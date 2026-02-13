Стэнфордский университет опубликует исследование об успехах «ПСЖ». В нем будет уделено внимание переходу от «индивидуализма к коллективизму»

Стэнфордский университет опубликует исследование о работе «ПСЖ».

Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета опубликует научное исследование о спортивных и деловых успехах «ПСЖ ».

«Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета, одно из самых известных академических учреждений в мире, готовится опубликовать научное исследование, посвященное спортивным и деловым успехам футбольного клуба «ПСЖ».

Научная работа должна выйти в следующем месяце после более чем шести месяцев детального исследования, проведенного профессорами университета под руководством профессора Джорджа Фостера, занимающего должность профессора менеджмента.

В 50-страничном исследовании особое внимание будет уделено стратегическому сдвигу «ПСЖ» как суперклуба, перешедшего от статуса «звезд к системе» и от «индивидуализма к коллективизму», и будет прослеживаться эволюция клуба за последние годы на основе уникальных данных, информации и свидетельств как изнутри, так и извне клуба.

В исследовании рассматриваются факторы, повлиявшие на изменение стратегии «ПСЖ», которое привело к историческому результату – завоеванию шести трофеев в 2025 году», – говорится в сообщении французского клуба.