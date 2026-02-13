  • Спортс
  Итурральде назвал «позором» 6-минутную проверку гола Кубарси ВАР: «Возмутительно. Сколько нужно времени, чтобы провести линию по Левандовскому?»
39

Итурральде назвал «позором» 6-минутную проверку гола Кубарси ВАР: «Возмутительно. Сколько нужно времени, чтобы провести линию по Левандовскому?»

Итурральде о просмотре гола Кубарси: это действительно возмутительно.

Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался об отмене гола защитника «Барселоны» Пау Кубарси в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико» (0:4).

Во втором тайме после 6-минутного просмотра главный судья Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол каталонского клуба из-за офсайда.

«Произошло то, что технология дала сбой. Это не первый случай, когда полуавтоматическая система определения офсайда (SAOT) отказывает, когда много игроков находятся близко друг к другу, и приходится принимать решение вручную.

Когда много игроков находятся рядом, эта система, как правило, дает сбой, потому что такова технология. И когда они попытались обозначить последнего игрока на линии ворот, это не сработало на компьютере.

Линии были проведены в момент касания мяча Левандовским, и они были проведены по ногам Руджери и Кубарси, хотя они были разделены миллиметром или полумиллиметром», – сказал экс-арбитр в эфире Cadena SER.

Итурральде утверждает, что в подобных ситуациях SAOT должна проводить линию офсайда как по мячу, так и по ногам: «Кто может сказать, что Кубарси в тот момент не находился на одной линии с мячом?»

Он также назвал шестиминутную задержку в принятии решения «позором» и «возмутительной» ситуацией.

«Это действительно возмутительно. Можно потратить 5-6 минут на проведение линии, но Левандовски находится в офсайде. Сколько времени может потребоваться, чтобы провести линию по Левандовскому? Объясните мне это», – сказал бывший судья.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
39 комментариев
В момент паса на левандовски он НЕ БЫЛ В ОФСАЙДЕ. А линию начертили когда мяч уже у него в ногах был и мяч к нему попал ОТ НОГИ ИГРОКА АТЛЕТИКО. пипец какойто, просто взяли и отобрали гол.
Хуже такого уровня судейства только уровень барсы в защите
Комментарий скрыт
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Ох эти "независимые аналитики" на которых так легко ссылаться. А другие "независимые аналитики" провели своё исследование и их вывод был в том, что гол отменили неправильно
Ритм игры сломали и запал пропал. Если бы не эта пауза, Атлетико мог пропустить ещё голешник. Там прям они сильно растерянные были от давления Барсы...
У них ноги тряслись даже в меньшинстве
У них программа слетела, они Пэйнт скачивали сидели
Ни в одной фазе этого эпизода игроки Барселоны не находились в офсайде.
1. В момент удара по воротам из-за штрафной Левандовски не был вне игры. Защитник Атлетико на полметра ближе к воротам. Это совершенно четко видно на повторе.

2. Мяч к Левандовски попадает рикошетом от игрока Атлетико. То есть вне игры снова быть не может.

3. Большой вопрос - касался ли вообще Левандовски мяча, то есть была ли передача от него на Кубарси. Кажется, что мяч просто между ног поляку пролетел.

4. Даже если и коснулся, то Левандовски ближе к воротам, чем Кубарси. Как здесь может быть вне игры?!?

6 с лишним минут судьи на ВАР, похоже, обсуждали лишь отдохнул Атлетико или нет. Гол отменили без всяких оснований, прочерченные на стоп-кадре линии вообще не понятно что означают и как они рисовались. Например, пятка Левандовски очевидно за эту линию заступает и располагается ближе к воротам.

Короче говоря, это грубейшая ошибка арбитров. С точки зрения развития событий во втором тайме и с учетом двухматчевого противостояния, она, скорее всего, решила его исход. Барса могла закончить в Мадриде 2:4, забив на 51-й минуте, и иметь шансы спастись в ответной игре. Теперь всего этого нет.
Ну в Испании бездарное судейство, это секрет разве? Там на проверку ВАР больше всех времени тратят в топ-5 чемпионатов
Видать ждали поступления денег
