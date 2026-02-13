Флик после 0:4 от «Атлетико»: «Барса» способна сделать камбэк. Мы можем выиграть каждый тайм со счетом 2:0»

Ханси Флик: «Барселона» способна сделать камбэк против «Атлетико».

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик выразил надежду отыграться после поражения от «Атлетико» (0:4) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Ответная игра пройдет 3 марта.

«Мы способны сделать камбэк. Мы будем бороться, и поэтому нам нужны наши болельщики на «Камп Ноу».

В первом тайме мы играли плохо как команда. Мы не прессинговали так, как хотели. И мне хотелось бы увидеть ту же самоотдачу, которую показал «Атлетико». Во втором тайме мы сыграли лучше.

Я горжусь командой. Конечно, я недоволен первыми 45 минутами, но горжусь тем, как мы играем в этом сезоне.

У нас есть шанс переломить ситуацию. Мы можем выиграть каждый тайм со счетом 2:0», – заявил Ханси Флик .

«Барса», ты чего? 0:4 от «Атлетико» за тайм 🤯