Деку о незасчитанном голе Кубарси: «Не вижу никаких улучшений с ВАР. Трудно понять решения и почему судьи тратят 10 минут на то, чтобы провести линии»

Деку высказался о незасчитанном голе «Барселоны».

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал ситуацию с отмененным голом Пау Кубарси в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Барселоны» (0:4).

Во втором тайме после 6-минутного просмотра главный судья Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол каталонского клуба.

«Я этого не понимаю. Мы давно этого не понимаем. Я не вижу никаких улучшений с ВАР. Нам трудно понять решения, трудно понять, почему они [судьи] тратят 10 минут на то, чтобы провести линии.

Что касается замены Марка Касадо , то у него была желтая карточка. «Атлетико » контратаковал, поле было не в лучшем состоянии... Можно было получить еще одну карточку.

У Джулиано Симеоне при учете ВАР, возможно, была бы красная карточка. Но мы не будем жаловаться», – сказал Деку .