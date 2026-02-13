Игор Тиаго признан лучшим игроком АПЛ в январе. Форвард «Брентфорда» обошел Виртца, Энцо, Доргу
Игор Тиаго – лучший игрок января в АПЛ.
Нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго признан лучшим футболистом АПЛ в январе.
Бразилец обошел 7 игроков, включая Патрика Доргу («Манчестер Юнайтед»), Энцо Фернандеса («Челси») и Флориана Виртца («Ливерпуль») в голосовании болельщиков и экспертов.
В январе Тиаго забил 5 голов в 5 матчах чемпионата Англии. С полной статистикой 24-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер АПЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Этот мужчина талисман Брентфорда и олицетворение доминирующего футбола Кита Эдвардса.
В этом сезоне очень хорош
Заслужил мужчина 💪
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем