  • Глава «Барсы» Юсте назвал «позором» отмену гола Кубарси: «Мы будем требовать объяснений. Недопустимо ждать восемь минут, чтобы увидеть решение ВАР»
58

Юсте об отмене гола Кубарси: позор, «Барселона» потребует объяснений.

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Рафа Юсте высказался об отмене гола защитника Пау Кубарси против «Атлетико» (0:4) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Во втором тайме после 6-минутного просмотра главный судья Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол каталонского клуба из-за офсайда.

Юсте прокомментировал решение ВАР, назвав его «позором», и посетовал на «восемь минут ожидания решения».  

«Как президент, я хочу сказать, что мы не оставим это без внимания и будем требовать объяснений.

Недопустимо, чтобы проходило восемь минут, прежде чем мы увидим, что произойдет с игрой», – заявил Юсте в интервью Catalunya Radio.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
58 комментариев
Как говорил Флик, во время победных матчей: судьи тоже люди и ошибаются
Мы в Барсе, мол, на судейство жаловаться не собираемся :)

А тут офсайд начертили вдруг не в их пользу
Край бутсы был в офсайде, если уж по букве закона вар судить
Ведь сами привыкли, что соперникам миллиметры чертят, когда те убегают за спину

одаренные болельщики барсы любят злорадствовать на других ветках, а когда обделаются, вдруг играют в благородство
По делу же сказать нечего)
Комментарий скрыт
Проиграли вчера абсолютно заслуженно - на первый тайм Барселона просто не прилетела из Каталонии.

Но, возможно, вы мне как-то объясните 2 момента - буду очень рад.
1. Почему на стоп-кадре, на котором показано как судьи рисовали линии ( https://www.sports.ru/football/1117072173-gol-kubarsi-atletiko-otmenen-iz-za-ofsajda-posle-6-minutnoj-proverki-v.html ), лицевая линия, параллельно которой рисовали линии игроков, идет абсолютно неровно: в верхней части серым захвачен еще отрезок вне игрового поля, а в нижней части явно виден белый цвет лицевой линии, не закрашенный серым ?
2. Почему Симеоне-младший, во-первых, не получил ЖК на первой минуте матча за откровенный наступ шипами на голеностоп Бальде и, во-вторых, почему не получил КК за удар открытыми шипами поднятой над газоном ногой в икру тому же Бальде (тот же самый Френки в финале СКИ за такой же фол получил КК) ?
Количество минут растёт с каждым новым комментарием очередного оф. лица Барселоны.
А это чисто барселонская забава искажать факты со временем. Они на полном серьезе без капли стыда, собирая огромное количество плюсов рассказывают, что их в 2009 году против Челси засуживали сильнее лондонцев или что в 2017-м они без какой-либо судейской помощи на чистом классе прошли ПСЖ. Таков клуб и их фанбаза. Не зря зовутся сектой
Комментарий скрыт
За эти 8 минут могли еще пропустить)))))
Смотря кто. Даже если б отменили этот гол, но сделали это за 1-2 минуты, рисунок игры продолжился. А так почти целый перерыв нарисовали🙃
Атлетико на 6:0 наиграли
Да хватит ныть клоуны, вас 4-0 вынесли
Тяжело им без Негрейры, Эвребе..
То что Атлетико заслужил победу, это даже не обсуждается, но 8 минут задержки чтобы найти офсайд, это конечно беспредел, офсайда и не было
Чёрт его знает, по мне гол был нормальный, ну шнурок попал в офсайд, а так было бы интереснее смотреть второй тайм, забей Барселона 1-2 мяча. Вряд ли бы догнали, но интрига была бы.
Тогда бы Атлетико возмущался и Реал наверняка подлил бы масла в огонь, вспомнив о Негрейре.
То, что так долго вам смотрел момент, это да, явно не нормально.
Но проигрывая по ходу к этому моменту 4:0 валить всё на вар, который 6 минут рассматривал момент, как минимум не прилично.
После того как Атлетико возил Барсу весь первый тайм и забил примерно половину из того что создал, какой смысл устраивать нытье из за одного мяча, разве есть хоть малейший шанс отыграться играя в равных составах?
Что за у вас дурацкий плеер, который каждый раз перезагружается, если экран повернуть?
