Симеоне про 4:0 с «Барселоной»: «Выдающийся матч «Атлетико». Очень хороший 1-й тайм, но мы знали, что соперник не сдастся. Нельзя расслабляться перед ответным матчем»
Диего Симеоне прокомментировал победу над «Барселоной» (4:0) в Кубке Испании.
«Я думаю, что нашим болельщикам нужны именно такие матчи. Они годами нас подталкивают нас вперед, всегда находятся рядом. Им нужны большие игры.
Первый тайм мы провели очень хорошо, отлично читая игру. Действовали очень эффективно и спокойно у ворот. Первый тайм получился очень хорошим.
Мы знали, что они не сдадутся. У них есть качества, чтобы справиться с любыми проблемами. Так и начался второй тайм. У нас были моменты, в которых во втором тайме можно было сыграть лучше. Он получился не таким, как первый. Но ребята провели выдающийся матч.
Мы знаем, с кем играем. Нельзя расслабляться. До ответного матча еще далеко, но сегодня мы подарили радость нашим болельщикам – они этого заслуживают», – сказал главный тренер «Атлетико».
В этом сезоне, если в ответке с каталонцами не облажаются, наверняка возьмут Копу - но, по мерке амбиций Чоло и Атлетико, этого всё-таки маловато.
Из всего состава команды в ротации Реала и Барсы были бы Облак (дублером), Лльоренте, Альварес и Серлот (джокер на замену). Ну Лукман может еще, интересный трансфер, хоть явно переплаченный.
От центра защиты Ле Норман - Лангле Годин и Миранда в гробу переворачиваются. Это ОЧЕНЬ слабые защитники, которые привозят в каждом матче.
К Диегичу, по сути, претензия одна - отсутствие у команды кохонес в ключевые моменты в играх с топами. А так, он проделывает сильную работу. 15 лет без провалов держать команду в топ-3 и на уровне не меньше 1/8 ЛЧ с заходами эпизодическими в финалы и полуфиналы - это подвиг. Без Симеоне Атлетико поплывет в стиле МЮ или пост-венгеровского Арсенала до прихода Физретты.