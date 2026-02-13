  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фрейша про 0:4 «Барсы» от «Атлетико»: «Причины зависят как от игры команды, так и от ненависти, которую она испытывает к турниру и стране»
45

Фрейша про 0:4 «Барсы» от «Атлетико»: «Причины зависят как от игры команды, так и от ненависти, которую она испытывает к турниру и стране»

Тони Фрейша: «Барселона» испытывает ненависть к Кубку Испании.

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша высказался после поражения команды от «Атлетико» (0:4) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Ответная игра пройдет 3 марта на «Камп Ноу».

«Проигрыш со счетом 4:0 не происходит по одной причине. Если сложить все причины, то они зависят как от игры команды, так и от ненависти, которую она испытывает к этому декадентскому турниру и стране», – написал Фрейша.

«Барса», ты чего? 0:4 от «Атлетико» за тайм 🤯

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Тони Фрейши
Тони Фрейша
logoКубок Испании
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoБарселона
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Теперь все ясно почему проиграли. Это все ненависть . Расходимся
Ответ кубик в кубе
Теперь все ясно почему проиграли. Это все ненависть . Расходимся
Социальный мадридизм, очевидно же
Комментировать подобное - только портить))
То есть виноват Мадрид, правильно? Да что с этими каталонцами не так?
Ответ Иван Лапин
То есть виноват Мадрид, правильно? Да что с этими каталонцами не так?
возможно
Ответ Иван Лапин
То есть виноват Мадрид, правильно? Да что с этими каталонцами не так?
Социальный мадридизм головного мозга
Проиграли атлетико - развалили страну!
так ненавидит, что является наиболее титулованным в кубке. дед таблетки забыл выпить
У него такая личная неприязнь к потерпевшему…)))
Что такое декадентский турнир объясните мне старику пожалуйста, и как Барселона ненавидит этот турнир если у нее больше всего титулов именнтв этом турнире?
сколько лет этот дед ждал момент, чтобы сказать данный заготовленный текст интересно
Что за фигня собачая? Ненависть к турниру и стране…. наверное этот Фрейша совсем офрейшился… Проиграли потому, что обо….лись по полной программе. Никто и ничего не виноват в этом поражении, только команда с первого до последнего игрока. Полностью отдали матч с первых же минут, Атлетико воспользовался и вот результат….
Ответ ЧИКО
Что за фигня собачая? Ненависть к турниру и стране…. наверное этот Фрейша совсем офрейшился… Проиграли потому, что обо….лись по полной программе. Никто и ничего не виноват в этом поражении, только команда с первого до последнего игрока. Полностью отдали матч с первых же минут, Атлетико воспользовался и вот результат….
Никто не говорит что Барса проиграла только из за судейства, но есть факты кабинетного вар, который рассматривает моменты Барсы под микроскопом, отменяет чистые голы, не замечает фолов на кк и т.д. и эти факты никуда не выкинешь и надо об этом говорить.
Ответ BurBon
Никто не говорит что Барса проиграла только из за судейства, но есть факты кабинетного вар, который рассматривает моменты Барсы под микроскопом, отменяет чистые голы, не замечает фолов на кк и т.д. и эти факты никуда не выкинешь и надо об этом говорить.
Да, есть такое. Всем понятно откуда ветер дует, но есть что есть и с этим тяжело что-то делать. Не надо превращаться в Реал Мадрид , жаловаться на судейство, поле и прочее. Вчера команду будто заменили. Игра была отвратительной, защиты и нападения вообще не было, вот в чем надо причину искать. А то что происходит, помимо игры Барсы, все видят и понимают. Оружие для победы у других, это мерзкие и подлые поступки, что на поле и что вне поля. А оружие Барсы, только хорошая и разумная игра. Как только это оружие ослабляется, то сразу наступает разочарование…
Комментарий удален модератором
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
Это мнение одного человека) ведь без Барсы чемпионат Испании потеряет в разы. Кто тогда будет смотреть этот чемпионат. А так да, глупость он сморозил
Ответ Иван Никулин_1116720319
Это мнение одного человека) ведь без Барсы чемпионат Испании потеряет в разы. Кто тогда будет смотреть этот чемпионат. А так да, глупость он сморозил
Он официальный представитель правления вашего клуба, его все слова - это не просто слова отдельного человека, это слова вашего клуба. И такие вещи мог бы написать какой-нибудь Стоичков или Пике, но никак не бывший кандидат в президенты клуба, бывший директор и человек, который теперь отвечает в вашем клубе за правовую область.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де Йонг об отмененном голе «Барсы»: «Нам сказали, что система сломалась. Это скандал»
13 февраля, 03:12
Эрик Гарсия о судействе с «Атлетико»: «Ни одно из решений арбитров не было в пользу «Барсы» в последнее время. Подкат Джулиано против Бальде – это красная карточка»
13 февраля, 01:30
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
21 минуту назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
30 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
41 минуту назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
52 минуты назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
53 минуты назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
4 минуты назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем