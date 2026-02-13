Симеоне показал Ямалю три пальца после 3-го гола «Атлетико» в матче с «Барсой»
Симеоне показал Ямалю три пальца после 3-го гола «Атлетико».
Диего Симеоне подкалывал Ламина Ямаля во время матча Кубка Испании.
Главный тренер «Атлетико» показал вингеру «Барселоны» три пальца после третьего гола «матрасников».
Первый матч 1/2 финала Кубка Испании завершился со счетом 4:0 в пользу «Атлетико».
Изображение: x.com/elchiringuitotv
«Перес тебя выгонит, попомни мое слово». Симеоне – Винисиусу во время матча «Атлетико» и «Реала»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
