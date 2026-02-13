Эндрик дисквалифицирован на один матч после удаления с «Нантом». Прямую красную форварда «Лиона» заменили на вторую желтую
Нападающий «Лиона» Эндрик дисквалифицирован на один матч после прямой красной карточки, полученной в матче против «Нанта» (1:0).
Бразилец, арендованный у «Реала», получил по желтой карточке на 2-й и 61-й минутах от арбитра Матье Верниса. После вмешательства ВАР и изучения повтора главным судьей второе предупреждение Эндрика была заменено на прямую красную карточку – форвард ударил по ахиллу Демену Ассумани.
«После просмотра видеозаписи и ознакомления с отчетом судьи, который рекомендовал отменить прямую красную карточку, Дисциплинарный комитет принял решение отменить красную карточку и заменить ее второй желтой карточкой, приведшей к удалению.
Таким образом, комитет вынес решение о дисквалификации на один матч», – говорится в решении Дисциплинарного комитета Профессиональной футбольной лиги Франции.