  • Эндж Постекоглу: «Когда «Арсеналу» нужны игроки, они тратят 100 млн на Райса. Не вижу такого от «Тоттенхэма». Клуб заявляет: «Мы – одни из грандов». Я так не думаю»
Эндж Постекоглу: «Когда «Арсеналу» нужны игроки, они тратят 100 млн на Райса. Не вижу такого от «Тоттенхэма». Клуб заявляет: «Мы – одни из грандов». Я так не думаю»

Эндж Постекоглу критически отнесся к позиции «Тоттенхэма» как топ-клуба.

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу поделился мнением о намерениях клуба и рассказал о том, как надеялся вывести команду на новый уровень.

«В конце моего первого сезона, когда мы финишировали пятыми, я подумал: «Как можно подняться с пятого места до уровня борьбы за чемпионство?». Нам нужно было подписать игроков, адаптированных и готовых к АПЛ.

Но пятое место не обеспечило нам место в Лиге чемпионов, и у нас не было денег. Поэтому мы в итоге подписали Дома Соланке – он мне очень нравился, я был от него в восторге – а затем трех молодых игроков (речь про Лукаса Бергвалля, Арчи Грэя и Вильзона Одобера – Спортс’‘).

В то время я присматривался к Педру Нету, Мбемо и Семеньо, Марку Гехи, потому что я сказал, что если мы собираемся подняться с пятого места до этого уровня, то именно так поступили бы другие крупные клубы в тот момент.

Эти три игрока – выдающиеся молодые футболисты. Блестящие молодые игроки. Они станут отличными игроками для «Тоттенхэма», но они не поднимут вас с пятого на четвертое или третье место, однако из клуба следует: «Мы – клуб, который может везде конкурировать».

Дело не столько в том, что вам говорят, сколько в том, что об этом говорят публично. Мне все еще казалось, что «Тоттенхэм» как клуб заявляет: «Мы – один из грандов», а на самом деле, учитывая мой опыт, я так не думаю.

Когда «Арсеналу» нужны игроки, они тратят 100 миллионов фунтов на Деклана Райса. Не вижу, чтобы «Тоттенхэм» делал то же самое» – сказал Эндж Постекоглу в подкасте The Overlap.

«Тоттенхэм» выгнал Франка. Он провалился в АПЛ и потерял уважение игроков

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
Ттх вряд ли когда-нибудь станет топом, будут локальные успехи, но не более того
Ответ Igor Chuhmanov
Ттх вряд ли когда-нибудь станет топом, будут локальные успехи, но не более того
Если только не появятся богатые владельцы
Ответ Igor Chuhmanov
Ттх вряд ли когда-нибудь станет топом, будут локальные успехи, но не более того
Челси вряд ли когда-нибудь станет топом, будут локальные успехи, но не более того

МанСити вряд ли когда-нибудь станет топом, будут локальные успехи, но не более того

Ттх вряд ли когда-нибудь станет топом, будут локальные успехи, но не более того
Последние трансферы Тоттенхэма:

Хави Симонс 65млн
Кудус 65млн
Галлахер 40млн
Тель 35млн
Дансо 25млн
Соуза 15млн
Вушкович 11млн
Палинья 5млн (аренда)

Кто ж вам виноват, что 250+ лямов вы слили вот на этот шлак?!
Ответ Милдронат Бромантанов
Последние трансферы Тоттенхэма: Хави Симонс 65млн Кудус 65млн Галлахер 40млн Тель 35млн Дансо 25млн Соуза 15млн Вушкович 11млн Палинья 5млн (аренда) Кто ж вам виноват, что 250+ лямов вы слили вот на этот шлак?!
Так в том то и дело, что это шлак, а не покупки топ клуба. Про это же и речь, что покупают вот такие, а не Райс и Гехи.
Почему - вопрос второй.
Ответ Милдронат Бромантанов
Последние трансферы Тоттенхэма: Хави Симонс 65млн Кудус 65млн Галлахер 40млн Тель 35млн Дансо 25млн Соуза 15млн Вушкович 11млн Палинья 5млн (аренда) Кто ж вам виноват, что 250+ лямов вы слили вот на этот шлак?!
Нуууу, предположим так - Вы подходите к руководителю и говорите : " В защитной линии не хватает игроков. Двое вылетели до весны по травме, один не соответствует уровню, которого мы хотим достичь. Было бы здорово купить Марка Гехи. Молодой, перспективный, не нужна адаптация и бла-бла-бла...". А вам в ответ : " Он стоит больших денег для нашего клуба. Столько нет. Есть 25 и наш скаутский отдел предлагает Дансо. Связывались с его агентом и он дал согласие."
И вот вы перед выбором взять Дансо или никого.

Дансо, кстати неплохая сделка. Как и Кудус с Симоносом. Галлахер тоже на бумаге не дорогой игрок в ротацию. Палинья сейчас форму набирает и может вернуться на свой уровень, времён Фулхэма. Такие себе примеры, в общем
В этих словах правда, конечно, есть. Но на следующий сезон заняли вы не 5, а 15 место...тут не только в составе дело.
Ответ Иван Лапин
В этих словах правда, конечно, есть. Но на следующий сезон заняли вы не 5, а 15 место...тут не только в составе дело.
Мне кажется на тот момент они достигли потолка своего после победы и начался спад. Такое бывает ,тут мне кажется можно было проявить терпение!но все ситуативно конечно
Ответ Иван Лапин
В этих словах правда, конечно, есть. Но на следующий сезон заняли вы не 5, а 15 место...тут не только в составе дело.
Спад бывает у любого топ клуба. Просто в АПЛ это сильнее ощущается, средний уровень конкуренции выше. Посмотрите как Ливерпуль штормит. Как АВ, Ньюкасл и другие околотоповые клубы от сезона к сезону то в топ 5 залетают, то мимо. В любой другой лиге ТТХ со своим бюджетом почти всегда был бы в топ 4.
МЮ в прошлом сезоне был в шаге от зоны вылета, а в этом в топ 4 идёт! НФ в прошлом сезоне 2х очков до ЛЧ не хватило, сейчас они в шаге от зоны вылета!
АПЛ генерирует для клубов очень много денег, соответственно что бы быть конкурентным в этой лиге, денег нужно много тратить соответственно.
Эндж зачем нести такую ахинею? Тебя обошел Вулверхэмптон, Борнмут, Брентфорд. Последние две постоянно продают ведущих игроков и не становятся слабее. Как? Тоттенхэм покупает показавших себя игроков в АПЛ но сильнее не становится. Это как?

Вот франк, в брентфорде было все прекрасно. Что такого было в брентфорде, чего такого нет в тоттенхэме? Игроки не те?
Лол, там за Соланке отдали 75 лямов вроде, а до него был еще Ришарлисон
Ну все по факту разложил
Ттх как был околотоп,так им и останется,даже не смотря на то, что стадион они построили один из крутых в Европе.
Денег у них не было, угу. Вылелающий из АПЛ получает больше победителя ЛЧ 🤷🏻‍♂️
У них ещё и по зп лимит 200k(это они сами установили), поэтому прямо топов подписать шансов вообще 0, потому что в других клубах ведущие игроки получают больше
Ясное дело,это максимум околотоп
Леви установился сам себе зарплату выше всех... откуда деньги взять на зарплаты звезд?
Ответ Wagner
Леви установился сам себе зарплату выше всех... откуда деньги взять на зарплаты звезд?
Леви уже нет. Стало лучше?
Ответ Иван Лапин
Леви уже нет. Стало лучше?
А традиции остались.
