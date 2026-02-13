  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Тоттенхэм» добавил Розе и Терзича в шорт-лист на пост главного тренера. Эдин ради работы в АПЛ отказал «Монако» и другим клубам
«Тоттенхэм» добавил Розе и Терзича в шорт-лист на пост главного тренера. Эдин ради работы в АПЛ отказал «Монако» и другим клубам

«Тоттенхэм» рассматривает Розе и Терзича на должность главного тренера.

«Тоттенхэм» добавил Марко Розе и Эдина Терзича в список потенциальных кандидатов на пост главного тренера после ухода Томаса Франка, сообщает The Telegraph.

Неясно, рассматриваются ли экс-тренеры «Лейпцига» и «Боруссии» Дортмунд в качестве временных или постоянных кандидатов, но сообщается, что оба представляют интерес для «шпор». На данный момент идет процесс собеседований.

Немецкие специалисты добавились в список клуба наряду с кандидатурами Роберто Де Дзерби, Маурисио Почеттино и Робби Кина.

Отмечается, что возглавляющий «Ференцварош» Кин заинтересован в работе лишь на постоянной основе, а Почеттино не может занять должность до лета из-за своих обязательств перед сборной США в контексте чемпионата мира.

Приход Де Дзерби, который доступен после ухода из «Марселя», исключит любую возможность возвращения Почеттино.

Терзич заинтересован в должности в «Тоттенхэме» и отказался от возможности тренировать несколько клубов в Европе, включая «Монако», чтобы дождаться работы в Премьер-лиге. В его приглашении летом также заинтересованы клубы Ла Лиги.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
Если начистоту, Франк может и не был гениален, но 12 травм, среди которых человек 7 из основы. С Де Дзерби они будут летать по полю.
Ответ LeGroisente
Если начистоту, Франк может и не был гениален, но 12 травм, среди которых человек 7 из основы. С Де Дзерби они будут летать по полю.
В Чемпионшипе
Ответ LeGroisente
Если начистоту, Франк может и не был гениален, но 12 травм, среди которых человек 7 из основы. С Де Дзерби они будут летать по полю.
Ну травмы это тоже вопрос к штабу как никак. Что они там делают, что у них вся основа сломана. С Де Дзерби они летать будут один месяц, а потом всё, игроки сдохнут в таком режиме в АПЛ играть и плюс снова вернутся к травмам
Уже написали,брать будут до лета тренера.Надеюсь Поч вернется летом
Ответ Romero_095
Уже написали,брать будут до лета тренера.Надеюсь Поч вернется летом
Что выиграл МП в своей карьере? Ничего кроме трофеев в ПСЖ где умудрился большинство слить.
Ответ Vitto
Что выиграл МП в своей карьере? Ничего кроме трофеев в ПСЖ где умудрился большинство слить.
5 лет в тоттенхэме,Дважды третье место,единожды второе в АПЛ,финал лч с ливерпулем в 2019
только Моур спасёт их
Ответ мохнатка
только Моур спасёт их
спасет их в чемпионшип
почему в списке нету Энцо Марески
Ответ Saboroff
почему в списке нету Энцо Марески
он с детства за Челси)
Ответ Saboroff
почему в списке нету Энцо Марески
Потому что его уже Сити забронировал.
Хиддинк совмещал работу и в сборной и в клубе.Тогда почему Почеттино не может?
Ответ SLASH
Хиддинк совмещал работу и в сборной и в клубе.Тогда почему Почеттино не может?
Может США не даст добро. Всё таки тогда Абрамович курировал и сборную и был президентом Челси. Вот и дал добро на такой ход.
А какие клубы из Ла Лиги могут заинтересовать Терзича? Там все занято, а где летом освобится, то в самом Терзиче интереса нет
