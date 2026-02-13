Глава «Барсы» Юсте назвал «позором» отмену гола Кубарси: «Мы будем требовать объяснений. Недопустимо ждать восемь минут, чтобы увидеть решение ВАР»
Юсте об отмене гола Кубарси: позор, «Барселона» потребует объяснений.
Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Рафа Юсте высказался об отмене гола защитника Пау Кубарси против «Атлетико» (0:4) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
Во втором тайме после 6-минутного просмотра главный судья Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол каталонского клуба из-за офсайда.
Юсте прокомментировал решение ВАР, назвав его «позором», и посетовал на «восемь минут ожидания решения».
«Как президент, я хочу сказать, что мы не оставим это без внимания и будем требовать объяснений.
Недопустимо, чтобы проходило восемь минут, прежде чем мы увидим, что произойдет с игрой», – заявил Юсте в интервью Catalunya Radio.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
Мы в Барсе, мол, на судейство жаловаться не собираемся :)
А тут офсайд начертили вдруг не в их пользу
Край бутсы был в офсайде, если уж по букве закона вар судить
Ведь сами привыкли, что соперникам миллиметры чертят, когда те убегают за спину
одаренные болельщики барсы любят злорадствовать на других ветках, а когда обделаются, вдруг играют в благородство
По делу же сказать нечего)
Но, возможно, вы мне как-то объясните 2 момента - буду очень рад.
1. Почему на стоп-кадре, на котором показано как судьи рисовали линии ( https://www.sports.ru/football/1117072173-gol-kubarsi-atletiko-otmenen-iz-za-ofsajda-posle-6-minutnoj-proverki-v.html ), лицевая линия, параллельно которой рисовали линии игроков, идет абсолютно неровно: в верхней части серым захвачен еще отрезок вне игрового поля, а в нижней части явно виден белый цвет лицевой линии, не закрашенный серым ?
2. Почему Симеоне-младший, во-первых, не получил ЖК на первой минуте матча за откровенный наступ шипами на голеностоп Бальде и, во-вторых, почему не получил КК за удар открытыми шипами поднятой над газоном ногой в икру тому же Бальде (тот же самый Френки в финале СКИ за такой же фол получил КК) ?
То, что так долго вам смотрел момент, это да, явно не нормально.
Но проигрывая по ходу к этому моменту 4:0 валить всё на вар, который 6 минут рассматривал момент, как минимум не прилично.