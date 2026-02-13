  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Стэнфордский университет опубликует исследование об успехах «ПСЖ». В нем будет уделено внимание переходу от «индивидуализма к коллективизму»
26

Стэнфордский университет опубликует исследование об успехах «ПСЖ». В нем будет уделено внимание переходу от «индивидуализма к коллективизму»

Стэнфордский университет опубликует исследование о работе «ПСЖ».

Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета опубликует научное исследование о спортивных и деловых успехах «ПСЖ».

«Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета, одно из самых известных академических учреждений в мире, готовится опубликовать научное исследование, посвященное спортивным и деловым успехам футбольного клуба «ПСЖ».

Научная работа должна выйти в следующем месяце после более чем шести месяцев детального исследования, проведенного профессорами университета под руководством профессора Джорджа Фостера, занимающего должность профессора менеджмента.

В 50-страничном исследовании особое внимание будет уделено стратегическому сдвигу «ПСЖ» как суперклуба, перешедшего от статуса «звезд к системе» и от «индивидуализма к коллективизму», и будет прослеживаться эволюция клуба за последние годы на основе уникальных данных, информации и свидетельств как изнутри, так и извне клуба.

В исследовании рассматриваются факторы, повлиявшие на изменение стратегии «ПСЖ», которое привело к историческому результату – завоеванию шести трофеев в 2025 году», – говорится в сообщении французского клуба.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «ПСЖ»
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что там писать на 50 страницах, если все понимают главную причину: купили Сафонова
Избавились от пешехода, любителя карнавалов и черепашки - и купили норм футболистов на замену. Вуаля!
Ответ Ale88io
Избавились от пешехода, любителя карнавалов и черепашки - и купили норм футболистов на замену. Вуаля!
От трех примадонн)
А потом к коммунизму ( французское слово как раз)
Ответ Рустам Мусаев_1116188171
А потом к коммунизму ( французское слово как раз)
Латинское Communis тебе шутка?
Ответ Aggrrist
Латинское Communis тебе шутка?
ну так то то все романские языки пошли от латиницы
Успех в бабках ) заключение в конце 50 страницы.
Это должно быть легендарное послание к человечеству после законов Хаммурапи!
какое забавное совпадение - именно там я был в субботу:) и школу бизнеса видел и их суперспортивный городок где в субботу на десятках полей сотни студентов рубились в софтбол алтимат лакросс хоккей на траве женский регби баскетбол. массовость реально впечатляет как и красота огромной территории университета и погода - синее небо и +20
Ответ ДнепрЧемпион1983
какое забавное совпадение - именно там я был в субботу:) и школу бизнеса видел и их суперспортивный городок где в субботу на десятках полей сотни студентов рубились в софтбол алтимат лакросс хоккей на траве женский регби баскетбол. массовость реально впечатляет как и красота огромной территории университета и погода - синее небо и +20
Как ты там оказался?)
Ответ MrWillSee
Как ты там оказался?)
Во сне где только не оказываются
Раскулачить Дембеле, Мотю сделать генсеком, провести первый съезд парижского интернационала в Москве!
Ответ Nice_Fellow
Раскулачить Дембеле, Мотю сделать генсеком, провести первый съезд парижского интернационала в Москве!
Кто такая Мотя?
Подождите, а что футбол - это коллективная игра?! Кто бы мог подумать... В Атлант расправил плечи такого не писали!
Чего там исследовать-то на пятидесяти страницах?

— А какая у тебя суперсила?
— Деньги.
узнать бы мнение экспертов со стэмфорда
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
24 минуты назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
33 минуты назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
44 минуты назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
55 минут назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
56 минут назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
7 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем