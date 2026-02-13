Флик после 0:4 от «Атлетико»: «Барса» способна сделать камбэк. Мы можем выиграть каждый тайм со счетом 2:0»
Ханси Флик: «Барселона» способна сделать камбэк против «Атлетико».
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик выразил надежду отыграться после поражения от «Атлетико» (0:4) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
Ответная игра пройдет 3 марта.
«Мы способны сделать камбэк. Мы будем бороться, и поэтому нам нужны наши болельщики на «Камп Ноу».
В первом тайме мы играли плохо как команда. Мы не прессинговали так, как хотели. И мне хотелось бы увидеть ту же самоотдачу, которую показал «Атлетико». Во втором тайме мы сыграли лучше.
Я горжусь командой. Конечно, я недоволен первыми 45 минутами, но горжусь тем, как мы играем в этом сезоне.
У нас есть шанс переломить ситуацию. Мы можем выиграть каждый тайм со счетом 2:0», – заявил Ханси Флик.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Барселоны»
92 комментария
Если Альбасете так плох, то как они обыграли Реал?
поражение болезненное но к этому все шло, причем давно
барселона может пропустить 4 гола не только от атлетико но и от севильи и копенгагена, мы это видели, это не изменится пока не купим пару топ защитников. в стиле рок н ролл важно забивать больше чем соперник, но кому нынче забивать? леве? феррану с его техникой?
в последнее время за плохую игру в 1 т винили игроков, я бы обратил внимание на тактические просчеты флик которые он потом исправлял, в данном случае мы начисто проиграли левый фланг, плюс атлетико сделал акцент за слабой креативности касадо
это всего лишь один матч, это кубок, на лалига или лч, но по игре команды тревожность не покидала с начала сезона, посмотрим как все сложится
за лч очень тревожно, не представляю как проходить псж
все таки это симеоне , мастер по взлому высокой линии