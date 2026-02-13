Питер Крауч: «У «Арсенала» есть реальная возможность победить в АПЛ. Если не удастся – возникнут вопросы. В лиге нет топ-соперников. «Сити» не тот, «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» – тоже»
Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч порассуждал на тему шансов «Арсенала» стать чемпионами АПЛ в этом сезоне.
Лондонцы на данный момент возглавляют таблицу турнира, опережая «Манчестер Сити» на четыре очка.
«Критика заключается в том, что у Микеля Артеты лучший состав в лиге, хорошая группа игроков, он работает на своем посту долгое время, но ему не везло с некоторыми топовыми командами в предыдущих сезонах.
Не думаю, что сейчас в лиге есть такие по-настоящему топовые соперники. «Манчестер Сити» – это не тот «Сити», что был раньше. «Ливерпуль» – нет. «Манчестер Юнайтед» – это не то, что было раньше. «Челси» – то же самое.
На верхних позициях таблицы ощущается нехватка качества. Планка была поднята очень высоко в последние несколько лет, и я думаю, что сейчас у «Арсенала» есть реальная возможность [победить в лиге].
Если им не удастся довести дело до конца, возникнет еще больше вопросов», – сказал Питер Крауч.
Сити же похоже решил пойти по пути ПСЖ прошлого года. Побуксовать на старте, обильно ротировать состав (посмотрите последние матчи даже), чтобы на финише всех раскатать.
