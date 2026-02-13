Фото
Симеоне показал Ямалю три пальца после 3-го гола «Атлетико» в матче с «Барсой»

Симеоне показал Ямалю три пальца после 3-го гола «Атлетико».

Диего Симеоне подкалывал Ламина Ямаля во время матча Кубка Испании. 

Главный тренер «Атлетико» показал вингеру «Барселоны» три пальца после третьего гола «матрасников».

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании завершился со счетом 4:0 в пользу «Атлетико».  

«Перес тебя выгонит, попомни мое слово». Симеоне – Винисиусу во время матча «Атлетико» и «Реала»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
В Бесславных ублюдках Симеоне не спалился бы)
Ответ Aleksey Yashin
В Бесславных ублюдках Симеоне не спалился бы)
Так ведь он из Аргентины ;)
Ответ Aleksey Yashin
В Бесславных ублюдках Симеоне не спалился бы)
Точно стал бы одним из главных героев !
Диего наверняка подразумевал количество титулов ЛЧ, которые Мадрид взял подряд.
Ответ Lobelopa
Диего наверняка подразумевал количество титулов ЛЧ, которые Мадрид взял подряд.
Ай как тонко, я прям чувствую боль месябарсафанчиков
Ответ Lobelopa
Диего наверняка подразумевал количество титулов ЛЧ, которые Мадрид взял подряд.
Или количество трофеев нужных для требла?
Наверное, просто советовал перейти на схему с тремя защитниками.
Два пацанёнка 18-летних, один перед другим похвастался - нормально.
Возможно, Диего перепутал молодого человека с официантом и попытался заказать 3 пива для себя и своих помощников.
Ну это уже диагноз.Вроде уже дедушка,а ума маловато как_то.Осталось волосы покрасить в жёлтый цвет,что бы быть на уровне.
Ответ indio
Ну это уже диагноз.Вроде уже дедушка,а ума маловато как_то.Осталось волосы покрасить в жёлтый цвет,что бы быть на уровне.
А дедушке нужно быть душным и скучным, ждущем своей смерти или что?)))
Ответ 5t1ck
А дедушке нужно быть душным и скучным, ждущем своей смерти или что?)))
Нет конечно.Но колотить дешёвые понты 18 -летним,то же как_то-- не комильфо.
Ямаль не поймет, он только до 2 считать умеет
Он уже один раз бубенцы показывал. Потом ему показали
Ответ Фил_Айви
Он уже один раз бубенцы показывал. Потом ему показали
Малой не того калибра игрок, чтобы ответку дать
Взрослый человек, повёл себя хуже подростка)
Симеоне как-то уже показывал что-то в матче с Юве,Роналду ответил в ответном матче)
И Ямаль ответит после 6:1
