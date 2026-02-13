Фрейша про 0:4 «Барсы» от «Атлетико»: «Причины зависят как от игры команды, так и от ненависти, которую она испытывает к турниру и стране»
Тони Фрейша: «Барселона» испытывает ненависть к Кубку Испании.
Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша высказался после поражения команды от «Атлетико» (0:4) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
Ответная игра пройдет 3 марта на «Камп Ноу».
«Проигрыш со счетом 4:0 не происходит по одной причине. Если сложить все причины, то они зависят как от игры команды, так и от ненависти, которую она испытывает к этому декадентскому турниру и стране», – написал Фрейша.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Тони Фрейши
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Теперь все ясно почему проиграли. Это все ненависть . Расходимся
Теперь все ясно почему проиграли. Это все ненависть . Расходимся
Социальный мадридизм, очевидно же
Комментировать подобное - только портить))
То есть виноват Мадрид, правильно? Да что с этими каталонцами не так?
То есть виноват Мадрид, правильно? Да что с этими каталонцами не так?
возможно
То есть виноват Мадрид, правильно? Да что с этими каталонцами не так?
Социальный мадридизм головного мозга
Проиграли атлетико - развалили страну!
так ненавидит, что является наиболее титулованным в кубке. дед таблетки забыл выпить
У него такая личная неприязнь к потерпевшему…)))
Что такое декадентский турнир объясните мне старику пожалуйста, и как Барселона ненавидит этот турнир если у нее больше всего титулов именнтв этом турнире?
сколько лет этот дед ждал момент, чтобы сказать данный заготовленный текст интересно
Что за фигня собачая? Ненависть к турниру и стране…. наверное этот Фрейша совсем офрейшился… Проиграли потому, что обо….лись по полной программе. Никто и ничего не виноват в этом поражении, только команда с первого до последнего игрока. Полностью отдали матч с первых же минут, Атлетико воспользовался и вот результат….
Что за фигня собачая? Ненависть к турниру и стране…. наверное этот Фрейша совсем офрейшился… Проиграли потому, что обо….лись по полной программе. Никто и ничего не виноват в этом поражении, только команда с первого до последнего игрока. Полностью отдали матч с первых же минут, Атлетико воспользовался и вот результат….
Никто не говорит что Барса проиграла только из за судейства, но есть факты кабинетного вар, который рассматривает моменты Барсы под микроскопом, отменяет чистые голы, не замечает фолов на кк и т.д. и эти факты никуда не выкинешь и надо об этом говорить.
Никто не говорит что Барса проиграла только из за судейства, но есть факты кабинетного вар, который рассматривает моменты Барсы под микроскопом, отменяет чистые голы, не замечает фолов на кк и т.д. и эти факты никуда не выкинешь и надо об этом говорить.
Да, есть такое. Всем понятно откуда ветер дует, но есть что есть и с этим тяжело что-то делать. Не надо превращаться в Реал Мадрид , жаловаться на судейство, поле и прочее. Вчера команду будто заменили. Игра была отвратительной, защиты и нападения вообще не было, вот в чем надо причину искать. А то что происходит, помимо игры Барсы, все видят и понимают. Оружие для победы у других, это мерзкие и подлые поступки, что на поле и что вне поля. А оружие Барсы, только хорошая и разумная игра. Как только это оружие ослабляется, то сразу наступает разочарование…
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Это мнение одного человека) ведь без Барсы чемпионат Испании потеряет в разы. Кто тогда будет смотреть этот чемпионат. А так да, глупость он сморозил
Это мнение одного человека) ведь без Барсы чемпионат Испании потеряет в разы. Кто тогда будет смотреть этот чемпионат. А так да, глупость он сморозил
Он официальный представитель правления вашего клуба, его все слова - это не просто слова отдельного человека, это слова вашего клуба. И такие вещи мог бы написать какой-нибудь Стоичков или Пике, но никак не бывший кандидат в президенты клуба, бывший директор и человек, который теперь отвечает в вашем клубе за правовую область.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем