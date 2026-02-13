  • Спортс
  • Винисиус: «Нравится, как баскетболисты в НБА превращают свой приход на арену в модное шоу – в футболе такого пока нет»
63

Винисиус рассказал о том, что ему нравится в НБА с позиции моды.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор объяснил, почему любит носить цепочки.

«Они добавляют стиля и блеска. У меня есть друг в Хьюстоне, который делает их специально для меня. 

Мне нравится, как баскетболисты в НБА превращают свой приход на арену в настоящее модное шоу – в футболе такого пока нет», – сказал Винисиус в интервью GQ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
63 комментария
Одеться броско, кричаще и вызывающе, как сутенер из Гарлема, это не мода.
Ответ Pinball
Комментарий скрыт
Ответ Pinball
Мода, просто гарлемская.
Негритянские повадки в футболе не нужны 🤦‍♂️
Да тебе только шоу и нужно
Слава Богу, что этого нет в футболе...
Какое шоу ему надо? Чтобы он эпично выходил на поле, а весь стадион ему свистел да белыми платочками махал?
Ответ Ares
Чтобы он в модных шмотках стоял у чужих ворот, пока Реалу забивают в это время
Ответ Ares
Ну, если он хочет, чтобы стадион ему свистел, то он этого достиг.
Тоже своего рода шоу. Ему, правда, не сильно понравилось, аж плакал. А вот болельщикам зашло.
я тебя умоляю уходи из реала,,,,просто уйди
Ответ Knyaz Dadiani
Комментарий скрыт
А потом он ноет почему не получил ЗМ, конечно,когда в голове одни побрякушки
Ответ Kruglishok
Обычный туземец, только на стеклянные бусы и реагирует
Ответ Kruglishok
Ну дак зм же тоже побрякушка
Идиотам обязательно нужно давать возможность выражаться всеми возможными способами. Цветные волосы, татухи на шее и лице, цепи, надписи на машине, сабвуфер с орущей музыкой... Идиотов должно быть видно издалека!
И слава богу! Надеюсь и не будет!
