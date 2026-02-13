Система полуавтоматического определения офсайда отказала в моменте с голом Кубарси «Атлетико» из-за «высокой плотности футболистов в кадре». Линии чертили вручную

В системе определения офсайда произошел сбой в моменте с голом Кубарси.

Технический комитет судей прокомментировал более чем шестиминутное изучение ВАР гола защитника «Барселоны» Пау Кубарси в ворота «Атлетико».

Взятие ворот в начале второго тайма полуфинальной игры Кубка Испании было отменено Хуаном Мартинесом Мунуэрой по причине офсайда.

«При оценке ситуации и в соответствии с протоколом команда ВАР провела анализ с использованием полуавтоматической системы определения офсайда (SAOT).

В ходе анализа был выявлен сбой в моделировании из-за высокой плотности футболистов в кадре. Попытавшись откалибровать моделирование и убедившись, что это невозможно, команда ВАР, следуя установленной процедуре, вручную провела линии офсайда для принятия окончательного и правильного решения.

По этой причине – в исключительном порядке – процесс проверки занял больше времени, чем обычно, а реконструкцию эпизода не удалось продемонстрировать в трансляции из-за того, что SAOT не сработала», – говорится в пресс-релизе.

Гол Кубарси «Атлетико» отменен из-за офсайда после 6-минутной проверки ВАР