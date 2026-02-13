  • Спортс
  • Кирьяков о повышении коммуналки: «За воду на даче пришел сумасшедший счет, на 3-4 тысячи больше, за квартиру тоже. Представляю, что творится в регионах. Вся надежда на Госдуму»
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказал недовольство повышением тарифов на коммунальные услуги. 

«Я сейчас живу в Питере. За последний месяц за воду на даче пришел какой-то сумасшедший счет, чуть ли не на 3-4 тысячи больше. И за квартиру тоже на 3-4 тысячи больше.

Я так понимаю, в Госдуме вынесли этот вопрос на обсуждение, должны решить вопрос о регулировании цен, надеемся на них. Но это никуда не годится.

Понятно, что для меня это не так больно, но я представляю, что творится по регионам – не в Москве, Питере или больших городах, а в глубинке, там еще тяжелее. Вся надежда на Госдуму, чтобы они остановили это безобразие», – сказал Кирьяков. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
деньги
Политика
logoпремьер-лига Россия
Государственная дума
logoСергей Кирьяков
Давайте расскажем Кирьякову из-за кого ему стали приходить такие счета за коммуналку...
Ответ Gerald1
Ссущего в наших подъездах Обаму, старого Байдена и рыжего Дэдди ? По телеку так говорят)
Ответ Gerald1
И это цены еще всерьёз ничего не начинали!
Бу-га-га.

Вся надежда на Госдуму, да, и на Конгресс США, и на инопланетян.
Ответ Charles Leclerc 2026
Надо искать организатора !
Вчера один футболист про ЖКХ , сегодня другой …
Возможно целая сеть их работает под патронажем западных разведок , как агенты влияния !
Ответ OldRedWhite
Всем двушечку!
они борются Сережа. много лет борются
Ответ LEGION-2000
Комментарий удален пользователем
Ответ T622222
Это БГ вообще-то.
Тебе ж сказали - надо отнестись с пониманием и потерпеть, сплотится вокруг лидера. В иноагенты захотел?
Ответ omach
Комментарий скрыт
Ответ nn_boy
Комментарий скрыт
Человеку уже почти 60 лет, а он все еще верит, что нынешняя госдума что то реально решает и обсуждает. Какие могут быть решения в госдуме, если все партии в ней получают бюджетные средства? Догадайтесь сами с трех раз.
Ответ Barmaleika
Нет, посыл праильный в части Госдумы, только жители должны не ролики постить, а массово (желательно домами) закидывать обращениями офисы партии власти, со словами в концовке: если проигнорируете, в сентябре проголосую за любых кроме вас. Просто, если посмотреть как они принимали бюджет и повышение налогов, там было очень весело, атмосфера приближающихся праздников и нового года. Почти единогласно приняли
Ответ brig_Mercury
Вы сейчас шутите? Вы не знаете, как у нас выборы работают? Им насрать, кто как проголосует, ЦИК и проверяющие на местах вбросят столько, сколько потребуется, чтобы партия власти заняла абсолютное большинство в парламенте. Так что все эти истории про избирательный шантаж для бедных
"Вся надежда на Госдуму"
Чёрт, простите, но я прям в голосину с этого.
Ответ sintenced
Сергей имеет в виду, что слуги народа - это одна из немногих прослоек общества, которая может рассчитываться за услуги ЖКХ без заметного ущерба для кошелька.
Мол, депутаты, надеюсь, не заметят повышения. Ужо они-то справятся.
Ответ sintenced
На гранта конституции надо надеятся. Какой безграмотный футболист.
А я думал, что вся надежда на Солнцеликого геостратега.
Вся надежда на тех, кто методично и планомерно уже не просто годами, а десятилетиями делает жизнь людей хуже. Что они вдруг возьмут и перестанут этим заниматься. Великолепно)
Надежды нет получается
А что не на царя нашего батюшку, которого злые бояре держат в неведении, как простой народ страдает?!
