Орлов о трансферах ЦСКА: «Козлов не такой быстрый. Воронов интересный, но сильнее ли Мусаева? Баринов хорош, но уже на исходе. Не уверен, что они помогут подняться на 1-е место»

Орлов о трансферах ЦСКА: не уверен, что эти игроки помогут занять 1-е место.

Комментатор Геннадий Орлов критически высказался о зимней трансферной кампании ЦСКА .

«Мне кажется, они не усилили команду Козловым . Он не такой быстрый. ЦСКА ведь брал как раз скоростью, быстрыми переходами, передачами. Удержат ли они высокий темп с теми, кого приобрели? Сомнительно.

У них есть свои – Глебов просто метеор. Воронов интересный, но сильнее ли он Мусаева ? У Тамерлана ведь понятный потолок. Баринов хорош, но уже на исходе, а позиция требует много бегать.

Проблемы есть, но посмотрим. Не уверен, что эти игроки помогут подняться армейцам на первое место», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

После 18 туров Мир РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.