Фанаты «Атлетико» скандировали «Да здравствует Испания!» и размахивали испанскими флагами при счете 4:0 в матче с «Барсой»

Болельщики мадридского «Атлетико» развернули испанские флаги и скандировали «Да здравствует Испания!» во втором тайме матча с «Барселоной» (4:0) в первом полуфинале Кубка Испании.
К тому моменту каталонцы уже проигрывали 0:4. Все голы мадридцы забили в первой половине встречи.
Ответный матч состоится 3 марта на «Камп Ноу».
Симеоне показал Ямалю три пальца после 3-го гола «Атлетико» в матче с «Барсой»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Ok Diario
Красавчики!
Долой сепаратизм )
Долой сепаратизм )
Это смотря какой , когда и где !
Атлетико, кстати, клуб с баскскими корнями)
А могли бы скандировать "а ну-ка подай-ка мне ключ на тридцать два!"
