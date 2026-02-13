Итурральде назвал «позором» 6-минутную проверку гола Кубарси ВАР: «Возмутительно. Сколько нужно времени, чтобы провести линию по Левандовскому?»

Итурральде о просмотре гола Кубарси: это действительно возмутительно.

Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался об отмене гола защитника «Барселоны» Пау Кубарси в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико » (0:4).

Во втором тайме после 6-минутного просмотра главный судья Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол каталонского клуба из-за офсайда.

«Произошло то, что технология дала сбой. Это не первый случай, когда полуавтоматическая система определения офсайда (SAOT) отказывает, когда много игроков находятся близко друг к другу, и приходится принимать решение вручную.

Когда много игроков находятся рядом, эта система, как правило, дает сбой, потому что такова технология. И когда они попытались обозначить последнего игрока на линии ворот, это не сработало на компьютере.

Линии были проведены в момент касания мяча Левандовским, и они были проведены по ногам Руджери и Кубарси, хотя они были разделены миллиметром или полумиллиметром», – сказал экс-арбитр в эфире Cadena SER.

Итурральде утверждает, что в подобных ситуациях SAOT должна проводить линию офсайда как по мячу, так и по ногам: «Кто может сказать, что Кубарси в тот момент не находился на одной линии с мячом?»

Он также назвал шестиминутную задержку в принятии решения «позором» и «возмутительной» ситуацией.

«Это действительно возмутительно. Можно потратить 5-6 минут на проведение линии, но Левандовски находится в офсайде. Сколько времени может потребоваться, чтобы провести линию по Левандовскому? Объясните мне это», – сказал бывший судья.