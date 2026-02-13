  • Спортс
  Деку о незасчитанном голе Кубарси: «Не вижу никаких улучшений с ВАР. Трудно понять решения и почему судьи тратят 10 минут на то, чтобы провести линии»
43

Деку о незасчитанном голе Кубарси: «Не вижу никаких улучшений с ВАР. Трудно понять решения и почему судьи тратят 10 минут на то, чтобы провести линии»

Деку высказался о незасчитанном голе «Барселоны».

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал ситуацию с отмененным голом Пау Кубарси в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Барселоны» (0:4).

Во втором тайме после 6-минутного просмотра главный судья Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол каталонского клуба.

«Я этого не понимаю. Мы давно этого не понимаем. Я не вижу никаких улучшений с ВАР. Нам трудно понять решения, трудно понять, почему они [судьи] тратят 10 минут на то, чтобы провести линии.

Что касается замены Марка Касадо, то у него была желтая карточка. «Атлетико» контратаковал, поле было не в лучшем состоянии... Можно было получить еще одну карточку.

У Джулиано Симеоне при учете ВАР, возможно, была бы красная карточка. Но мы не будем жаловаться», – сказал Деку.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
43 комментария
Он имеет ввиду официальную жалобу подавать не будут? Он же уже пожаловался на судейство, вар, поле, контратаки)
"Но мы не будем жаловаться" сказал чувак, выдав перед этим тираду с жалобами.
Ответ sintenced
"Но мы не будем жаловаться" сказал чувак, выдав перед этим тираду с жалобами.
Тут он просто ответил журналистам, это не жалобы а мнение.
Ответ BurBon
Тут он просто ответил журналистам, это не жалобы а мнение.
Да ты что? Реал Тв тоже выдает мнение по такой логики?
Был бы сейчас 2022 год, обвинили бы русских хакеров
Судьи потратили 10 минут потому что они надеялись на полуавтоматическую систему определения офсайда и не были готовы рисовать их, а вот если бы не нарисовали, то был бы ещё больший вой что всё погубили этим моментом!
