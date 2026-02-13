  • Спортс
  Итурральде согласен с красной Гарсии: «Удаленность Араухо от игрового момента и опасность движения побудили ВАР вмешаться»
Итурральде согласен с красной Гарсии: «Удаленность Араухо от игрового момента и опасность движения побудили ВАР вмешаться»

Итурральде об удалении Гарсии: ВАР был вынужден вмешаться.

Эдуардо Итурральде Гонсалес считает красную карточку, полученную защитником «Барселоны» Эриком Гарсией, заслуженной.

«Барса» проиграла «Атлетико» (0:4) в полуфинале Кубка Испании.

На 83-й минуте матча передача Феррана Торреса назад в направлении Эрика Гарсии была перехвачена Алексом Баэной. Гарсия не успел выбить мяч и попал в голень сопернику, уже начавшему рывок в направлении ворот. Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро сперва показал защитнику «блауграны» желтую карточку, а после изучения повтора изменил решение: удаление.

«Игрок «Барселоны», будучи последним защитником, совершил жесткий подкат против Баэны, за что Мартинес Мунуэра первоначально наказал его желтой карточкой.

Однако удаленность Араухо от игрового момента (он был единственным игроком, находившимся ближе всего к мячу) и опасность движения побудили ВАР вмешаться», – заключил бывший арбитр.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
Даже каталонец подтвердил, что судья прав.
И офсайд уже разобрали и доказали, что судья был прав.

Единственное, что не сделал судья, - это слишком мягко отнесся к Касадо и Симеоне… но там можно списать на одинаковое нарушение и одинаковое наказание.

В остальном судья был идеале…

Еще можно было жать карточку за симуляцию для Ямаля, чтоб хоть чем то запомнился в матче.

«Судьи ведь тоже люди и они ошибаются» - как сказал Флик 😁
Ну если Флик и после этого не будет ставить Мартина в защиту, то я даже не знаю. Как защитник он точно сильнее Эрика. А Гарсия хорош на фланге и в центре поля, но точно в центр защиты его ставить больше не надо
Лол кек что? Какая ещё справедливая красная игроку Барселонки? То есть они в кризисе , но все равно находили деньги на этих судей, а как только все всплыло в СМИ так судьи заднюю дали. Такое кидалово. Барселонка должна подать в суд на судейство.
По живому режет легенда Каталонии))
ну да, красная на 85 минуте сломала игру. Барса могла бы отыграться с 0-4 за эти 5 минут.
Ответ sebastian1410
ну да, красная на 85 минуте сломала игру. Барса могла бы отыграться с 0-4 за эти 5 минут.
В первом тайме чистейшую красную не показали Симеоне, другая совсем игра бы была
