Черчесов о Денисове: «Вы говорите «конфликт», а я назову рабочим моментом. Надеюсь, он его переосмыслит. Игорь – реально умный парень»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о ссоре с бывшим полузащитником сборной России Игорем Денисовым, когда оба работали в «Динамо».
Футболист ранее говорил: «Он мне указал на душ, может, я ему понравился. Я интеллигентно отказался».
– Недавно вы удивительно комплиментарно отозвались о Денисове: «Такого игрока у меня не было ни в одной команде».
– Это реально так.
– Ваши разногласия остались в прошлом?
– Есть футболист и есть личность, которая так или иначе на что-то реагирует. Я не хочу смешивать эти понятия. Могу подтвердить: другого такого игрока у меня не было.
У Денисова не было паса шведкой или диагоналей на 70 метров в ногу, но он читал игру, оказывался в том месте, в котором больше всего нужен был. Плюс лидерские качества – он требовал с игроков.
Я ни разу не видел Денисова довольным – даже после выигранных матчей. Как тренер не могу этого не видеть и не имею права оценивать футболиста категориями «люблю – не люблю».
А по поводу того, что было… Я сам не сахар был, когда играл, и все прекрасно понимаю. Будем мы с Денисовым дружить или нет – это одна ситуация. Взаимоотношения футболист – тренер – другая. Не надо их путать.
– С высоты своего сегодняшнего опыта иначе разрулили бы ту ситуацию?
– Честно говоря, в ситуации с Титовым поступил бы иначе. Может, по форме это выглядело бы по-другому, но по смыслу – так же.
А с Денисовым было бы то же самое. Сам удивлялся, насколько спокойно тогда отреагировал. Эмоции были излишни. Думаю, для нас обоих эта история – полезный опыт. Тем более Денисов теперь тоже тренер и, наверное, чуть-чуть по-другому будет на вещи смотреть. Чуть-чуть, не намного.
Он реально умный парень, поверьте. Разберется в новой профессии. Надеюсь, и наш, вы говорите, конфликт, а я назову это рабочим моментом, Игорь со временем переосмыслит.
– После «Динамо» вы хотя бы раз виделись?
– Наверное, нет.
– Для вас не будет проблемой при встрече пожать ему руку?
– У меня вообще ни с кем проблем нет. Я никогда ни с кем ничего не делю, – сказал Станислав Черчесов.
