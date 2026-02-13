  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эндрик дисквалифицирован на один матч после удаления с «Нантом». Прямую красную форварда «Лиона» заменили на вторую желтую
4

Эндрик дисквалифицирован на один матч после удаления с «Нантом». Прямую красную форварда «Лиона» заменили на вторую желтую

Эндрик отстранен на один матч после удаления в игре с «Нантом».

Нападающий «Лиона» Эндрик дисквалифицирован на один матч после прямой красной карточки, полученной в матче против «Нанта» (1:0).

Бразилец, арендованный у «Реала», получил по желтой карточке на 2-й и 61-й минутах от арбитра Матье Верниса. После вмешательства ВАР и изучения повтора главным судьей второе предупреждение Эндрика была заменено на прямую красную карточку – форвард ударил по ахиллу Демену Ассумани.

«После просмотра видеозаписи и ознакомления с отчетом судьи, который рекомендовал отменить прямую красную карточку, Дисциплинарный комитет принял решение отменить красную карточку и заменить ее второй желтой карточкой, приведшей к удалению.

Таким образом, комитет вынес решение о дисквалификации на один матч», – говорится в решении Дисциплинарного комитета Профессиональной футбольной лиги Франции.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoЭндрик
logoНант
logoЛион
logoлига 1 Франция
logoРеал Мадрид
logoсудьи
дисквалификации
Матье Вернис
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Неождидал смягчения наказания от них, учитывая как наверху не любят Лион
ого, там могут менять решения судьи после матчей. почему в лалиге такого нет? там даже если признают ошибку судьи, ничего не отменяют и не меняют
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эндрик вернется в «Реал» после аренды в «Лионе», подтвердил агент: «Решение принято. Что будет в следующем сезоне, я сказать не могу»
9 февраля, 20:54
Фонсека об удалении Эндрика: «Очень суровое, против него был явный фол. Соперники хотят запугать его, играют агрессивно. Судьи должны защищать такой талант»
8 февраля, 10:10
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
7 февраля, 21:41Фото
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
25 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
34 минуты назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
45 минут назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
56 минут назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
57 минут назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
8 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем