Итурральде согласен с красной Гарсии: «Удаленность Араухо от игрового момента и опасность движения побудили ВАР вмешаться»
Эдуардо Итурральде Гонсалес считает красную карточку, полученную защитником «Барселоны» Эриком Гарсией, заслуженной.
«Барса» проиграла «Атлетико» (0:4) в полуфинале Кубка Испании.
На 83-й минуте матча передача Феррана Торреса назад в направлении Эрика Гарсии была перехвачена Алексом Баэной. Гарсия не успел выбить мяч и попал в голень сопернику, уже начавшему рывок в направлении ворот. Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро сперва показал защитнику «блауграны» желтую карточку, а после изучения повтора изменил решение: удаление.
«Игрок «Барселоны», будучи последним защитником, совершил жесткий подкат против Баэны, за что Мартинес Мунуэра первоначально наказал его желтой карточкой.
Однако удаленность Араухо от игрового момента (он был единственным игроком, находившимся ближе всего к мячу) и опасность движения побудили ВАР вмешаться», – заключил бывший арбитр.
И офсайд уже разобрали и доказали, что судья был прав.
Единственное, что не сделал судья, - это слишком мягко отнесся к Касадо и Симеоне… но там можно списать на одинаковое нарушение и одинаковое наказание.
В остальном судья был идеале…
Еще можно было жать карточку за симуляцию для Ямаля, чтоб хоть чем то запомнился в матче.
«Судьи ведь тоже люди и они ошибаются» - как сказал Флик 😁