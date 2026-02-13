Орлов о трансферах ЦСКА: «Козлов не такой быстрый. Воронов интересный, но сильнее ли Мусаева? Баринов хорош, но уже на исходе. Не уверен, что они помогут подняться на 1-е место»
Орлов о трансферах ЦСКА: не уверен, что эти игроки помогут занять 1-е место.
Комментатор Геннадий Орлов критически высказался о зимней трансферной кампании ЦСКА.
«Мне кажется, они не усилили команду Козловым. Он не такой быстрый. ЦСКА ведь брал как раз скоростью, быстрыми переходами, передачами. Удержат ли они высокий темп с теми, кого приобрели? Сомнительно.
У них есть свои – Глебов просто метеор. Воронов интересный, но сильнее ли он Мусаева? У Тамерлана ведь понятный потолок. Баринов хорош, но уже на исходе, а позиция требует много бегать.
Проблемы есть, но посмотрим. Не уверен, что эти игроки помогут подняться армейцам на первое место», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
После 18 туров Мир РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
119 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
По-моему, очеивдно, что Воронов на перспективу, а Гонду - на сейчас, и вот его надо сравнивать с Мусаевым.
И я один не понимаю, на каком Баринов "исходе"?
Баринов, 29 лет, не в Зените - "уже на исходе";
Ерохин, 36 лет, в Зените, - "В тренировках он первый бежит. Всегда очень выкладывается. Молодец! Это профессиональное отношение. И правильно, что Семак оставляет его в команде".
Не перепутайте
Но как же хорош был в это ТО Зенит!
нравится или не нравится модель в данном случае вторично.
я не болела Зенита если чо))