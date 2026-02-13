Игор Тиаго продлил контракт с «Брентфордом» до 2031-го. Форвард забил 17 голов в АПЛ – больше только у Холанда

Игор Тиаго продлил контракт с «Брентфордом».

Нападающий «Брентфорда » Игорь Тьяго подписал новый долгосрочный контракт.

24-летний игрок заключил соглашение до лета 2031 года с возможностью продления еще на один год.

Футболист выступает за клуб АПЛ с 2024 года.

В этом сезоне чемпионата Англии на счету Тиаго 17 голов. Больше него забил только Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» – 20 мячей.

С полной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь .