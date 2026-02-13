Система полуавтоматического определения офсайда отказала в моменте с голом Кубарси «Атлетико» из-за «высокой плотности футболистов в кадре». Линии чертили вручную
Технический комитет судей прокомментировал более чем шестиминутное изучение ВАР гола защитника «Барселоны» Пау Кубарси в ворота «Атлетико».
Взятие ворот в начале второго тайма полуфинальной игры Кубка Испании было отменено Хуаном Мартинесом Мунуэрой по причине офсайда.
«При оценке ситуации и в соответствии с протоколом команда ВАР провела анализ с использованием полуавтоматической системы определения офсайда (SAOT).
В ходе анализа был выявлен сбой в моделировании из-за высокой плотности футболистов в кадре. Попытавшись откалибровать моделирование и убедившись, что это невозможно, команда ВАР, следуя установленной процедуре, вручную провела линии офсайда для принятия окончательного и правильного решения.
По этой причине – в исключительном порядке – процесс проверки занял больше времени, чем обычно, а реконструкцию эпизода не удалось продемонстрировать в трансляции из-за того, что SAOT не сработала», – говорится в пресс-релизе.
То 50 размер Левандовскому нарисуют, то пятку Ямалю увеличат, а здесь линии вручную чертили)
И куда делась трактовка, что при спорных эпизодах оффсайд считать в пользу атаки? Задолбали, чесслово.
При этом, «Барса» в начале второго тайма вдавила «Атлетико» в штрафную, имела перед этим несколько голевых моментов и очевидно, что на волне забитого гола, вполне могла забить еще. А так, семь минут простоя, разочарование от отмены. Да и для ответного матча есть большая разница, отыгрывать три или четыре мяча.
В общем, не отменяя плохой игры «Барсы» судьи со своей стороны сделали все, чтобы в этом матче не было никакой интриги, и как обычно, никаких санкций за это не последует.
Я давно наблюдаю, что Барсе как будто не хватало раздражителя, нужно было растрясти Ямаля и Лёву - самый для этого повод у Флика! Уж лучше этот кубок отдать и ждать, когда Педри и Рафа восстановятся, чем на 3 фронта с такой скудной скамейкой замахиваться
Мяч пришел к ноге Левандовски и от неё пошёл к Кубарсии который был за линией мяча и в офсайде!
Хуже чем Барселона сегодня выступить было сложно, но судейская бригада играючи справилась с задачей
Но по твоей теории предположим, что гол не засчитали неверно.
Тогда Барса - 4 голевые ошибки, судьи - 1 голевая ошибка.
Но подобная чепуха с VAR это просто недоразумения.
Все эти миллиметры никому непонятной «автоматикой» это просто курам насмех, не говоря уже о такой ручной работе.
Кто как нарисует так и будет, все это подмешать и всем втюхать проще простого