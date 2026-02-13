Дмитрий Воробьев: «Состав «Спартака» – самый сильный в РПЛ. Командная игра – это другое, к ней есть вопросы у экспертов. Но индивидуально они на высоком уровне»
Дмитрий Воробьев назвал состав «Спартака» самым сильным в РПЛ.
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев считает, что состав «Спартака» является самым сильным в Мир РПЛ.
– Против кого в РПЛ сложнее всего играть?
– Со «Спартаком» всегда сложно. У них самых сильный состав в лиге.
Командная игра – это другое, к ней есть вопросы у специалистов, экспертов. Но индивидуально они на высоком уровне.
– А «Краснодар»?
– С ними тоже непросто, но лично для меня самый тяжелый соперник – «Спартак».
Я прошел через академию «Краснодара», однако мы расстались, так бывает. Поэтому теперь [в матчах с ними] всегда хочется показать, как я вырос и изменился – сказал Дмитрий Воробьев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
У Краснодара состав оч хорош. Локомотив, ЦСКА, Динамо - сильные составы.
Думаю, что тут сложно определить, чей состав лучше.
Есть топ-6 РПЛ, у которых сильные составы.
Как будто на бумаге Спартак в тройке по составу, но всё это субъективно.
У Спартака сильная средняя линия, интересная атака. Но есть проблемы с оборонительной линией. Состав не сбалансирован. Отчасти из-за лимита, конечно, но другие клубы этот баланс находят лучше.
Проблемы Спартака сохраняются в низком качестве менеджмента, отсутствии внятного видения и стратегии, постоянных шараханиях вместо планомерной работы, регулярной неверной оценки ситуации итд. Если у тебя качество исполнителей лучше качества управления, то это может быть хуже чем когда наоборот.