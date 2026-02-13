  • Спортс
  Питер Крауч: «У «Арсенала» есть реальная возможность победить в АПЛ. Если не удастся – возникнут вопросы. В лиге нет топ-соперников. «Сити» не тот, «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» – тоже»
Питер Крауч: «У «Арсенала» есть реальная возможность победить в АПЛ. Если не удастся – возникнут вопросы. В лиге нет топ-соперников. «Сити» не тот, «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» – тоже»

Питер Крауч: у «Арсенала» есть реальная возможность победить в АПЛ.

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч порассуждал на тему шансов «Арсенала» стать чемпионами АПЛ в этом сезоне.

Лондонцы на данный момент возглавляют таблицу турнира, опережая «Манчестер Сити» на четыре очка.

«Критика заключается в том, что у Микеля Артеты лучший состав в лиге, хорошая группа игроков, он работает на своем посту долгое время, но ему не везло с некоторыми топовыми командами в предыдущих сезонах.

Не думаю, что сейчас в лиге есть такие по-настоящему топовые соперники. «Манчестер Сити» – это не тот «Сити», что был раньше. «Ливерпуль» – нет. «Манчестер Юнайтед» – это не то, что было раньше. «Челси» – то же самое.

На верхних позициях таблицы ощущается нехватка качества. Планка была поднята очень высоко в последние несколько лет, и я думаю, что сейчас у «Арсенала» есть реальная возможность [победить в лиге].

Если им не удастся довести дело до конца, возникнет еще больше вопросов», – сказал Питер Крауч.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TNT Sports
41 комментарий
А по-моему Сити вновь набрал хороший ход, Холланд снова забивает, хорошо усилились в ТО, намечается привычная для них мощная весна, а Арсенал наоборот играет очень натужно, не по-чемпионски, очередной слив весны от Артеты на горизонте, только при нынешних тратах на два состава, у него уже оправдания не будет.
Арсенал вообще традиционно вторую половину проводит на ободах, подтягивая внутренние резервы. Резервов в этом году больше, посмотрим как выйдет.
Сити же похоже решил пойти по пути ПСЖ прошлого года. Побуксовать на старте, обильно ротировать состав (посмотрите последние матчи даже), чтобы на финише всех раскатать.
"Холанд снова забивает"

2 гола с игры за 9 матчей...
это психология. они морально готовы слить очередной титул. есть большой опыт в этом.
мышечная память
Если канониры отдадут золото в этом сезоне этот клуб можно официально закрывать
Надо в Лигу 1 отправить, чтоб и там финишировать после ПСЖ)
Сити на ходу, Гехи и Семенью как влитые вошли в состав, так что Арсеналу придется попотеть чтобы удержаться на первом месте, они и не такой отрыв сливали.
если честно то уже хочется чтобы арсенал снова слил.. при всей симпатии к клубу.. артета такой натужный доминатор.. и команда играет так же.. натужно доминирует
По хорошему если и в этом гооду Арсенал не выиграет чемп(шанс небольшой на проигрыш), тогда с Артетой надо прощаться летом
вы че гоните? эта команда там где она есть только лишь благодаря Артете. Прощайтесь и возвращайтесь на законное 4-е
у Арсенала какая-то болезнь уже наверное хроническая: они под конец сезона начинают сливать, в то время, как другие набирают обороты. Крауч не прав и про Антон Виллу забыл к тому же, а они ещё тоже могут себя показать
Если и этот сезон про…т ,то пусть забудут на долго ,реальная возможность в этом сезоне..или…это же Арсенал..
