Кирьяков о повышении коммуналки: «За воду на даче пришел сумасшедший счет, на 3-4 тысячи больше, за квартиру тоже. Представляю, что творится в регионах. Вся надежда на Госдуму»
Кирьяков о повышении коммуналки: вся надежда на Госдуму.
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказал недовольство повышением тарифов на коммунальные услуги.
«Я сейчас живу в Питере. За последний месяц за воду на даче пришел какой-то сумасшедший счет, чуть ли не на 3-4 тысячи больше. И за квартиру тоже на 3-4 тысячи больше.
Я так понимаю, в Госдуме вынесли этот вопрос на обсуждение, должны решить вопрос о регулировании цен, надеемся на них. Но это никуда не годится.
Понятно, что для меня это не так больно, но я представляю, что творится по регионам – не в Москве, Питере или больших городах, а в глубинке, там еще тяжелее. Вся надежда на Госдуму, чтобы они остановили это безобразие», – сказал Кирьяков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Вся надежда на Госдуму, да, и на Конгресс США, и на инопланетян.
Вчера один футболист про ЖКХ , сегодня другой …
Возможно целая сеть их работает под патронажем западных разведок , как агенты влияния !
Чёрт, простите, но я прям в голосину с этого.
Мол, депутаты, надеюсь, не заметят повышения. Ужо они-то справятся.
А что не на царя нашего батюшку, которого злые бояре держат в неведении, как простой народ страдает?!