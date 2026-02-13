  • Спортс
  • Черчесов о Денисове: «Вы говорите «конфликт», а я назову рабочим моментом. Надеюсь, он его переосмыслит. Игорь – реально умный парень»
Черчесов о Денисове: «Вы говорите «конфликт», а я назову рабочим моментом. Надеюсь, он его переосмыслит. Игорь – реально умный парень»

Станислав Черчесов высказался о конфликте с Игорем Денисовым.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о ссоре с бывшим полузащитником сборной России Игорем Денисовым, когда оба работали в «Динамо».

Футболист ранее говорил: «Он мне указал на душ, может, я ему понравился. Я интеллигентно отказался».

– Недавно вы удивительно комплиментарно отозвались о Денисове: «Такого игрока у меня не было ни в одной команде».

– Это реально так.

– Ваши разногласия остались в прошлом?

– Есть футболист и есть личность, которая так или иначе на что-то реагирует. Я не хочу смешивать эти понятия. Могу подтвердить: другого такого игрока у меня не было.

У Денисова не было паса шведкой или диагоналей на 70 метров в ногу, но он читал игру, оказывался в том месте, в котором больше всего нужен был. Плюс лидерские качества – он требовал с игроков.

Я ни разу не видел Денисова довольным – даже после выигранных матчей. Как тренер не могу этого не видеть и не имею права оценивать футболиста категориями «люблю – не люблю».

А по поводу того, что было… Я сам не сахар был, когда играл, и все прекрасно понимаю. Будем мы с Денисовым дружить или нет – это одна ситуация. Взаимоотношения футболист – тренер – другая. Не надо их путать.

– С высоты своего сегодняшнего опыта иначе разрулили бы ту ситуацию?

– Честно говоря, в ситуации с Титовым поступил бы иначе. Может, по форме это выглядело бы по-другому, но по смыслу – так же.

А с Денисовым было бы то же самое. Сам удивлялся, насколько спокойно тогда отреагировал. Эмоции были излишни. Думаю, для нас обоих эта история – полезный опыт. Тем более Денисов теперь тоже тренер и, наверное, чуть-чуть по-другому будет на вещи смотреть. Чуть-чуть, не намного.

Он реально умный парень, поверьте. Разберется в новой профессии. Надеюсь, и наш, вы говорите, конфликт, а я назову это рабочим моментом, Игорь со временем переосмыслит.

– После «Динамо» вы хотя бы раз виделись?

– Наверное, нет.

– Для вас не будет проблемой при встрече пожать ему руку?

