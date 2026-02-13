  • Спортс
  • Черчесов про тренеров-легионеров: «От меня вы не услышите: «Зачем они тут занимают наши места?» Россиянам нужно работать так, чтобы не было повода приглашать иностранцев»
51

Черчесов про тренеров-легионеров: «От меня вы не услышите: «Зачем они тут занимают наши места?» Россиянам нужно работать так, чтобы не было повода приглашать иностранцев»

Станислав Черчесов высказался про иностранных тренеров.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарий относительно своего отношения к иностранным тренерам в РПЛ.

«Я сам много лет отработал за рубежом и не испытываю к иностранным тренерам ни негатива, ни зависти.

От меня вы не услышите: «Зачем они тут занимают наши места?». Просто российским тренерам нужно работать так, чтобы у клубов не было повода приглашать иностранцев.

В Италии, например, их почти нет. Румын Киву и хорват Тудор по полжизни провели в стране, по-итальянски говорят лучше многих местных. Они уже продукт Серии А. А приезжих – раз-два и обчелся.

По-моему, это хороший пример для нашего тренерского корпуса», – сказал Станислав Черчесов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
51 комментарий
Все правильно Черчесов сказал, если бы свои тренеры доказывали свою состоятельность, никто бы не звал из-за границы специалистов
Комментарий скрыт
Ответ Гусеконь
Причём тут осваивание денег и то что наши тренеры бездари в 99%
Приветыч максимально адекватен. Это уважаемо. Работать нужно отечественным тренерам, а не рассказывать, что им шансов не дают. Идите в низшие лиги и доказывайте свою состоятельность.
Но ведь в футболе всё давным-давно придумано и на поле выходят игроки. А со слабыми игроками слишком сложно чего-то дельного добиться. Мало кто может других играть учить.
Черчесову удобно говорить - он с низов за границей сам начал тренировать, язык выучил, востребован как тренер и в России, и в Европе (да, не в топ-5, но в Австрии, Венгрии очень даже, да и Польшу вспомним). А нашим физручеллам сразу Спартак тренировать подавай!
Ну насчет подавай - тут только к Мостовому. Остальные и не настаивают, скорее их другие сватают в Спартак.
База, не важно тренер какой национальности, главное, чтобы хороший был.
100%, ноют только те, кто сидят без работы не воспользовавшись своим шансом, либо конкретные физруки, хотя в принципе есть такие физруки, которым тупо повезло с составом или команды вывозят чисто на своих скиллах и исполнителях, но никак не на "гениальных" тактических задумках тренера. Но и импортные тренеры, которых завозят пачками тоже часто умом не блещат, тупо бабки получают и ждут увольнения с последующей неустойкой.
В Казахстане тренер должен угождать нацикам и говорить на державное мове
Да, в Италии все тренеры-балканцы это бывшие игроки, которые всю карьеру провели в Италии и свободно говорят на итальянском. Они считаются там за своих.
Но на это можно посмотреть и с другой стороны. Много итальянских тренеров сейчас работают в топовых европейских клубах и чемпионатах за пределами Италии? Мареска вот был, так его выгнали из Челси. Симоне Индзаги и тот в пустыне работает, а не в европейских топах. Получается что нынешнее поколение итальянских тренеров тоже недостойное, а поскольку больших результатов в еврокубках, за исключением отдельных всплесков, они не дают - то выходит так, что эти ребята чисто для внутреннего пользования и тупо ходят по кругу в клубах своей страны, как это было в России в 90-х - 2000-х годах.
В Италии сейчас кризис, надеюсь, временный. Да, они в какой-то степени "переварились в собственном соку" после расцвета Серии А в 90-х и не успели за развитием футбола в последнюю пару десятилетий.
неожиданно адекватное мнение
Почему неожиданное?) Черчесов же уточнил, что сам работал в зарубежных чемпионатах, причем успешно, поэтому не имеет предрассудков на этот счёт.
Саламыч хоть и противоречивый дядька, но если отбросить хейт, нередко дельные вещи говорит.
Да и кто лично с ним общался, отзываются как о позитивном и адекватном мужике. Просто видать для прессы порой переключает режимы общения )
Саламыч красавец, многи хейтят его и часто есть за что, но то что он действительно неплохой тренер сл свлей философией и не боиться эксперементировать - факт. Уходит от тепличных условий, старается в новых странах и так далее
С возрастом он поспокойнее стал и мудрее. Поадекватней даже. Если бы не умничал всю карьеру и не хамил, его бы почти все уважали, а не хейтили.
Впервые за последнее время слышу здравое суждение, а то одно нытье, что своим не доверяют. Хотя в РПЛ по ходу сезона было всего 3-4 иностранца.
Все по делу Саламыч раскидал
