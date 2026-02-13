  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов о вратарях «Зенита»: «Латышонок потерял уверенность, Адамов теряется при игре на выходах. Москвичев видится самым перспективным – на него и нужно делать ставку»
18

Орлов о вратарях «Зенита»: «Латышонок потерял уверенность, Адамов теряется при игре на выходах. Москвичев видится самым перспективным – на него и нужно делать ставку»

Геннадий Орлов высказался о вратарях «Зенита».

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением касательно игры вратарей «Зенита».

«Что происходит с вратарями команды? Просто какая-то загадка. Голкиперы приходят в «Зенит», ярко себя проявляют в первом сезоне. Но что потом?

Имею в виду, например, Латышонка. Был первым номером, затем проиграл конкуренцию Адамову, потерял уверенность. Его ошибка, когда он отбил мяч перед собой, как раз и привела к первому голу «Краснодара».

Адамов перед зимней паузой в чемпионате начал выручать. Но он все-таки теряется при игре на выходах.

А вот Москвичев мне видится сейчас самым перспективным во вратарской бригаде питерцев. Любопытно, что именно Богдан начинал встречи с «Динамо» и ЦСКА на зимнем турнире РПЛ и в целом довольно неплохо себя проявил.

У парня великолепные данные. Хладнокровен, с характером. Считаю, именно на него и нужно делать ставку», – сказал Геннадий Орлов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoГеннадий Орлов
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoБогдан Москвичев
logoЕвгений Латышонок
logoСпорт-Экспресс
logoДенис Адамов
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Sektor 33
Латышонов)
Здесь даже непонятно кто фамилию испоганил, старый по привычке или криворукий админ добавлявший новость 🤔
Ответ Predator777
Здесь даже непонятно кто фамилию испоганил, старый по привычке или криворукий админ добавлявший новость 🤔
Никита Безнадёжин
Пора обсуждать не вратарей, а то что все они через год сдуваются.
При всем уважении к многим летам, проведенным около футбола, - нельзя же быть таким безапелляционно беспардонным и примитивным оценщиком и «советником».
У заслуженного ветерана все вратари деградируют (Ладыгин, Лунёв, Латышонок). И как этого не видит тренерский штаб и руководство? И ведь вроде бы уходил на другую должность - нет, вернули. Значит заскучали по ляпам...
Ответ _RM_
У заслуженного ветерана все вратари деградируют (Ладыгин, Лунёв, Латышонок). И как этого не видит тренерский штаб и руководство? И ведь вроде бы уходил на другую должность - нет, вернули. Значит заскучали по ляпам...
Тоже который год этому удивляюсь. Мрак какой-то.
Разложил по полочкам, Семак пользуйся😁
а может тренера пора нового
У лучшего тренера России что-то все деградируют
Зная тренерский гений Семака, все равно через годик еще пару вратарей будем подписывать..)
Ответ Слава Кольго
Зная тренерский гений Семака, все равно через годик еще пару вратарей будем подписывать..)
За вратарей отнюдь не Семак отвечает, там свои гении.
Богдан показал сразу после травмы отличный уровень. Только его в основу, без этих троих с постоянно трясущимися ногами. Но "гениальные" тренеры вратарей Зенита, как обычно посоветуют слить Москвичева в аренду.
Керж вне конкуренции.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
22 минуты назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
31 минуту назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
42 минуты назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
53 минуты назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
54 минуты назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
5 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем