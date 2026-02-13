  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-психолог академии «Зенита», от услуг которой отказался Аршавин: «Во время его карьеры обходились без психологов, тренеров по физподготовке и пиар-менеджеров. Но мир изменился»
106

Экс-психолог академии «Зенита», от услуг которой отказался Аршавин: «Во время его карьеры обходились без психологов, тренеров по физподготовке и пиар-менеджеров. Но мир изменился»

Экс-психолог академии «Зенита»: футбол работал без психологии, но мир изменился.

Бывший психолог академии «Зенита» Ирина Рюхина рассказала, какой вклад внесла в развитие петербургского клуба и российского футбола в целом.

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ранее рассказал, что отказался от психолога: «В футболе главный авторитет и психолог – это тренер, как в школе – учитель».

– Аршавин сказал, что не понял, «что такого прорывного случилось за эти 10 лет» в академии благодаря вам. У вас есть ответ?

– В детско-юношеском спорте тяжело сделать что-то прорывное и занести это себе в плюс. Каждый год я писала отчет о проделанной работе и никогда не упоминала, что какой-то ребенок спрогрессировал. Я не понимаю, как посчитать процент причастности: это игрок повзрослел или тренировочный процесс на него повлиял, агент или вообще SMM-менеджер удачно выложил пост с его фото. Моей задачей было показать, что есть разные подходы обучения и взаимодействия с игроками.

– Вы доносили это до Аршавина?

– Мой вклад – в принципе появление спортивной психологии в массах. Меня приглашали на тренинги, брали интервью – потому что я, Ирина Сергеевна, работала в таком клубе, как «Зенит». Это сильно повлияло на то, что на профессию пошли учиться студенты, а РФС развивает это направление. Вот это для меня – прорыв!

Изначально я хотела, чтобы эта профессия потеряла нейтральный статус и стала официальной. Надеюсь, в итоге все не превратится в хаос и дилетантизм.

И второе – сам мой переход в «Зенит». Когда я пришла в академию, одновременно уходили тренеры старого поколения. На их место пришли молодые, которым нужна была поддержка. Сейчас они работают в академии и профессиональных лигах.

– Вы все это прояснили лично Аршавину?

– Я вам-то не могу объяснить важность психологии в интервью. А ему… Аршавин – глава академии, и среди всех задач психология для него не так важна. Это дополнение к развитию футболиста. То же самое с тренером по физподготовке или пиар-менеджером – во время игровой карьеры Аршавина обходились без них и вырастали спортсменами. Но мир изменился.

– В какую сторону?

– Недавно на занятии я привела пример из своей баскетбольной юности – он мне очень понравился. У нас была возможность играть только в маленьком зале, и играли мы не 5 на 5, а 2 на 2, 3 на 3. Максимум – 4 на 4. Сейчас читаем европейские переводы – и узнаем, что детям нужно играть 2 на 2 и 3 на 3, чтобы они больше находились с мячом, чаще обыгрывали, лучше ориентировались в игровых ситуациях. Нам кажется: «Вот это идея – она разовьет скорость принятия решение у игроков». Но ведь это не новшество – в нашем детстве так делали вынужденно, – сказала Рюхина.

Экс-психолог академии «Зенита», от услуг которой отказался Аршавин: «Андрей Сергеевич поинтересовался: «Сколько лет работаете?». Ответила: «Десятый год». Он: «Это будет последний»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЗенит
психология
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Аршавин
детский футбол
logoРФС
logoЗдоровье
logoтактика
106 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
короче бесполезная баба потеряла хлебное место и грустит
Ответ mootoo
короче бесполезная баба потеряла хлебное место и грустит
Главное чтобы ты хотя бы в комментариях чувствовал себя полезным)
Ответ mootoo
короче бесполезная баба потеряла хлебное место и грустит
Разве грустит?
Психолог женщина для мальчиков в пубертатном периоде непонятно какое влияние окажет. Будут ли ее воспринимать как педагога? Вопрос....
Ответ mit-byer
Психолог женщина для мальчиков в пубертатном периоде непонятно какое влияние окажет. Будут ли ее воспринимать как педагога? Вопрос....
Комментарий скрыт
Ответ mit-byer
Психолог женщина для мальчиков в пубертатном периоде непонятно какое влияние окажет. Будут ли ее воспринимать как педагога? Вопрос....
Мальчики в пубертарном возрасте воспринимают только педагога - Трудовика с киянкой в руках
Ну, в принципе, если тетя считает, что прогресс футболиста зависит от контента, который выкладывает смм-менеджер, то решению Аршавина удивляться сложно
Ответ Mika18
Ну, в принципе, если тетя считает, что прогресс футболиста зависит от контента, который выкладывает смм-менеджер, то решению Аршавина удивляться сложно
В нынешнее время - влияет. Удачная нарезка игры которая разлетится по сети и привет пуш карьеры. Вспомни условного Мастура, чувак тупо медийно захайпился с нарезок финтов, видоса с Неймаром и получил кучу контрактов и контракт с Миланом взрослым. Да, все достаточно быстро поняли что он никакой, но так или иначе
Ответ Mika18
Ну, в принципе, если тетя считает, что прогресс футболиста зависит от контента, который выкладывает смм-менеджер, то решению Аршавина удивляться сложно
А вы прочитали? Она говорит о том, что люли пишут в своих годовых отчетах в качестве успехов. Как раз о том, что она как психолог никак не может связывать прогресс игрока с психологией. А вот СММ часто этим грешат.
То ли интервью даёт такое искажение, то ли так на самом деле - на вопросы она отвечает не прямо, а куда то в сторону всё время уводит. Если так на самом деле, то она слабо понимает, что делает и какой из этого результат. А это и есть то, что пытался у неё узнать Аршавин. И цели у неё тоже какие то странные - легализовать профессию, продвинуть спортивную психологию в массы. Вот если бы у неё цель была - чтобы игроки были способны сохранять проактивное состояние и в разгар тяжелейшего матча на поле, и за его пределами (чтобы не получилось как у Кокорина и Мамаева); продолжать искать свои шансы в ситуациях, когда ничего не получается, и противник переигрывает тебя - что то такое, то это можно было бы понять как работу психолога. И как результат в пример можно было бы привести слова какого то из молодых футболистов - вот этому я научился на психологическом тренинге и это пригодилось в игре.
То что спортивные психологи могут делать результат - очевидно. По крайней мере в киберспорте в последнее время выигрывают команды с сильными спортивными психологами. Является ли конкретно этот психолог полезным по этим интервью вопрос для меня остался открытым.
как я понял тупо ходила на работу и получала деньги, на выходе ноль полезности!
ну еще без психолога Аршавин и некоторые из того поколения выросли нормальными футболистами, а сейчас с психологами одни нытики и деревяхи хрустальные
Ответ Классный руководитель
как я понял тупо ходила на работу и получала деньги, на выходе ноль полезности! ну еще без психолога Аршавин и некоторые из того поколения выросли нормальными футболистами, а сейчас с психологами одни нытики и деревяхи хрустальные
насколько понимаю, психологи есть во всех больших европейских академиях. как оценить их полезность на выходе?
просто еще одна грань, которую встраивают в структуру современной жизни
Ответ Классный руководитель
как я понял тупо ходила на работу и получала деньги, на выходе ноль полезности! ну еще без психолога Аршавин и некоторые из того поколения выросли нормальными футболистами, а сейчас с психологами одни нытики и деревяхи хрустальные
А как вы оценили ее полезность? Вот я смотрю на Аршавина, и как по мне - это яркий пример нулевой полезности. Человек несколько месяцев гонял по заданию букмекеров в разные страны, города, на разные турниры, а получал зарплату от Зенита, на которую можно содержать 10-15 тренеров и пару психологов
Иными словами «доказательства причастности» психолога нет, ничего не меняется, но психолог нужен. Может им еще и таролог нужен?
Ответ злоДей
Иными словами «доказательства причастности» психолога нет, ничего не меняется, но психолог нужен. Может им еще и таролог нужен?
А как определить? Выборка меньше 400 = её отсутствие. Если бы было две абсолютно одинаковых академии по 200 человек и в одной только был психолог, тогда она могла бы сказать. А без этого - только общая тенденция может показать некоторый уровень. Некоторый. Но не конкретный. Никогда нельзя сказать, вот 10% усиления от чего пошли? А 20%?как разбить итоговые 100% усиления, если изменений была масса самых разных? Даже элементарно мячи изменились за последние 20 лет очень сильно. Подход к питанию тоже, кстати. Изотоников 30 лет назад не было. Вместе с ней в футбол пришли ведь новые поля, куда более качественные, чем раньше. Вот где влияние её, а где поля? Что из этого как отразилось? Как ты будешь считать их влияние, если они пришли вместе?
Она даже в этом интервью не смогла толком сформулировать чем она занимается, какие у неё цели и задачи и в чём выражается результат. Основными достижениями считает приглашения её в качестве сотрудницы Зенита на тренинги, где у неё брали интервью, а основной задачей продвижение психологии в массы. Я сам насмотрелся на таких психологинь, абсолютно оторванных от жизни и в этой ситуации Аршавин абсолютно прав.
Ответ viktorpavlov70
Она даже в этом интервью не смогла толком сформулировать чем она занимается, какие у неё цели и задачи и в чём выражается результат. Основными достижениями считает приглашения её в качестве сотрудницы Зенита на тренинги, где у неё брали интервью, а основной задачей продвижение психологии в массы. Я сам насмотрелся на таких психологинь, абсолютно оторванных от жизни и в этой ситуации Аршавин абсолютно прав.
Зато словечко вставила редкое — спрогрессировал(не уверен, что удачно его применила).
психолог в футбольных академиях нужен, но не такой, как эта Ирина.
Ответ Din Korso
психолог в футбольных академиях нужен, но не такой, как эта Ирина.
Одного мало, каждому нужен личный психолог, личный юрист, а может и личный повар.
Ответ Din Korso
психолог в футбольных академиях нужен, но не такой, как эта Ирина.
А что не так с Ириной? Что она не боялась дрючить тренеров?
"Я вам-то не могу объяснить важность психологии в интервью. А ему…" ну и на кой нужен такой психолог ? )
Ответ pelevin78
"Я вам-то не могу объяснить важность психологии в интервью. А ему…" ну и на кой нужен такой психолог ? )
В этом как раз нет ничего странного. Любая специализированная область знаний недоступна для понимания тем, кто в ней не шарит и не имеет специальных знаний. Хотя верно и то что как правило сильные специалисты в состоянии объяснить хотя бы суть доступными словами.
Ответ Zatvornick
В этом как раз нет ничего странного. Любая специализированная область знаний недоступна для понимания тем, кто в ней не шарит и не имеет специальных знаний. Хотя верно и то что как правило сильные специалисты в состоянии объяснить хотя бы суть доступными словами.
Так тут не про специализированную область знаний, а о понимании. Зачем ты вообще нужна? "Не могу объяснить". Как же она разговаривает, если на банальный вопрос не может ответить.
Ситуация, конечно, неоднозначная. Психологи могут реально помочь, но только людям с низким уровнем интеллекта и следовательно высокой внушаемостью. Т.е. тем, кто реально поверит во все их психологические штучки. А у человека с высоким интеллектом мозг задавит любые попытки воздействия на себя, и этот человек останется тревожным несмотря на все усилия психолога. Там уже либо к психиатру и на таблетки (если есть реальный диагноз), либо смириться и терпеть (если диагноза нет).
Ответ Yuurei
Ситуация, конечно, неоднозначная. Психологи могут реально помочь, но только людям с низким уровнем интеллекта и следовательно высокой внушаемостью. Т.е. тем, кто реально поверит во все их психологические штучки. А у человека с высоким интеллектом мозг задавит любые попытки воздействия на себя, и этот человек останется тревожным несмотря на все усилия психолога. Там уже либо к психиатру и на таблетки (если есть реальный диагноз), либо смириться и терпеть (если диагноза нет).
Ага. То есть то, что в соответствии с любой статистикой, уровень внушаемости никак не связан с уровнем интеллекта, это мелочи, да?
Ответ Yuurei
Ситуация, конечно, неоднозначная. Психологи могут реально помочь, но только людям с низким уровнем интеллекта и следовательно высокой внушаемостью. Т.е. тем, кто реально поверит во все их психологические штучки. А у человека с высоким интеллектом мозг задавит любые попытки воздействия на себя, и этот человек останется тревожным несмотря на все усилия психолога. Там уже либо к психиатру и на таблетки (если есть реальный диагноз), либо смириться и терпеть (если диагноза нет).
Вы психотерапию с гипнозом не путаете случайно?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-психолог академии «Зенита», от услуг которой отказался Аршавин: «Андрей Сергеевич поинтересовался: «Сколько лет работаете?». Ответила: «Десятый год». Он: «Это будет последний»
13 февраля, 07:00
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
26 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
35 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
46 минут назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
57 минут назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
58 минут назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
9 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем