Кандидат в президенты «Барсы» пообещал трансфер уровня Роналдиньо.

Кандидат на пост президента «Барселоны» Уильям Мэддок заявил, что готовит «трансферную бомбу» уровня Роналдиньо.

«Мы ведем переговоры в Англии, чтобы после чемпионата мира подписать игрока, который уже был в «Барселоне». Но этот футболист не играет в Англии. Это будет настоящая бомба.

В 2003 году Лапорта обещал Дэвида Бекхэма , но не смог его подписать. Соответствует ли эта бомба уровню Бекхэма и Роналдиньо ? Полностью», – заявил Мэддок в программе «El Chiringuito».