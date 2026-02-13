  • Спортс
  Льоренте про 4:0: «Безумие. Особенно против «Барселоны». У «Атлетико» были шансы забить больше. Игроков беспокоит время на ожидание ВАР – следует просматривать быстрее»
4

Льоренте про 4:0: «Безумие. Особенно против «Барселоны». У «Атлетико» были шансы забить больше. Игроков беспокоит время на ожидание ВАР – следует просматривать быстрее»

Маркос Льоренте назвал безумным матч против «Барселоны».

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте поделился мыслями после победы над «Барселоной» (4:0) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

«Безумие. Особенно против «Барселоны». Команда сделала все правильно. Мы сохраняли компактность в обороне, не отсиживались, прессинговали высоко, очень хорошо прорывались свободные зоны.

Все сложилось в нашу пользу. У нас были более явные шансы забить больше голов. Мы движемся в правильном направлении, постараемся показывать такую игру чаще.

Больше всего нас, игроков, беспокоит время, которое мы тратим на ожидание ВАР. Немного дезориентируешься. Судьям следует быстрее просматривать записи, потому что не нужно тормозить игру», – сказал Маркос Льоренте.

«Барса», ты чего? 0:4 от «Атлетико» за тайм 🤯

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
