«Ростов» отдал Уткина в аренду «Торпедо». Хавбек играл за «Балтику» в первой половине сезона

«Ростов» отдал Уткина в аренду «Торпедо».

Полузащитник Даниил Уткин арендован «Торпедо ».

«Даниил Уткин переходит в «Торпедо» на правах аренды.

Полузащитник до конца сезона-2025/26 будет играть за московский клуб на правах аренды.

Желаем Даниилу продуктивной работы и удачи! 💪🏻», – говорится в сообщении «Ростова ».

Первую часть сезона Уткин провел в аренде в «Балтике». На его счету 1 матч в Мир РПЛ , полная статистика – здесь .

Уткин переходит в «Торпедо» из «Ростова» на правах аренды до конца сезона. Игрок отказался от 40% зарплаты из-за желания Кононова видеть его в команде (Иван Карпов)