«Барселона» может подать жалобу на судейство матча с «Атлетико»

«Барселона» намерена обжаловать работу арбитра Хуан Мартинеса Мунуэры.

«Барселона» рассматривает возможность подачи официальной жалобы в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на предмет судейства в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико» (0:4).

На игре работал главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра.

Во втором тайме при счете 0:4 судья после 6-минутного просмотра не засчитал гол защитника «Барсы» Пау Кубарси. В этот момент отказала система полуавтоматического определения офсайда.

Главный тренер каталонцев Ханси Флик раскритиковал судейство в матче: «Позор. Катастрофа. «Барсе» ничего не сказали, никакой коммуникации. Не понимаю, почему это офсайд».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
"Но мы не будем жаловаться" (c) Деку в соседней новости
Ответ sintenced
Комментарий скрыт
Ответ sintenced
Они будут жаловаться по своим каналам. Сезон полностью проплачен и не только этот сезон. И судья максимум что делал , это долго смотрел вар сбивая темп игры, что бы Барселоне не забили больше. Это беспредел. Я полностью на стороне Барселоны. Заплатили деньги так ещё и судят честно, это вообще как?
Как в том анекдоте: "Судья сломал нам игру! Пятый и шестой голы в наши ворота были забиты из оффсайда"
Ответ Winterburn
Комментарий скрыт
Ответ Dmitriy D.
Комментарий скрыт
Так правильно же всё нарисовали, даже если и в пейнте
судья после 6-минутного просмотра не забил гол Пау Кубарси ... Дык, судья и не обязан голы забивать. Тем более, когда в воротах сам Кубарси.
А что такое? Барселона же не обсуждает судейство 😂😂
Ответ El Terrible
Это другое
Ну жалобы и нытье это как раз в стиле Барселоны, ничего удивительного. Обосрались так обосрались, надо уметь достойно принимать поражения.
Ответ Великий Алонсо
смэшно что это говорит фанатик Реала)))
Ответ Али Османов
Зато сливочным фанам не стыдно за позорный ТВ Мадрид 🤣
"Никогда такого не было и вот опять"
"Во втором тайме при счете 0:4 судья после 6-минутного просмотра не забил гол Пау Кубарси." – ну вы перед публикацией новости хотя бы проверяйте на смысловые ошибки текст. Смешно же выглядит
Ответ Игорь М.
ИИ на редкость туп. Только ИИ может такое породить.
---
На МатчТВ показывают исторический ролик про ЧМ-66.
Там переводил, явно, ИИ, а люди не исправили.
Знаменитый победный "гол" Хёрста там описан как: "момент вызвал споры, ИГРОК мог покинуть пределы поля, но судьи решили, что не покинул". И уже много месяцев на Футбол-2,3 этот ролик крутят и не меняют этот горячечный бред, который породил ИИ. Явно, в оригинале была безличная конструкция типа "whether the line has been crossed" (была ли пересечена линия). Если подключить контекст, то понятно, что речь про мяч. Но у ИИ с этим проблемы. Он решил, что игроку нельзя линию пересекать. Человек так жёстко никогда не затупит.
Ответ Timur_A
Это видимо из баскета, там же по ногам смотрят а не по мячу
Ла Лига - это конечно цЫрк с конями. Пытаюсь время от времени посматривать, но невозможно - бесконечно падают, катаются, ручонками машут, верещат. Добрый кусок матча - не сама игра а вот это вот все потешное, но надоедливое.
Ответ sportsoldfan
Сообщи в какой лиге это не так? Сразу скажу что бред про то что якобы в АПЛ не так даже не буду рассматривать так как регулярно смотрю АПЛ.
Ответ djon70
Оно везде так - но в Ла Лиге это прямо зашкаливает до отвращения.
пусть подаст жалобу на СВОЮ ОБОРОНУ. Еще после матчей с Интером надо было
Барселона же не жалуется на судей 🤔
Или только когда побеждат
