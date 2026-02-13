Игор Тиаго признан лучшим игроком АПЛ в январе. Форвард «Брентфорда» обошел Виртца, Энцо, Доргу

Игор Тиаго – лучший игрок января в АПЛ.

Нападающий «Брентфорда » Игор Тиаго признан лучшим футболистом АПЛ в январе.

Бразилец обошел 7 игроков , включая Патрика Доргу («Манчестер Юнайтед »), Энцо Фернандеса («Челси») и Флориана Виртца («Ливерпуль») в голосовании болельщиков и экспертов.

В январе Тиаго забил 5 голов в 5 матчах чемпионата Англии. С полной статистикой 24-летнего форварда можно ознакомиться здесь .