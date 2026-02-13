Дмитрий Пятибратов: «Зенит» с таким классным составом – главный претендент на 1-е место. Дивеев не внушает доверия, проигрывает единоборства, была пара вопиющих эпизодов в штрафной»
Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов назвал «Зенит» претендентом на чемпионство в Мир РПЛ в этом сезоне.
Команда тренера Сергея Семака ранее стала последней на турнире WINLINE Зимний кубок РПЛ.
– «Зенит» перестраивается на ходу?
– Если берут в аренду и покупают игроков за 10 миллионов плюс, это говорит о многом. Мне понравилось взаимопонимание игроков в Эмиратах, высочайший уровень.
Но было видно, что они пока не готовы включаться на максимуме в каждом эпизоде.
Есть зазоры, при этом Семак единственный у нас тренер, кто знает, как готовить команду со вновь прибывшими. И на пик команду выводит как раз к чемпионату. Посмотрим.
– Игорь Дивеев заметно нервничает. В чем дело?
– Еще не встроен в систему. Хотя старается выглядеть спокойным, но я вижу со стороны, что пока не внушает доверия. Передачи неточные, единоборства проигрывает. Понятно, что нагрузки большие, но была пара вопиющих эпизодов в своей штрафной.
Семак не называл фамилий, но когда сказал, что с игрой обороне проблемы, ясно кого имел в виду. Но у Дивеева есть класс и опыт, поэтому к началу чемпионата придет к нужным «Зениту» кондициям.
– Последнее место даже здесь – не удар по репутации?
– Удар, конечно. «Зенит» априори флагман. Неприятно, но лучше сейчас.
Проанализируют, переосмыслят... Дело даже не в месте, а в качестве, которое мы увидели и чего явно не ожидал главный тренер. Но слепит с такими крутыми футболистами, которых там не было после Халка и Витцеля.
«Зенит» с таким классным составом – главный претендент на первое место, – сказал Дмитрий Пятибратов.