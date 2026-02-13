  • Спортс
  • Орлов о трансферах ЦСКА: «Козлов не такой быстрый. Воронов интересный, но сильнее ли Мусаева? Баринов хорош, но уже на исходе. Не уверен, что они помогут подняться на 1-е место»
119

Орлов о трансферах ЦСКА: «Козлов не такой быстрый. Воронов интересный, но сильнее ли Мусаева? Баринов хорош, но уже на исходе. Не уверен, что они помогут подняться на 1-е место»

Орлов о трансферах ЦСКА: не уверен, что эти игроки помогут занять 1-е место.

Комментатор Геннадий Орлов критически высказался о зимней трансферной кампании ЦСКА.

«Мне кажется, они не усилили команду Козловым. Он не такой быстрый. ЦСКА ведь брал как раз скоростью, быстрыми переходами, передачами. Удержат ли они высокий темп с теми, кого приобрели? Сомнительно.

У них есть свои – Глебов просто метеор. Воронов интересный, но сильнее ли он Мусаева? У Тамерлана ведь понятный потолок. Баринов хорош, но уже на исходе, а позиция требует много бегать.

Проблемы есть, но посмотрим. Не уверен, что эти игроки помогут подняться армейцам на первое место», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

После 18 туров Мир РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
119 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А про Гонду тактично умолчал?
По-моему, очеивдно, что Воронов на перспективу, а Гонду - на сейчас, и вот его надо сравнивать с Мусаевым.

И я один не понимаю, на каком Баринов "исходе"?
Ответ Dmitry Orlov
А про Гонду тактично умолчал? По-моему, очеивдно, что Воронов на перспективу, а Гонду - на сейчас, и вот его надо сравнивать с Мусаевым. И я один не понимаю, на каком Баринов "исходе"?
Орлов, как и Семак, не замечает Гонду)
Ответ Aleksey Yashin
Орлов, как и Семак, не замечает Гонду)
Семак это может хотя бы списать на лимит, а у моего однофамильца какие оправдания?
Вот так у нас всегда, лет до 28-ми - перспективный и подающий надежды, в 30 - ветеран, едущий с ярмарки.
Ответ Геннадий Киселев
Вот так у нас всегда, лет до 28-ми - перспективный и подающий надежды, в 30 - ветеран, едущий с ярмарки.
По-моему, это просто предвзятое мнение болельщика Зенита, отрицающего, что конкурент усилил и старт, и запас.
Ответ Dmitry Orlov
По-моему, это просто предвзятое мнение болельщика Зенита, отрицающего, что конкурент усилил и старт, и запас.
Комментарий скрыт
Геннадий Орлов:
Баринов, 29 лет, не в Зените - "уже на исходе";
Ерохин, 36 лет, в Зените, - "В тренировках он первый бежит. Всегда очень выкладывается. Молодец! Это профессиональное отношение. И правильно, что Семак оставляет его в команде".
Не перепутайте
Ответ banchik1
Геннадий Орлов: Баринов, 29 лет, не в Зените - "уже на исходе"; Ерохин, 36 лет, в Зените, - "В тренировках он первый бежит. Всегда очень выкладывается. Молодец! Это профессиональное отношение. И правильно, что Семак оставляет его в команде". Не перепутайте
Ерохин играл бы в старте почти в любом клубе РПЛ. один из самых недооценённых игроков.
Ответ banchik1
Геннадий Орлов: Баринов, 29 лет, не в Зените - "уже на исходе"; Ерохин, 36 лет, в Зените, - "В тренировках он первый бежит. Всегда очень выкладывается. Молодец! Это профессиональное отношение. И правильно, что Семак оставляет его в команде". Не перепутайте
Он оценивал Ерохина исходя из желания играть других одноклубников, тут реально вопросов нет, Ерохин - образец профессионализма, ещё бы чуть-чуть талантика добавить - играл бы в основе железобетонно.
Да уж, свистит как и прежде
Но как же хорош был в это ТО Зенит!
Ответ antitoxic
Да уж, свистит как и прежде Но как же хорош был в это ТО Зенит!
Справедливая ирония, "ЦСКА" укрепился лучше, а "Зенит" всё что мог - спихнуть игроков, которые устали от гения - Семака. Два Джона вряд ли окажут определяющее значение на игру, по одной простой причине - они попали в руки тактического гения, который уже заманал всех своими изысками.
Ответ scandall1984
Справедливая ирония, "ЦСКА" укрепился лучше, а "Зенит" всё что мог - спихнуть игроков, которые устали от гения - Семака. Два Джона вряд ли окажут определяющее значение на игру, по одной простой причине - они попали в руки тактического гения, который уже заманал всех своими изысками.
просто в Зените настало время масштабной перестройки. могу напомнить, что до него были гораздо более звёздные тренеры у которых по разным причинам не получилось.
нравится или не нравится модель в данном случае вторично.
я не болела Зенита если чо))
Ну понятно что ЦСКА купил не Мбаппе, Виртца и Нуну Мендеша. Видимо только такой селекцией можно было бы впечатлить Орлова.
Ответ Aleksey Yashin
Ну понятно что ЦСКА купил не Мбаппе, Виртца и Нуну Мендеша. Видимо только такой селекцией можно было бы впечатлить Орлова.
Мбаппе уже на исходе.
Козлов не быстрый Баринов на исходе, только ваш дельфин всегда на пике формы...
Интересно, а почему ГСО ни слова не сказал про одного аргентинского напа, фамилию которого произносить вслух с экрана федканала стало можно только после его ухода из одного самобытного клуба?
Типичный комментарий сбг на любой ветке спортса)
29 лет человеку, а он, оказывается, уже на исходе...
