дембеле будет скорее бомбой замедленного действия
Рики Пуч?
Малком
Ансу Фати 😁
вот ты смеешься)а Фати думаю будет не хуже нынешних Левы и Торреса.а может даже и лучше
Неймар?
Нет, Эдгар Давидс)
Дембеле)
"Противогаз" Райзигер украсил бы любой состав.
"Украсил" 😂😂😂
Мартин Брэйтуэйт.
