  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик после 0:4 от «Атлетико»: «Барса» способна сделать камбэк. Мы можем выиграть каждый тайм со счетом 2:0»
92

Флик после 0:4 от «Атлетико»: «Барса» способна сделать камбэк. Мы можем выиграть каждый тайм со счетом 2:0»

Ханси Флик: «Барселона» способна сделать камбэк против «Атлетико».

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик выразил надежду отыграться после поражения от «Атлетико» (0:4) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Ответная игра пройдет 3 марта.

«Мы способны сделать камбэк. Мы будем бороться, и поэтому нам нужны наши болельщики на «Камп Ноу».

В первом тайме мы играли плохо как команда. Мы не прессинговали так, как хотели. И мне хотелось бы увидеть ту же самоотдачу, которую показал «Атлетико». Во втором тайме мы сыграли лучше.

Я горжусь командой. Конечно, я недоволен первыми 45 минутами, но горжусь тем, как мы играем в этом сезоне.

У нас есть шанс переломить ситуацию. Мы можем выиграть каждый тайм со счетом 2:0», – заявил Ханси Флик.

«Барса», ты чего? 0:4 от «Атлетико» за тайм 🤯

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Барселоны»
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoКубок Испании
logoБарселона
92 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
"А можем и 0-4 за тайм отлететь",- добавил Ханси
А можете и не выиграть
ну проиграть Атлетико не стыдно. достойный соперник.
Ответ Sergiu Chibercea
ну проиграть Атлетико не стыдно. достойный соперник.
да, но есть ответка, и это будет супер интересно
Ответ Максим Макс_1116879745
да, но есть ответка, и это будет супер интересно
Да, ответка будет нереальной. Барсе уже нечего терять, у себя на стадионе полетят вперед всей командой (особенно если вернется альфач Рафинья). Атлетико выйдет 8-2-1. На такое противостояние точно будет интересно посмотреть.
4 забить сможет, но не пропустить вряд ли
Ответ Нурсултан Даулетбаев
4 забить сможет, но не пропустить вряд ли
Это точно. Такую игру в защите, можно разве что у детей во дворе увидеть. Все бежим в атаку, а сзади если кто то остался, сам виноват :)
Когда Атлетико, пропускали 4 мяча?
Ответ Alexsandr Golubev
Когда Атлетико, пропускали 4 мяча?
В этом сезоне,в гостях у Арсенала.
Ответ Alexsandr Golubev
Когда Атлетико, пропускали 4 мяча?
В октябре от Арсенала.
Ханси говорил что про отсутствие топ соперника надо спросить Реал, а ему ответил Атлетико.
Ответ Extrim
Ханси говорил что про отсутствие топ соперника надо спросить Реал, а ему ответил Атлетико.
Ну а в чем неправ был? Его посыл:
Если Альбасете так плох, то как они обыграли Реал?
Ответ заблокированному пользователю
Ну а в чем неправ был? Его посыл: Если Альбасете так плох, то как они обыграли Реал?
я говорил что он не прав?
Барса Флика на это точно способна и мы это уже видели, должны подтянуться все наши поломанные, ну и судьи обязаны вернуть должок за вчерпашнее убийство 👍
было плохое предчувствие вчера, у атлетико было усиление и супернастрой, плюс араухо не к месту подлил маслица, пора запретить игрокам делать несогласованные с клубом посты затрагивающие клуб.
поражение болезненное но к этому все шло, причем давно
барселона может пропустить 4 гола не только от атлетико но и от севильи и копенгагена, мы это видели, это не изменится пока не купим пару топ защитников. в стиле рок н ролл важно забивать больше чем соперник, но кому нынче забивать? леве? феррану с его техникой?
в последнее время за плохую игру в 1 т винили игроков, я бы обратил внимание на тактические просчеты флик которые он потом исправлял, в данном случае мы начисто проиграли левый фланг, плюс атлетико сделал акцент за слабой креативности касадо
это всего лишь один матч, это кубок, на лалига или лч, но по игре команды тревожность не покидала с начала сезона, посмотрим как все сложится
за лч очень тревожно, не представляю как проходить псж
Ответ CopaAmerica
