Флик о 0:4 от «Атлетико»: «В 1-м тайме я не увидел ту команду, которую хотел бы видеть. В ответном матче будет очень сложно, но мы будем бороться»

Ханс-Дитер Флик высказался о разгромном поражении от «Атлетико».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от «Атлетико » в первом матче полуфинала Кубка Испании (0:4).

«Наша игра не была хорошей. Теперь мы должны думать о втором матче. Будет очень сложно, но мы будем бороться.

В перерыве мы обсудили различные ситуации и то, как нам действовать лучше. В первом тайме мы не увидели ту команду, которую я хотел бы видеть».

Об отмене гола Кубарси из-за офсайда

«Мне интересно, почему это офсайд. Я не знаю, что они решили. Мы должны принять это, но я не согласен», – сказал Флик.