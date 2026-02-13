«Тоттенхэм» добавил Розе и Терзича в шорт-лист на пост главного тренера. Эдин ради работы в АПЛ отказал «Монако» и другим клубам

«Тоттенхэм» рассматривает Розе и Терзича на должность главного тренера.

«Тоттенхэм » добавил Марко Розе и Эдина Терзича в список потенциальных кандидатов на пост главного тренера после ухода Томаса Франка, сообщает The Telegraph.

Неясно, рассматриваются ли экс-тренеры «Лейпцига» и «Боруссии» Дортмунд в качестве временных или постоянных кандидатов, но сообщается, что оба представляют интерес для «шпор». На данный момент идет процесс собеседований.

Немецкие специалисты добавились в список клуба наряду с кандидатурами Роберто Де Дзерби, Маурисио Почеттино и Робби Кина.

Отмечается, что возглавляющий «Ференцварош » Кин заинтересован в работе лишь на постоянной основе, а Почеттино не может занять должность до лета из-за своих обязательств перед сборной США в контексте чемпионата мира.

Приход Де Дзерби, который доступен после ухода из «Марселя», исключит любую возможность возвращения Почеттино.

Терзич заинтересован в должности в «Тоттенхэме» и отказался от возможности тренировать несколько клубов в Европе, включая «Монако», чтобы дождаться работы в Премьер-лиге. В его приглашении летом также заинтересованы клубы Ла Лиги.