Черчесов про тренеров-легионеров: «От меня вы не услышите: «Зачем они тут занимают наши места?» Россиянам нужно работать так, чтобы не было повода приглашать иностранцев»
Станислав Черчесов высказался про иностранных тренеров.
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарий относительно своего отношения к иностранным тренерам в РПЛ.
«Я сам много лет отработал за рубежом и не испытываю к иностранным тренерам ни негатива, ни зависти.
От меня вы не услышите: «Зачем они тут занимают наши места?». Просто российским тренерам нужно работать так, чтобы у клубов не было повода приглашать иностранцев.
В Италии, например, их почти нет. Румын Киву и хорват Тудор по полжизни провели в стране, по-итальянски говорят лучше многих местных. Они уже продукт Серии А. А приезжих – раз-два и обчелся.
По-моему, это хороший пример для нашего тренерского корпуса», – сказал Станислав Черчесов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