было плохое предчувствие вчера, у атлетико было усиление и супернастрой, плюс араухо не к месту подлил маслица, пора запретить игрокам делать несогласованные с клубом посты затрагивающие клуб. поражение болезненное но к этому все шло, причем давно барселона может пропустить 4 гола не только от атлетико но и от севильи и копенгагена, мы это видели, это не изменится пока не купим пару топ защитников. в стиле рок н ролл важно забивать больше чем соперник, но кому нынче забивать? леве? феррану с его техникой? в последнее время за плохую игру в 1 т винили игроков, я бы обратил внимание на тактические просчеты флик которые он потом исправлял, в данном случае мы начисто проиграли левый фланг, плюс атлетико сделал акцент за слабой креативности касадо это всего лишь один матч, это кубок, на лалига или лч, но по игре команды тревожность не покидала с начала сезона, посмотрим как все сложится за лч очень тревожно, не представляю как проходить псж
Барселона хороша, не надо по этому матчу судить, причём 2 года никого не приобретают, я уверен Барселона сделает камбэк
Ответ Максим Макс_1116879745
Барселона хороша, не надо по этому матчу судить, причём 2 года никого не приобретают, я уверен Барселона сделает камбэк
с учетом кадровых потерь бы опустил линию конкретно на этот 1 матч тут главное было продержаться ради ответки
все таки это симеоне , мастер по взлому высокой линии
Согласен с Фликом. Атлетико конечно молодцы но если бы это был Атлитико в своей старой версии (лет 6-10)назад то я, бы посчитал, что у Барсы пройти дальше нет шансов, а сейчас Атлетико не так силен в обороне.
Ответ djon70
Согласен с Фликом. Атлетико конечно молодцы но если бы это был Атлитико в своей старой версии (лет 6-10)назад то я, бы посчитал, что у Барсы пройти дальше нет шансов, а сейчас Атлетико не так силен в обороне.
Себя успокаиваешь?)))
Да чет как будто нет. У вас команда безяйцевая, вчера была квинтенсенция ваших проблем. Сейчас еще и ответка без Гарсии, хотя это и не потеря на фоне вчерашнего матча. Но и заменить некем. Атлетико злой, больше ничего не получается в других турнирах. А мы знаем одного Чоло, который может выставить сразу 3 автобуса и измотать соперника.
Ответ Jadie James
Да чет как будто нет. У вас команда безяйцевая, вчера была квинтенсенция ваших проблем. Сейчас еще и ответка без Гарсии, хотя это и не потеря на фоне вчерашнего матча. Но и заменить некем. Атлетико злой, больше ничего не получается в других турнирах. А мы знаем одного Чоло, который может выставить сразу 3 автобуса и измотать соперника.
Да как бы у этой команды за последние 2 года больше всего волевых побед… то, что 4 забить могут, это факт, но главная беда в том, что при этом пропускать нельзя. Ну и к тому моменту Педри с Рафой вернутся
Ответ Jadie James
Да чет как будто нет. У вас команда безяйцевая, вчера была квинтенсенция ваших проблем. Сейчас еще и ответка без Гарсии, хотя это и не потеря на фоне вчерашнего матча. Но и заменить некем. Атлетико злой, больше ничего не получается в других турнирах. А мы знаем одного Чоло, который может выставить сразу 3 автобуса и измотать соперника.
Барселона выйдет в финал.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деку о незасчитанном голе Кубарси: «Не вижу никаких улучшений с ВАР. Трудно понять решения и почему судьи тратят 10 минут на то, чтобы провести линии»
13 февраля, 03:55
Де Йонг об отмененном голе «Барсы»: «Нам сказали, что система сломалась. Это скандал»
13 февраля, 03:12
Флик об отмене гола Кубарси: «Позор. Катастрофа. «Барсе» ничего не сказали, никакой коммуникации. Не понимаю, почему это офсайд»
13 февраля, 02:25
Эрик Гарсия о судействе с «Атлетико»: «Ни одно из решений арбитров не было в пользу «Барсы» в последнее время. Подкат Джулиано против Бальде – это красная карточка»
13 февраля, 01:30
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
23 минуты назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
32 минуты назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
43 минуты назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
54 минуты назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
55 минут назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
6 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем