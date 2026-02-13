Игор Тиаго продлил контракт с «Брентфордом» до 2031-го. Форвард забил 17 голов в АПЛ – больше только у Холанда
Игор Тиаго продлил контракт с «Брентфордом».
Нападающий «Брентфорда» Игорь Тьяго подписал новый долгосрочный контракт.
24-летний игрок заключил соглашение до лета 2031 года с возможностью продления еще на один год.
Футболист выступает за клуб АПЛ с 2024 года.
В этом сезоне чемпионата Англии на счету Тиаго 17 голов. Больше него забил только Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» – 20 мячей.
С полной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Брентфорда»
Новый топ трансфер лето 26 года
В Сити этого господина за 200 мультов!
