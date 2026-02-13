Глава «Барсы» Юсте назвал «позором» отмену гола Кубарси: «Мы будем требовать объяснений. Недопустимо ждать восемь минут, чтобы увидеть решение ВАР»

Юсте об отмене гола Кубарси: позор, «Барселона» потребует объяснений.

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Рафа Юсте высказался об отмене гола защитника Пау Кубарси против «Атлетико » (0:4) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Во втором тайме после 6-минутного просмотра главный судья Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол каталонского клуба из-за офсайда.

Юсте прокомментировал решение ВАР, назвав его «позором», и посетовал на «восемь минут ожидания решения».

«Как президент, я хочу сказать, что мы не оставим это без внимания и будем требовать объяснений.

Недопустимо, чтобы проходило восемь минут, прежде чем мы увидим, что произойдет с игрой», – заявил Юсте в интервью Catalunya Radio.