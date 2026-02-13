Питер Крауч: «У «Арсенала» есть реальная возможность победить в АПЛ. Если не удастся – возникнут вопросы. В лиге нет топ-соперников. «Сити» не тот, «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» – тоже»

Питер Крауч: у «Арсенала» есть реальная возможность победить в АПЛ.

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч порассуждал на тему шансов «Арсенала» стать чемпионами АПЛ в этом сезоне.

Лондонцы на данный момент возглавляют таблицу турнира, опережая «Манчестер Сити» на четыре очка.

«Критика заключается в том, что у Микеля Артеты лучший состав в лиге, хорошая группа игроков, он работает на своем посту долгое время, но ему не везло с некоторыми топовыми командами в предыдущих сезонах.

Не думаю, что сейчас в лиге есть такие по-настоящему топовые соперники. «Манчестер Сити » – это не тот «Сити», что был раньше. «Ливерпуль » – нет. «Манчестер Юнайтед » – это не то, что было раньше. «Челси » – то же самое.

На верхних позициях таблицы ощущается нехватка качества. Планка была поднята очень высоко в последние несколько лет, и я думаю, что сейчас у «Арсенала» есть реальная возможность [победить в лиге].

Если им не удастся довести дело до конца, возникнет еще больше вопросов», – сказал Питер Крауч.