Черчесов про тренеров-легионеров: «От меня вы не услышите: «Зачем они тут занимают наши места?» Россиянам нужно работать так, чтобы не было повода приглашать иностранцев»

Станислав Черчесов высказался про иностранных тренеров.

Главный тренер «Ахмата » Станислав Черчесов дал комментарий относительно своего отношения к иностранным тренерам в РПЛ .

«Я сам много лет отработал за рубежом и не испытываю к иностранным тренерам ни негатива, ни зависти.

От меня вы не услышите: «Зачем они тут занимают наши места?». Просто российским тренерам нужно работать так, чтобы у клубов не было повода приглашать иностранцев.

В Италии, например, их почти нет. Румын Киву и хорват Тудор по полжизни провели в стране, по-итальянски говорят лучше многих местных. Они уже продукт Серии А. А приезжих – раз-два и обчелся.

По-моему, это хороший пример для нашего тренерского корпуса», – сказал Станислав Черчесов .