– У меня вообще ни с кем проблем нет. Я никогда ни с кем ничего не делю, – сказал Станислав Черчесов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Тут все все адекватно, пацаны. На удивление. Расходимся)
Ответ Matvey Mavlin
Тут все все адекватно, пацаны. На удивление. Расходимся)
Реально.
Ответ Matvey Mavlin
Тут все все адекватно, пацаны. На удивление. Расходимся)
Вы называете это адекватно, а я назову реальным отображением действительности (рабочим моментом).
Обновление словаря Черчесова: Конфликт = Рабочий момент
Есть толковый словарь Даля,
а есть толковый словарь Черчесова.
Ответ The world champion 1998
Есть толковый словарь Даля, а есть толковый словарь Черчесова.
Бестолковый словарь Черчесова :)
Ответ The world champion 1998
Есть толковый словарь Даля, а есть толковый словарь Черчесова.
Не словарь а книга с толкованиями
это жизненная ситуация, Черчесов оставил позади и не разжигает старый конфликт. мамкины петросяны в 100500 раз вспоминают шутки про душ. свежо и оригинально, как и всё в их жизни.
ну а разумные люди могут учиться на чужих ошибках.
Отличный Черчесов мужик. Вообще не понимаю хейта в его сторону. Журналисты, из-за того что он им в попу не дул, настроили против него людей. Помню, как перед ЧМ выходили статьи, что нужно делать, чтобы не проиграть Саудовской Аравии и сколько шансов, чтобы из группы выйти. Вот найти бы эти стати и посмотреть на авторов. А мы взяли и в 1/4 рубилово с Хорватами устроили. И все ждали, когда же Черчесов проиграет, как шакалы. «Акелла промахнулся». Тьфу. А человек уже сколько лет доказывает, что он тренер. Даже за рубежом! Такого даже Лене Слуцкому не снилось, хотя его тут обожают. Да, Черчесов обычный человек, есть удачи, есть неудачи, есть успешные периоды, есть неуспешные. Но он именно тренер. Настоящий. Зато клоуны типа Карпина которые за 20 лет карьеры вообще ничего не выиграли тут в фаворе, до сих пор авансы дают и перспективным считают. Тьфу еще раз. Журналисты - древнейшая профессия.
Ответ Илья Егоров
Отличный Черчесов мужик. Вообще не понимаю хейта в его сторону. Журналисты, из-за того что он им в попу не дул, настроили против него людей. Помню, как перед ЧМ выходили статьи, что нужно делать, чтобы не проиграть Саудовской Аравии и сколько шансов, чтобы из группы выйти. Вот найти бы эти стати и посмотреть на авторов. А мы взяли и в 1/4 рубилово с Хорватами устроили. И все ждали, когда же Черчесов проиграет, как шакалы. «Акелла промахнулся». Тьфу. А человек уже сколько лет доказывает, что он тренер. Даже за рубежом! Такого даже Лене Слуцкому не снилось, хотя его тут обожают. Да, Черчесов обычный человек, есть удачи, есть неудачи, есть успешные периоды, есть неуспешные. Но он именно тренер. Настоящий. Зато клоуны типа Карпина которые за 20 лет карьеры вообще ничего не выиграли тут в фаворе, до сих пор авансы дают и перспективным считают. Тьфу еще раз. Журналисты - древнейшая профессия.
Ага, конечно, это же журналисты виноваты. Самому не смешно? Тут в комментах любого готовы с говном смешать без всяких журналистов.
Ответ Илья Егоров
Отличный Черчесов мужик. Вообще не понимаю хейта в его сторону. Журналисты, из-за того что он им в попу не дул, настроили против него людей. Помню, как перед ЧМ выходили статьи, что нужно делать, чтобы не проиграть Саудовской Аравии и сколько шансов, чтобы из группы выйти. Вот найти бы эти стати и посмотреть на авторов. А мы взяли и в 1/4 рубилово с Хорватами устроили. И все ждали, когда же Черчесов проиграет, как шакалы. «Акелла промахнулся». Тьфу. А человек уже сколько лет доказывает, что он тренер. Даже за рубежом! Такого даже Лене Слуцкому не снилось, хотя его тут обожают. Да, Черчесов обычный человек, есть удачи, есть неудачи, есть успешные периоды, есть неуспешные. Но он именно тренер. Настоящий. Зато клоуны типа Карпина которые за 20 лет карьеры вообще ничего не выиграли тут в фаворе, до сих пор авансы дают и перспективным считают. Тьфу еще раз. Журналисты - древнейшая профессия.
Это первое интервью/вопросы по которому Черчесов выглядит адекватным и разумным челом.
А не любят его за то, что сидя со своими дружками в комитете решают судьбу тренера сборной (сам будучи ее тренером). Да и как говоришь в попу он любит дуть, просто как Газаев )
В душ сходит, переосмыслит
Гениальный генератор новояза ))
С Титовым очень некрасиво получилось. Легенда и символ клуба.
Ответ Grigori86
С Титовым очень некрасиво получилось. Легенда и символ клуба.
Так то да, но я помню Стаса хорошим по идее вратарём в Спартаке, но когда все по тапкам дали с Юраном ещё, в ответственный момент, выйдя на Нант, то для меня игроки закончились, как игроки, тренеры и как люди
Ответ Lars 09
Так то да, но я помню Стаса хорошим по идее вратарём в Спартаке, но когда все по тапкам дали с Юраном ещё, в ответственный момент, выйдя на Нант, то для меня игроки закончились, как игроки, тренеры и как люди
Да, тогда конечно это выглядело предельно некрасиво по отношению к клубу. Не болел за Спартак, но очень удивился такому поступку
я извиняюсь, а вы кто, президент Ференцвароша?
а ну пойдем в душ!
Ответ Арсений1990
я извиняюсь, а вы кто, президент Ференцвароша? а ну пойдем в душ!
Тот интеллигентно отказался
Ответ banchik1
Тот интеллигентно отказался
Ну будем надеяться)
Ну для начала он всех тут приветствует
