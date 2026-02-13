Эндж Постекоглу: «Когда «Арсеналу» нужны игроки, они тратят 100 млн на Райса. Не вижу такого от «Тоттенхэма». Клуб заявляет: «Мы – одни из грандов». Я так не думаю»
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу поделился мнением о намерениях клуба и рассказал о том, как надеялся вывести команду на новый уровень.
«В конце моего первого сезона, когда мы финишировали пятыми, я подумал: «Как можно подняться с пятого места до уровня борьбы за чемпионство?». Нам нужно было подписать игроков, адаптированных и готовых к АПЛ.
Но пятое место не обеспечило нам место в Лиге чемпионов, и у нас не было денег. Поэтому мы в итоге подписали Дома Соланке – он мне очень нравился, я был от него в восторге – а затем трех молодых игроков (речь про Лукаса Бергвалля, Арчи Грэя и Вильзона Одобера – Спортс’‘).
В то время я присматривался к Педру Нету, Мбемо и Семеньо, Марку Гехи, потому что я сказал, что если мы собираемся подняться с пятого места до этого уровня, то именно так поступили бы другие крупные клубы в тот момент.
Эти три игрока – выдающиеся молодые футболисты. Блестящие молодые игроки. Они станут отличными игроками для «Тоттенхэма», но они не поднимут вас с пятого на четвертое или третье место, однако из клуба следует: «Мы – клуб, который может везде конкурировать».
Дело не столько в том, что вам говорят, сколько в том, что об этом говорят публично. Мне все еще казалось, что «Тоттенхэм» как клуб заявляет: «Мы – один из грандов», а на самом деле, учитывая мой опыт, я так не думаю.
Когда «Арсеналу» нужны игроки, они тратят 100 миллионов фунтов на Деклана Райса. Не вижу, чтобы «Тоттенхэм» делал то же самое» – сказал Эндж Постекоглу в подкасте The Overlap.
«Тоттенхэм» выгнал Франка. Он провалился в АПЛ и потерял уважение игроков
МанСити вряд ли когда-нибудь станет топом, будут локальные успехи, но не более того
Ттх вряд ли когда-нибудь станет топом, будут локальные успехи, но не более того
Хави Симонс 65млн
Кудус 65млн
Галлахер 40млн
Тель 35млн
Дансо 25млн
Соуза 15млн
Вушкович 11млн
Палинья 5млн (аренда)
Кто ж вам виноват, что 250+ лямов вы слили вот на этот шлак?!
Почему - вопрос второй.
И вот вы перед выбором взять Дансо или никого.
Дансо, кстати неплохая сделка. Как и Кудус с Симоносом. Галлахер тоже на бумаге не дорогой игрок в ротацию. Палинья сейчас форму набирает и может вернуться на свой уровень, времён Фулхэма. Такие себе примеры, в общем
МЮ в прошлом сезоне был в шаге от зоны вылета, а в этом в топ 4 идёт! НФ в прошлом сезоне 2х очков до ЛЧ не хватило, сейчас они в шаге от зоны вылета!
АПЛ генерирует для клубов очень много денег, соответственно что бы быть конкурентным в этой лиге, денег нужно много тратить соответственно.
Вот франк, в брентфорде было все прекрасно. Что такого было в брентфорде, чего такого нет в тоттенхэме? Игроки не те?
Ттх как был околотоп,так им и останется,даже не смотря на то, что стадион они построили один из крутых в Европе.