Дмитрий Пятибратов: «Зенит» с таким классным составом – главный претендент на 1-е место. Дивеев не внушает доверия, проигрывает единоборства, была пара вопиющих эпизодов в штрафной»

Дмитрий Пятибратов: «Зенит» – главный претендент на 1-е место в РПЛ.

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов назвал «Зенит» претендентом на чемпионство в Мир РПЛ в этом сезоне.

Команда тренера Сергея Семака ранее стала последней на турнире WINLINE Зимний кубок РПЛ .

– «Зенит» перестраивается на ходу?

– Если берут в аренду и покупают игроков за 10 миллионов плюс, это говорит о многом. Мне понравилось взаимопонимание игроков в Эмиратах, высочайший уровень.

Но было видно, что они пока не готовы включаться на максимуме в каждом эпизоде.

Есть зазоры, при этом Семак единственный у нас тренер, кто знает, как готовить команду со вновь прибывшими. И на пик команду выводит как раз к чемпионату. Посмотрим.

– Игорь Дивеев заметно нервничает. В чем дело?

– Еще не встроен в систему. Хотя старается выглядеть спокойным, но я вижу со стороны, что пока не внушает доверия. Передачи неточные, единоборства проигрывает. Понятно, что нагрузки большие, но была пара вопиющих эпизодов в своей штрафной.

Семак не называл фамилий, но когда сказал, что с игрой обороне проблемы, ясно кого имел в виду. Но у Дивеева есть класс и опыт, поэтому к началу чемпионата придет к нужным «Зениту » кондициям.

– Последнее место даже здесь – не удар по репутации?

– Удар, конечно. «Зенит» априори флагман. Неприятно, но лучше сейчас.

Проанализируют, переосмыслят... Дело даже не в месте, а в качестве, которое мы увидели и чего явно не ожидал главный тренер. Но слепит с такими крутыми футболистами, которых там не было после Халка и Витцеля.

«Зенит» с таким классным составом – главный претендент на первое место, – сказал Дмитрий Пятибратов .