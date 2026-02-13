Кирьяков о повышении коммуналки: «За воду на даче пришел сумасшедший счет, на 3-4 тысячи больше, за квартиру тоже. Представляю, что творится в регионах. Вся надежда на Госдуму»

Кирьяков о повышении коммуналки: вся надежда на Госдуму.

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказал недовольство повышением тарифов на коммунальные услуги.

«Я сейчас живу в Питере. За последний месяц за воду на даче пришел какой-то сумасшедший счет, чуть ли не на 3-4 тысячи больше. И за квартиру тоже на 3-4 тысячи больше.

Я так понимаю, в Госдуме вынесли этот вопрос на обсуждение, должны решить вопрос о регулировании цен, надеемся на них. Но это никуда не годится.

Понятно, что для меня это не так больно, но я представляю, что творится по регионам – не в Москве, Питере или больших городах, а в глубинке, там еще тяжелее. Вся надежда на Госдуму, чтобы они остановили это безобразие», – сказал Кирьяков.