Дмитрий Воробьев: «Состав «Спартака» – самый сильный в РПЛ. Командная игра – это другое, к ней есть вопросы у экспертов. Но индивидуально они на высоком уровне»

Дмитрий Воробьев назвал состав «Спартака» самым сильным в РПЛ.

Нападающий «Локомотива » Дмитрий Воробьев считает, что состав «Спартака » является самым сильным в Мир РПЛ .

– Против кого в РПЛ сложнее всего играть?

– Со «Спартаком» всегда сложно. У них самых сильный состав в лиге.

Командная игра – это другое, к ней есть вопросы у специалистов, экспертов. Но индивидуально они на высоком уровне.

– А «Краснодар»?

– С ними тоже непросто, но лично для меня самый тяжелый соперник – «Спартак».

Я прошел через академию «Краснодара », однако мы расстались, так бывает. Поэтому теперь [в матчах с ними] всегда хочется показать, как я вырос и изменился – сказал Дмитрий Воробьев .