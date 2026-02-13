Райс об 1:1: «Не думал, что «Брентфорд» – легкая добыча, это одна из лучших команд в АПЛ. Этот сезон – американские горки, «Арсенал» должен игнорировать внешний шум»
Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался по итогам матча АПЛ против «Брентфорда» (1:1).
«Нельзя играть на одном уровне все 70 матчей. Но нужно стараться показывать все, что можешь.
Этот сезон – американские горки. Нельзя быть наивным и думать, что это будет легко. Мы играем против лучших команд каждую неделю. Мы должны продолжать двигаться вперед, верить в себя и контролировать то, что поддается контролю.
Мы должны игнорировать внешний шум. И нам это отлично удается. Люди будут говорить о чемпионской гонке и об «Арсенале», но у нас очень спокойная команда.
Я не наивен и не думал, что «Брентфорд» – легкая добыча. Это одна из лучших команд в лиге, и их недавняя форма это подтверждает. Это одно очко, заработанное на нашем пути, но мы хотели выиграть этот матч», – сказал Деклан Райс.
«Арсенал» лидирует в АПЛ с 57 очками после 26 туров. «Ман Сити» отстает на 4 балла, «Астон Вилла» – на 7, «МЮ» – на 12, «Ливерпуль» – на 15