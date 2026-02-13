  • Спортс
  • Система полуавтоматического определения офсайда отказала в моменте с голом Кубарси «Атлетико» из-за «высокой плотности футболистов в кадре». Линии чертили вручную
103

Система полуавтоматического определения офсайда отказала в моменте с голом Кубарси «Атлетико» из-за «высокой плотности футболистов в кадре». Линии чертили вручную

В системе определения офсайда произошел сбой в моменте с голом Кубарси.

Технический комитет судей прокомментировал более чем шестиминутное изучение ВАР гола защитника «Барселоны» Пау Кубарси в ворота «Атлетико». 

Взятие ворот в начале второго тайма полуфинальной игры Кубка Испании было отменено Хуаном Мартинесом Мунуэрой по причине офсайда.

«При оценке ситуации и в соответствии с протоколом команда ВАР провела анализ с использованием полуавтоматической системы определения офсайда (SAOT).

В ходе анализа был выявлен сбой в моделировании из-за высокой плотности футболистов в кадре. Попытавшись откалибровать моделирование и убедившись, что это невозможно, команда ВАР, следуя установленной процедуре, вручную провела линии офсайда для принятия окончательного и правильного решения.

По этой причине – в исключительном порядке – процесс проверки занял больше времени, чем обычно, а реконструкцию эпизода не удалось продемонстрировать в трансляции из-за того, что SAOT не сработала», – говорится в пресс-релизе.

