Райс об 1:1: «Не думал, что «Брентфорд» – легкая добыча, это одна из лучших команд в АПЛ. Этот сезон – американские горки, «Арсенал» должен игнорировать внешний шум»

Деклан Райс: «Арсенал» должен игнорировать внешний шум.

Полузащитник «Арсенала » Деклан Райс высказался по итогам матча АПЛ против «Брентфорда » (1:1).

«Нельзя играть на одном уровне все 70 матчей. Но нужно стараться показывать все, что можешь.

Этот сезон – американские горки. Нельзя быть наивным и думать, что это будет легко. Мы играем против лучших команд каждую неделю. Мы должны продолжать двигаться вперед, верить в себя и контролировать то, что поддается контролю.

Мы должны игнорировать внешний шум. И нам это отлично удается. Люди будут говорить о чемпионской гонке и об «Арсенале», но у нас очень спокойная команда.

Я не наивен и не думал, что «Брентфорд» – легкая добыча. Это одна из лучших команд в лиге, и их недавняя форма это подтверждает. Это одно очко, заработанное на нашем пути, но мы хотели выиграть этот матч», – сказал Деклан Райс .

«Арсенал» лидирует в АПЛ с 57 очками после 26 туров. «Ман Сити» отстает на 4 балла, «Астон Вилла» – на 7, «МЮ» – на 12, «Ливерпуль» – на 15