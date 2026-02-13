«Барселона» может подать жалобу на судейство матча с «Атлетико»
«Барселона» намерена обжаловать работу арбитра Хуан Мартинеса Мунуэры.
«Барселона» рассматривает возможность подачи официальной жалобы в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на предмет судейства в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико» (0:4).
На игре работал главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра.
Во втором тайме при счете 0:4 судья после 6-минутного просмотра не засчитал гол защитника «Барсы» Пау Кубарси. В этот момент отказала система полуавтоматического определения офсайда.
Главный тренер каталонцев Ханси Флик раскритиковал судейство в матче: «Позор. Катастрофа. «Барсе» ничего не сказали, никакой коммуникации. Не понимаю, почему это офсайд».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
На МатчТВ показывают исторический ролик про ЧМ-66.
Там переводил, явно, ИИ, а люди не исправили.
Знаменитый победный "гол" Хёрста там описан как: "момент вызвал споры, ИГРОК мог покинуть пределы поля, но судьи решили, что не покинул". И уже много месяцев на Футбол-2,3 этот ролик крутят и не меняют этот горячечный бред, который породил ИИ. Явно, в оригинале была безличная конструкция типа "whether the line has been crossed" (была ли пересечена линия). Если подключить контекст, то понятно, что речь про мяч. Но у ИИ с этим проблемы. Он решил, что игроку нельзя линию пересекать. Человек так жёстко никогда не затупит.
Или только когда побеждат