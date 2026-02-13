Фрейша про 0:4 «Барсы» от «Атлетико»: «Причины зависят как от игры команды, так и от ненависти, которую она испытывает к турниру и стране»

Тони Фрейша: «Барселона» испытывает ненависть к Кубку Испании.

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша высказался после поражения команды от «Атлетико» (0:4) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Ответная игра пройдет 3 марта на «Камп Ноу».

«Проигрыш со счетом 4:0 не происходит по одной причине. Если сложить все причины, то они зависят как от игры команды, так и от ненависти, которую она испытывает к этому декадентскому турниру и стране», – написал Фрейша.

«Барса», ты чего? 0:4 от «Атлетико» за тайм 🤯