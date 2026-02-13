  • Спортс
  • Райс об 1:1: «Не думал, что «Брентфорд» – легкая добыча, это одна из лучших команд в АПЛ. Этот сезон – американские горки, «Арсенал» должен игнорировать внешний шум»
Райс об 1:1: «Не думал, что «Брентфорд» – легкая добыча, это одна из лучших команд в АПЛ. Этот сезон – американские горки, «Арсенал» должен игнорировать внешний шум»

Деклан Райс: «Арсенал» должен игнорировать внешний шум.

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался по итогам матча АПЛ против «Брентфорда» (1:1).

«Нельзя играть на одном уровне все 70 матчей. Но нужно стараться показывать все, что можешь.

Этот сезон – американские горки. Нельзя быть наивным и думать, что это будет легко. Мы играем против лучших команд каждую неделю. Мы должны продолжать двигаться вперед, верить в себя и контролировать то, что поддается контролю.

Мы должны игнорировать внешний шум. И нам это отлично удается. Люди будут говорить о чемпионской гонке и об «Арсенале», но у нас очень спокойная команда.

Я не наивен и не думал, что «Брентфорд» – легкая добыча. Это одна из лучших команд в лиге, и их недавняя форма это подтверждает. Это одно очко, заработанное на нашем пути, но мы хотели выиграть этот матч», – сказал Деклан Райс.

«Арсенал» лидирует в АПЛ с 57 очками после 26 туров. «Ман Сити» отстает на 4 балла, «Астон Вилла» – на 7, «МЮ» – на 12, «Ливерпуль» – на 15

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
Райса уже жалко по-настоящему. Пашет за всю команду. Человек, к которому вообще не может быть никаких вопросов, стабилен всегда.
Все по делу сказал. Декс радует неимоверно.
командный игрок, очень важен и нужен, но зря ты Деклан, пас Дьокерешу делал, мог же сам пробить, хотел ему стату поднять, понимаю, но счёт 0:1 очень шаткий
Забей Мартинелли в самом конце свой момент и была бы победа
Ответ Header
Забей Мартинелли в самом конце свой момент и была бы победа
Если честно, у Брентфорда моментов было не меньше. Они сейчас на пике, и ничья на выезде с ними - не самый плохой результат, но и так многовато очков растеряли в последнее время. Благо, сити их тоже терял и ещё будет
Ответ Слутск Халлского
Если честно, у Брентфорда моментов было не меньше. Они сейчас на пике, и ничья на выезде с ними - не самый плохой результат, но и так многовато очков растеряли в последнее время. Благо, сити их тоже терял и ещё будет
Я вчера ещё перед началом матча был практически уверен,что Арсенал не возьмёт 3 очка в этой игре. Брентфорд идёт на 7 месте и выше как говорится только топы, да и то у его только на два очка меньше чем у Ливерпуля,а в последних играх обыграли Виллу и Ньюкасл да ещё и в гостях
«Арсенал» не смог обыграть «Брентфорд» – 1:1. Льюис-Поттер ответил на гол Мадуэке
12 февраля, 21:54
12 февраля, 21:54