Гол Кубарси «Атлетико» отменен из-за офсайда после 6-минутной проверки ВАР

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
Ахаха, ну это классика, никто не удивлен)
То 50 размер Левандовскому нарисуют, то пятку Ямалю увеличат, а здесь линии вручную чертили)
Ответ Simbad
Ахаха, ну это классика, никто не удивлен) То 50 размер Левандовскому нарисуют, то пятку Ямалю увеличат, а здесь линии вручную чертили)
Вот негодяи, пять голов Барсы в матче отменили, да?))
Ответ Simbad
Ахаха, ну это классика, никто не удивлен) То 50 размер Левандовскому нарисуют, то пятку Ямалю увеличат, а здесь линии вручную чертили)
Ну всё, отменяем 4 проникновения от матрасов в 1м тайме😡😡😡
Опять бутсы 60-го размера рисовали?
И куда делась трактовка, что при спорных эпизодах оффсайд считать в пользу атаки? Задолбали, чесслово.
Ответ Pamir88
Опять бутсы 60-го размера рисовали? И куда делась трактовка, что при спорных эпизодах оффсайд считать в пользу атаки? Задолбали, чесслово.
Как же, а вдруг Барса на радостях и в таком темпе ещё 1-2 забьёт, и чесальщик кохонес снова затрясётся перед хозяевами? Такое не входит в перецовские планы🙏
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Как же, а вдруг Барса на радостях и в таком темпе ещё 1-2 забьёт, и чесальщик кохонес снова затрясётся перед хозяевами? Такое не входит в перецовские планы🙏
Может, глупо прозвучит, но думаю, что Барселона и так может отыграться. Главное-быстро отыграть 1 мяч, а там Атлетико по классике встанет)
И кто-то скажет, мол, ну и что, один гол ничего бы не изменил.
При этом, «Барса» в начале второго тайма вдавила «Атлетико» в штрафную, имела перед этим несколько голевых моментов и очевидно, что на волне забитого гола, вполне могла забить еще. А так, семь минут простоя, разочарование от отмены. Да и для ответного матча есть большая разница, отыгрывать три или четыре мяча.
В общем, не отменяя плохой игры «Барсы» судьи со своей стороны сделали все, чтобы в этом матче не было никакой интриги, и как обычно, никаких санкций за это не последует.
Ответ Simbad
И кто-то скажет, мол, ну и что, один гол ничего бы не изменил. При этом, «Барса» в начале второго тайма вдавила «Атлетико» в штрафную, имела перед этим несколько голевых моментов и очевидно, что на волне забитого гола, вполне могла забить еще. А так, семь минут простоя, разочарование от отмены. Да и для ответного матча есть большая разница, отыгрывать три или четыре мяча. В общем, не отменяя плохой игры «Барсы» судьи со своей стороны сделали все, чтобы в этом матче не было никакой интриги, и как обычно, никаких санкций за это не последует.
Да пусть так и будет, Барса в прошлом сезоне пыталась ухватиться за все турниры, по итогу не хватило на самый главный. Кубок пусть заберет Атлетико - оставят Симеоне и застой продолжится, так и будет полуживой и сверкающий лишь эпизодами автобус еще года 2 пылиться на 3-4 места в Ла Лиге.
Я давно наблюдаю, что Барсе как будто не хватало раздражителя, нужно было растрясти Ямаля и Лёву - самый для этого повод у Флика! Уж лучше этот кубок отдать и ждать, когда Педри и Рафа восстановятся, чем на 3 фронта с такой скудной скамейкой замахиваться
Ответ Roman_75reg
Да пусть так и будет, Барса в прошлом сезоне пыталась ухватиться за все турниры, по итогу не хватило на самый главный. Кубок пусть заберет Атлетико - оставят Симеоне и застой продолжится, так и будет полуживой и сверкающий лишь эпизодами автобус еще года 2 пылиться на 3-4 места в Ла Лиге. Я давно наблюдаю, что Барсе как будто не хватало раздражителя, нужно было растрясти Ямаля и Лёву - самый для этого повод у Флика! Уж лучше этот кубок отдать и ждать, когда Педри и Рафа восстановятся, чем на 3 фронта с такой скудной скамейкой замахиваться
Да в смысле на три турнира замахиваться? Тут как бы максимум два матча осталось. Если хотели экономит силы, надо было еще в декабре, Гвадалахаре сливать. А так, любой кубок - это деньги, плюс баллы в копилку уверенности и становления команды.
Ничего нового. В РПЛ и АПЛ тоже любят долго рисовать. Только непонятно в какой момент эти линии нарисованы. По всем повторам Кубарси был позади мяча,в момент удара Фермина,Лёва тоже был в правильном положении. Откуда оффсайд берётся? На МатчТВ про какие-то отскоки правой ноги к левой ноге говорили,но этого в повторах вообще не видно.
Ответ falkao2013
Ничего нового. В РПЛ и АПЛ тоже любят долго рисовать. Только непонятно в какой момент эти линии нарисованы. По всем повторам Кубарси был позади мяча,в момент удара Фермина,Лёва тоже был в правильном положении. Откуда оффсайд берётся? На МатчТВ про какие-то отскоки правой ноги к левой ноге говорили,но этого в повторах вообще не видно.
Да даже если Левандовски был в офсайде, в него мяч от Льоренте рикошетом прилетел. Я вообще не понимаю, где хоть какое-то логическое объяснение в этом офсайде, то есть его (офсайд) буквально придумали.
Ответ falkao2013
Ничего нового. В РПЛ и АПЛ тоже любят долго рисовать. Только непонятно в какой момент эти линии нарисованы. По всем повторам Кубарси был позади мяча,в момент удара Фермина,Лёва тоже был в правильном положении. Откуда оффсайд берётся? На МатчТВ про какие-то отскоки правой ноги к левой ноге говорили,но этого в повторах вообще не видно.
Можно же просто тупо посмотреть на картинку с этим моментом.
Мяч пришел к ноге Левандовски и от неё пошёл к Кубарсии который был за линией мяча и в офсайде!
То есть когда автоматика рисует тапки 60 размера или делает пересадку конечностей от одних игроков другим, то ее вердикт безупречен, а когда она не может нарисовать офсайд в правильную сторону, то линии надо проводить вручную.
Хуже чем Барселона сегодня выступить было сложно, но судейская бригада играючи справилась с задачей
Ответ Leo Bonart
То есть когда автоматика рисует тапки 60 размера или делает пересадку конечностей от одних игроков другим, то ее вердикт безупречен, а когда она не может нарисовать офсайд в правильную сторону, то линии надо проводить вручную. Хуже чем Барселона сегодня выступить было сложно, но судейская бригада играючи справилась с задачей
Был офсайд)
Но по твоей теории предположим, что гол не засчитали неверно.
Тогда Барса - 4 голевые ошибки, судьи - 1 голевая ошибка.
Не знаю правильно отменили гол или нет, хотя по повтору казалось, что всё чисто, но просмотр этих мм по 10 минут невероятно бесит. ВАР очень крут в каких-то явных ошибках, но в такие моменты хочется, чтобы его не было.
Ответ Madridista CF
Не знаю правильно отменили гол или нет, хотя по повтору казалось, что всё чисто, но просмотр этих мм по 10 минут невероятно бесит. ВАР очень крут в каких-то явных ошибках, но в такие моменты хочется, чтобы его не было.
Согласен. Кто бы за кого не болел, но отменять такие голы- отравлять футбол.
Ответ Madridista CF
Не знаю правильно отменили гол или нет, хотя по повтору казалось, что всё чисто, но просмотр этих мм по 10 минут невероятно бесит. ВАР очень крут в каких-то явных ошибках, но в такие моменты хочется, чтобы его не было.
Об этом многие говорят, что ВАР должен исправлять явные косяки типа игра вытянутой рукой или метровый офсайд. Но вот в такие моменты, где невооружённым взглядом не возможно разглядеть миллиметры за секунду, то ВАР вмешиваться не должен. До ВАР судьи как будто были более компетентны. А с появлением ВАР как будто все надеются на технику, а на профессиональные навыки забили.
В ходе анализа был выявлен сбой в моделировании из-за высокой плотности ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЕНЕГ. Попытавшись откалибровать моделирование и убедившись, что это невозможно, команда ВАР, следуя установленной СУММЕ, вручную провела линии офсайда для принятия окончательного и правильного решения в пользу своего кармана.
Мне кажется неважно кто чей болельщик.
Но подобная чепуха с VAR это просто недоразумения.
Все эти миллиметры никому непонятной «автоматикой» это просто курам насмех, не говоря уже о такой ручной работе.
Кто как нарисует так и будет, все это подмешать и всем втюхать проще простого
скорее не из-за плотности, сколько из-за светлой формы у обеих команд. Смотреть было невозможно, что уж говорить об определении миллиметров.
Вот такие решения с отменой гола Кубарси-просто убивают футбол. Тут вне зависимости от клубных пристрастий. Если после 10 просмотров ты не можешь точно понять почему отменили гол- это абсурд и маразм. ВАР в неумелых руках- это зло.
Рекомендуем