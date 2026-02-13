«Барселона» может подать жалобу на судейство матча с «Атлетико»

«Барселона» намерена обжаловать работу арбитра Хуан Мартинеса Мунуэры.

«Барселона » рассматривает возможность подачи официальной жалобы в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на предмет судейства в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико » (0:4).

На игре работал главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра .

Во втором тайме при счете 0:4 судья после 6-минутного просмотра не засчитал гол защитника «Барсы» Пау Кубарси. В этот момент отказала система полуавтоматического определения офсайда.

Главный тренер каталонцев Ханси Флик раскритиковал судейство в матче: «Позор. Катастрофа. «Барсе» ничего не сказали, никакой коммуникации. Не понимаю, почему это офсайд» .