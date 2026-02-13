«Динамо» оштрафовало Скопинцева за потерю загранпаспорта: «Сумму не разглашаем, паспорт нашелся. Организационные решения приняты не только в отношении Дмитрия»
Гендиректор «Динамо» о Скопинцеве: паспорт нашелся, Дмитрий оштрафован.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб оштрафовал защитника Дмитрия Скопинцева за опоздание на зимние сборы.
Футболист вылетел в ОАЭ позже команды из-за истекшего срока заграничного паспорта.
– Чем завершилась история с загранпаспортом Скопинцева?
– Паспорт нашелся, Скопинцев сыграл и в матче с «Краснодаром», и в предыдущих играх Зимнего кубка.
– Он оштрафован?
– Да. И организационные решения были приняты не только в отношении него. Но внутренняя процедура у нас по-прежнему продолжается, поэтому о выводах поговорим позже. Сумму штрафа не разглашаем, – сказал Пивоваров.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Полина, зачем первоисточник коверкать, лучше уж тупо скопиастить.