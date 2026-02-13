Эндж Постекоглу: «Когда «Арсеналу» нужны игроки, они тратят 100 млн на Райса. Не вижу такого от «Тоттенхэма». Клуб заявляет: «Мы – одни из грандов». Я так не думаю»

Эндж Постекоглу критически отнесся к позиции «Тоттенхэма» как топ-клуба.

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу поделился мнением о намерениях клуба и рассказал о том, как надеялся вывести команду на новый уровень.

«В конце моего первого сезона, когда мы финишировали пятыми, я подумал: «Как можно подняться с пятого места до уровня борьбы за чемпионство?». Нам нужно было подписать игроков, адаптированных и готовых к АПЛ .

Но пятое место не обеспечило нам место в Лиге чемпионов, и у нас не было денег. Поэтому мы в итоге подписали Дома Соланке – он мне очень нравился, я был от него в восторге – а затем трех молодых игроков (речь про Лукаса Бергвалля , Арчи Грэя и Вильзона Одобера – Спортс’‘).

В то время я присматривался к Педру Нету , Мбемо и Семеньо, Марку Гехи, потому что я сказал, что если мы собираемся подняться с пятого места до этого уровня, то именно так поступили бы другие крупные клубы в тот момент.

Эти три игрока – выдающиеся молодые футболисты. Блестящие молодые игроки. Они станут отличными игроками для «Тоттенхэма», но они не поднимут вас с пятого на четвертое или третье место, однако из клуба следует: «Мы – клуб, который может везде конкурировать».

Дело не столько в том, что вам говорят, сколько в том, что об этом говорят публично. Мне все еще казалось, что «Тоттенхэм» как клуб заявляет: «Мы – один из грандов», а на самом деле, учитывая мой опыт, я так не думаю.

Когда «Арсеналу» нужны игроки, они тратят 100 миллионов фунтов на Деклана Райса. Не вижу, чтобы «Тоттенхэм» делал то же самое» – сказал Эндж Постекоглу в подкасте The Overlap.

