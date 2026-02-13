Канисарес о Пересе: «Его поведение и решения в последние годы не отражают его лучшую сторону. Выход «Реала» из Суперлиги – хороший шаг, жест смирения со стороны Флорентино»

Канисарес о Пересе: не те решения в последние годы, но выход из Суперлиги верен.

Бывший вратарь «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Канисарес высказался о президенте «Реала» Флорентино Пересе .

В среду «Мадрид » объявил о заключении соглашения с УЕФА и Ассоциацией европейских клубов «во благо европейского футбола», фактически выйдя из Суперлиги. Ранее проект покинула «Барселона».

«Футбол показал, что у него гораздо более долгий срок жизни, чем у любого лидера, клуба, игрока или тренера. Я считаю, что решения, которые Флорентино Перес принимал в последние годы… Не отражают его лучшую сторону.

Флорентино Перес создал себе репутацию благодаря отличному управлению, и мы бесчисленное количество раз снимали перед ним шляпу. У игроков, тренеров и даже президентов бывают моменты, когда при определенных условиях они раскрывают свой великий талант. Но время идет, время проходит для всех.

Я считаю, что эволюция Флорентино Переса как руководителя не была такой позитивной, как его предыдущий период или начало его карьеры, когда он привнес в футбол великие идеи. Поведение Флорентино в последние годы, его конфликты со всеми, неспособность построить стадион по первоначально запланированной цене, неспособность обеспечить проведение концертов или парковку, а также несколько несбалансированная команда, которая теперь потеряла свое доминирование в Европе… Ну, это явно не лучшим образом отражается на его управленческой деятельности.

Лучшее, что могло бы случиться с болельщиками «Реала», – это позитивная реакция Флорентино [на проект Суперлиги]. Я думаю, это хороший шаг, попытка занять более умеренную позицию и искать то, что лучше для «Реала», не сталкиваясь с невыполнимыми задачами и не оставаясь без поддержки. Для меня это хороший шаг, жест смирения со стороны Флорентино, который я приветствую», – заявил Канисарес.