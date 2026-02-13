Винисиус: «Нравится, как баскетболисты в НБА превращают свой приход на арену в модное шоу – в футболе такого пока нет»
Винисиус рассказал о том, что ему нравится в НБА с позиции моды.
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор объяснил, почему любит носить цепочки.
«Они добавляют стиля и блеска. У меня есть друг в Хьюстоне, который делает их специально для меня.
Мне нравится, как баскетболисты в НБА превращают свой приход на арену в настоящее модное шоу – в футболе такого пока нет», – сказал Винисиус в интервью GQ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Тоже своего рода шоу. Ему, правда, не сильно понравилось, аж плакал. А вот болельщикам зашло.