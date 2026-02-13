Орлов о вратарях «Зенита»: «Латышонок потерял уверенность, Адамов теряется при игре на выходах. Москвичев видится самым перспективным – на него и нужно делать ставку»
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением касательно игры вратарей «Зенита».
«Что происходит с вратарями команды? Просто какая-то загадка. Голкиперы приходят в «Зенит», ярко себя проявляют в первом сезоне. Но что потом?
Имею в виду, например, Латышонка. Был первым номером, затем проиграл конкуренцию Адамову, потерял уверенность. Его ошибка, когда он отбил мяч перед собой, как раз и привела к первому голу «Краснодара».
Адамов перед зимней паузой в чемпионате начал выручать. Но он все-таки теряется при игре на выходах.
А вот Москвичев мне видится сейчас самым перспективным во вратарской бригаде питерцев. Любопытно, что именно Богдан начинал встречи с «Динамо» и ЦСКА на зимнем турнире РПЛ и в целом довольно неплохо себя проявил.
У парня великолепные данные. Хладнокровен, с характером. Считаю, именно на него и нужно делать ставку», – сказал Геннадий Орлов.