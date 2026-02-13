  • Спортс
  • «Динамо» оштрафовало Скопинцева за потерю загранпаспорта: «Сумму не разглашаем, паспорт нашелся. Организационные решения приняты не только в отношении Дмитрия»
«Динамо» оштрафовало Скопинцева за потерю загранпаспорта: «Сумму не разглашаем, паспорт нашелся. Организационные решения приняты не только в отношении Дмитрия»

Гендиректор «Динамо» о Скопинцеве: паспорт нашелся, Дмитрий оштрафован.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб оштрафовал защитника Дмитрия Скопинцева за опоздание на зимние сборы.

Футболист вылетел в ОАЭ позже команды из-за истекшего срока заграничного паспорта.

– Чем завершилась история с загранпаспортом Скопинцева?

– Паспорт нашелся, Скопинцев сыграл и в матче с «Краснодаром», и в предыдущих играх Зимнего кубка.

– Он оштрафован?

– Да. И организационные решения были приняты не только в отношении него. Но внутренняя процедура у нас по-прежнему продолжается, поэтому о выводах поговорим позже. Сумму штрафа не разглашаем, – сказал Пивоваров.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Москва
logoДмитрий Скопинцев
logoпремьер-лига Россия
Павел Пивоваров
деньги
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Для чего в заголовке писать про штраф за потерю паспорта, если его оштрафовали за опоздание на сборы. Тем более, что паспорт не был утерян.
Полина, зачем первоисточник коверкать, лучше уж тупо скопиастить.
Ложки то нашлись,но осадочек остался.
