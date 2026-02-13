  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Симеоне про 4:0 с «Барселоной»: «Выдающийся матч «Атлетико». Очень хороший 1-й тайм, но мы знали, что соперник не сдастся. Нельзя расслабляться перед ответным матчем»
56

Симеоне про 4:0 с «Барселоной»: «Выдающийся матч «Атлетико». Очень хороший 1-й тайм, но мы знали, что соперник не сдастся. Нельзя расслабляться перед ответным матчем»

Симеоне про разгром «Барселоны»: выдающийся матч «Атлетико».

Диего Симеоне прокомментировал победу над «Барселоной» (4:0) в Кубке Испании.

«Я думаю, что нашим болельщикам нужны именно такие матчи. Они годами нас подталкивают нас вперед, всегда находятся рядом. Им нужны большие игры.

Первый тайм мы провели очень хорошо, отлично читая игру. Действовали очень эффективно и спокойно у ворот. Первый тайм получился очень хорошим.

Мы знали, что они не сдадутся. У них есть качества, чтобы справиться с любыми проблемами. Так и начался второй тайм. У нас были моменты, в которых во втором тайме можно было сыграть лучше. Он получился не таким, как первый. Но ребята провели выдающийся матч.

Мы знаем, с кем играем. Нельзя расслабляться. До ответного матча еще далеко, но сегодня мы подарили радость нашим болельщикам – они этого заслуживают», – сказал главный тренер «Атлетико».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoАтлетико
logoКубок Испании
logoБарселона
logoДиего Симеоне
logoЛа Лига
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так надо было Серлоту пятый забивать и уже не нервничать ))
Ответ OldRedWhite
Так надо было Серлоту пятый забивать и уже не нервничать ))
он уже нервничает 😁
Ответ Максим Макс_1116879745
он уже нервничает 😁
Так он всегда нервничает, даже , когда не нервничает ))
Первый тайм это просто какое-то тотальное испепеление, втаптывание в газон. Я такого изнас*лования со времен 8-2 не припомню
Как же Атлетико был хорош
Перефразирую классика: «Вы знаете, что общего у «Барселоны» и такси? В них влезает четыре!»
Как же Атлетико был хорош
Красава Диегич! Последний тренер-менеджер в истории европейского клубного футбола. 15 лет на одном месте!
Ответ Vakhore
Красава Диегич! Последний тренер-менеджер в истории европейского клубного футбола. 15 лет на одном месте!
А толку-то. Чоло периодически обыгрывает Барсу или Мадрид, местами шумит и в еврокубках, однако крупных успехов всё равно не добивается. При том, что это самый высокооплачиваемый тренер в мире, и на трансферы ему также отваливают немало - в то время как у Барсы (отчасти вынужденно) полсостава из Ла Масии, а у Мадрида в оборонительной четвёрке регулярно играют (тоже отчасти вынужденно) два-три хавбека, ну или та же Кастилья.
В этом сезоне, если в ответке с каталонцами не облажаются, наверняка возьмут Копу - но, по мерке амбиций Чоло и Атлетико, этого всё-таки маловато.
Ответ xDe xDe
А толку-то. Чоло периодически обыгрывает Барсу или Мадрид, местами шумит и в еврокубках, однако крупных успехов всё равно не добивается. При том, что это самый высокооплачиваемый тренер в мире, и на трансферы ему также отваливают немало - в то время как у Барсы (отчасти вынужденно) полсостава из Ла Масии, а у Мадрида в оборонительной четвёрке регулярно играют (тоже отчасти вынужденно) два-три хавбека, ну или та же Кастилья. В этом сезоне, если в ответке с каталонцами не облажаются, наверняка возьмут Копу - но, по мерке амбиций Чоло и Атлетико, этого всё-таки маловато.
У Атлетико гораздо слабее состав, чем у Реала и Барсы.
Из всего состава команды в ротации Реала и Барсы были бы Облак (дублером), Лльоренте, Альварес и Серлот (джокер на замену). Ну Лукман может еще, интересный трансфер, хоть явно переплаченный.

От центра защиты Ле Норман - Лангле Годин и Миранда в гробу переворачиваются. Это ОЧЕНЬ слабые защитники, которые привозят в каждом матче.

К Диегичу, по сути, претензия одна - отсутствие у команды кохонес в ключевые моменты в играх с топами. А так, он проделывает сильную работу. 15 лет без провалов держать команду в топ-3 и на уровне не меньше 1/8 ЛЧ с заходами эпизодическими в финалы и полуфиналы - это подвиг. Без Симеоне Атлетико поплывет в стиле МЮ или пост-венгеровского Арсенала до прихода Физретты.
Это что за убийство было? Атлетико монет вынесла и Реал вперёд ногами 5 :2, а сейчас и Барселону убили))
Ну что, рмонтада будет нет))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Флик о 0:4 от «Атлетико»: «В 1-м тайме я не увидел ту команду, которую хотел бы видеть. В ответном матче будет очень сложно, но мы будем бороться»
12 февраля, 22:38
Система полуавтоматического определения офсайда отказала в моменте с голом Кубарси «Атлетико» из-за «высокой плотности футболистов в кадре». Линии чертили вручную
12 февраля, 22:35
Симеоне выиграл 7 из 42 матчей против «Барселоны»
12 февраля, 22:23
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
21 минуту назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
30 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
41 минуту назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
52 минуты назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
53 минуты назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
4 минуты назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем