«Ростов» отдал Уткина в аренду «Торпедо». Хавбек играл за «Балтику» в первой половине сезона
Полузащитник Даниил Уткин арендован «Торпедо».
«Даниил Уткин переходит в «Торпедо» на правах аренды.
Полузащитник до конца сезона-2025/26 будет играть за московский клуб на правах аренды.
Желаем Даниилу продуктивной работы и удачи! 💪🏻», – говорится в сообщении «Ростова».
Первую часть сезона Уткин провел в аренде в «Балтике». На его счету 1 матч в Мир РПЛ, полная статистика – здесь.
Уткин переходит в «Торпедо» из «Ростова» на правах аренды до конца сезона. Игрок отказался от 40% зарплаты из-за желания Кононова видеть его в команде (Иван Карпов)
Принял ислам и последние мозги улетучились, если они конечно были. А ведь подавал неплохие надежды.
Согласен полностью с тобой хороший игрок в Ростове итак проблемы с игроками всех хороших игроков отдали в разные клубы он раньше играл за Краснодар потом ушёл в Ахмат
У некоторых от строевой подготовки и надевании портупеи — аналогично.
Странная карьера у парня. Краснодар, Ахмат, Ростов, Балтика, вроде и Рубин был... Везде считался очень перспективным и крайне талантливым. В итоге оказался никому не нужен...
*хавбек НЕ играл за Балтику в первой половине сезона
В Краснодаре нравился, но эго победило когда-то неплохого игрока. Конец немного предсказуем.
Валера уничтожил игрока, который в Ахмате выносил всю рпл.
Что не так с вашим уткиным? 6 лет назад он был звездочкой
