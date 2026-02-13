  • Спортс
  Канисарес о Пересе: «Его поведение и решения в последние годы не отражают его лучшую сторону. Выход «Реала» из Суперлиги – хороший шаг, жест смирения со стороны Флорентино»
7

Бывший вратарь «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Канисарес высказался о президенте «Реала» Флорентино Пересе.

В среду «Мадрид» объявил о заключении соглашения с УЕФА и Ассоциацией европейских клубов «во благо европейского футбола», фактически выйдя из Суперлиги. Ранее проект покинула «Барселона».

«Футбол показал, что у него гораздо более долгий срок жизни, чем у любого лидера, клуба, игрока или тренера. Я считаю, что решения, которые Флорентино Перес принимал в последние годы… Не отражают его лучшую сторону.

Флорентино Перес создал себе репутацию благодаря отличному управлению, и мы бесчисленное количество раз снимали перед ним шляпу. У игроков, тренеров и даже президентов бывают моменты, когда при определенных условиях они раскрывают свой великий талант. Но время идет, время проходит для всех.

Я считаю, что эволюция Флорентино Переса как руководителя не была такой позитивной, как его предыдущий период или начало его карьеры, когда он привнес в футбол великие идеи. Поведение Флорентино в последние годы, его конфликты со всеми, неспособность построить стадион по первоначально запланированной цене, неспособность обеспечить проведение концертов или парковку, а также несколько несбалансированная команда, которая теперь потеряла свое доминирование в Европе… Ну, это явно не лучшим образом отражается на его управленческой деятельности.

Лучшее, что могло бы случиться с болельщиками «Реала», – это позитивная реакция Флорентино [на проект Суперлиги]. Я думаю, это хороший шаг, попытка занять более умеренную позицию и искать то, что лучше для «Реала», не сталкиваясь с невыполнимыми задачами и не оставаясь без поддержки. Для меня это хороший шаг, жест смирения со стороны Флорентино, который я приветствую», – заявил Канисарес.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
🤦‍♂️ Стадион как бы стоит уже, процветает, кредит выплачивается на удобных условиях, вместо концертов проходят матчи НФЛ, будут и другие мероприятия, приносящие бабло, с концертами рано или поздно тоже порешают. Да и конфликты надо учесть, что с главными коррупционерами футбола - УЕФА и барсой. Ну это скорее борьба, а не конфликты, а если условия, которые выбил Перес при выходе из Суперлиги правда, то это точно не назвать поражением. Да, команда растеряла баланс, но до этого были 5 лч за 10 лет, спад не то что закономерен, он необходим, чтоб такие, как Канисарес совсем не поплыли. А смирение к ним придет, когда Реал снова добьется успеха
Ответ Sides of RA
🤦‍♂️ Стадион как бы стоит уже, процветает, кредит выплачивается на удобных условиях, вместо концертов проходят матчи НФЛ, будут и другие мероприятия, приносящие бабло, с концертами рано или поздно тоже порешают. Да и конфликты надо учесть, что с главными коррупционерами футбола - УЕФА и барсой. Ну это скорее борьба, а не конфликты, а если условия, которые выбил Перес при выходе из Суперлиги правда, то это точно не назвать поражением. Да, команда растеряла баланс, но до этого были 5 лч за 10 лет, спад не то что закономерен, он необходим, чтоб такие, как Канисарес совсем не поплыли. А смирение к ним придет, когда Реал снова добьется успеха
А какие условия выбил? Не было инфы вроде же
Ответ Fikret Belozoglu
А какие условия выбил? Не было инфы вроде же
Не особо вникал в этот вопрос, какие условия Перес выбил для себя?
Какая разница что да как , если Реал как был гегемоном так им и останется всегда 🤷‍♂️
Ответ Рома Морячок
Какая разница что да как , если Реал как был гегемоном так им и останется всегда 🤷‍♂️
Вамос Реал, хала Мадрид!
