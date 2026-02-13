Фанаты «Атлетико» скандировали «Да здравствует Испания!» и размахивали испанскими флагами при счете 4:0 в матче с «Барсой»

Фанаты «Атлетико» скандировали «Да здравствует Испания!» в матче с «Барсой».

Болельщики мадридского «Атлетико » развернули испанские флаги и скандировали «Да здравствует Испания!» во втором тайме матча с «Барселоной» (4:0) в первом полуфинале Кубка Испании.

К тому моменту каталонцы уже проигрывали 0:4. Все голы мадридцы забили в первой половине встречи.

Ответный матч состоится 3 марта на «Камп Ноу».

Симеоне показал Ямалю три пальца после 3-го гола «Атлетико» в матче с «Барсой»