  • Флик о 0:4 от «Атлетико»: «В 1-м тайме я не увидел ту команду, которую хотел бы видеть. В ответном матче будет очень сложно, но мы будем бороться»
Флик о 0:4 от «Атлетико»: «В 1-м тайме я не увидел ту команду, которую хотел бы видеть. В ответном матче будет очень сложно, но мы будем бороться»

Ханс-Дитер Флик высказался о разгромном поражении от «Атлетико».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании (0:4).

«Наша игра не была хорошей. Теперь мы должны думать о втором матче. Будет очень сложно, но мы будем бороться.

В перерыве мы обсудили различные ситуации и то, как нам действовать лучше. В первом тайме мы не увидели ту команду, которую я хотел бы видеть».

Об отмене гола Кубарси из-за офсайда

«Мне интересно, почему это офсайд. Я не знаю, что они решили. Мы должны принять это, но я не согласен», – сказал Флик.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Самое удивительное - это как Бальде во втором голе Атлетико - трусцой лениво бежал за Гризманном) Ну и Де Йонг с Касадо, которые весь первый тайм не добегали вообще и в опорке был проходной двор и вина этих двоих тоже немалая в 2-х голах минимум
там вообще 2 крайниx защитника оказались на месте центральных, Гарсия и Кубарси не должны были оба выдергиваться одновременно.
Да, провальный матч Де Йонга/Касадо/Фермина. Вся полузащита была мертвой, огромные дыры между защитой и атакой, пустая опорка, которую регулярно заполняли игроки Атлетико. Мне кажется, Флик ошибся с ротацией. Берналь/Де Йонг/Эрик Гарсия в центре, Кюнде/Кубарси/Мартин/Бальде в защите выглядело оптимальнее.
В команде ни одного сильного защитники и так высоко играть
В команде ни одного сильного защитники и так высоко играть
Из защитников сегодня косячил почти всегда только Бальде, а не добегали в основном опорники - Касадо и Де Йонг.
Но винить будем защиту конечно
В команде ни одного сильного защитники и так высоко играть
Ну да, "так высоко играть". А чтобы играть по-другому, нужна самая малость, убрать Флика, а в идеале было вообще не приглашать.) Что, для кого-то был секрет, что он догматик? А когда треть матчей с ним заканчиваются разгромами соперников, об этом забывается на время? Так вот, это идёт в комплекте, и такие поражения тоже, они и в Баварии были, это неизбежно при наложении нескольких негативных факторов (писал тут об этом, не буду повторять, можете прочесть). А защитники, ну да, нужны. А что, для кого-то это секрет? Но Флик не станет Симеоне (без принижения последнего), как и Симеоне Фликом, выбор всегда за руководителями, не сами же себя тренеры назначают.
Ханси, мемы про первый тайм Барсы, конечно, прикольные, но это уже не смешно. Да, состава даже на основу не хватает, но можно их как-то перед свистком будить? Тем более, перед командой, которая делает ставку на дикий старт матча уже пару сезонов
Ханси, мемы про первый тайм Барсы, конечно, прикольные, но это уже не смешно. Да, состава даже на основу не хватает, но можно их как-то перед свистком будить? Тем более, перед командой, которая делает ставку на дикий старт матча уже пару сезонов
Так что ему делать, если условный Бальде трусцой бегает и смотрит как Гризманн делает три касания и забивает?
Так что ему делать, если условный Бальде трусцой бегает и смотрит как Гризманн делает три касания и забивает?
Бальде это позорище. Просто полный провал
Одним матчем сезон не заканчивается. Все в своих руках, а точнее ногах и головах. Идем дальше.
Надеемся на чудо, но морально готовы к вылету из кубка. Главное,не посыпать голову пеплом из-за этого поражения. Верим в успех,мистер Флик!
Надеемся на чудо, но морально готовы к вылету из кубка. Главное,не посыпать голову пеплом из-за этого поражения. Верим в успех,мистер Флик!
Барселона победит, я очень уверен.
Надеемся на чудо, но морально готовы к вылету из кубка. Главное,не посыпать голову пеплом из-за этого поражения. Верим в успех,мистер Флик!
Надеюсь, что этот матч взбодрит Барсу. Команды любят заводиться после таких поражений. Пусть даже не отыграются в кубке. Но, если этот матч будет толчком для таких кубков как ЛЧ и ЛЛ, то никаких вопросов в конце сезона.
Да,играли плохо.
Но незащитанный гол это нечто за гранью понимания.
Выдумали какой-то оффсайд,показали картинку где не видно что это оффсайд.
Мурыжили пять минут с повтором,тем самым сбили темп игры во втом тайме, что было конечно же на руку Катлетам
Эх.
Теперь с 4-0отыграться будет очень сложно в ответном матче
неудивительно, что не увидел - обе команды в светлых футболках играли.
Ни на какой камбэк без Педри и Рафы можно не надеяться.
Как минимум половине игроков Барсы, вышедших сегодня на поле, нужно полностью пересмотреть своё отношение к работе. Атака не прессингует, полузащита не помогает в защите. Линия обороны, сильно ослабевшая после ухода Мартинеса, не справляется ни в одном матче, и этот не исключение.
За исключением Касадо все могут значительно прибавить.
Надеюсь Флик найдет правильные слова.
Ни на какой камбэк без Педри и Рафы можно не надеяться. Как минимум половине игроков Барсы, вышедших сегодня на поле, нужно полностью пересмотреть своё отношение к работе. Атака не прессингует, полузащита не помогает в защите. Линия обороны, сильно ослабевшая после ухода Мартинеса, не справляется ни в одном матче, и этот не исключение. За исключением Касадо все могут значительно прибавить. Надеюсь Флик найдет правильные слова.
Вот, хоть кто-то сказал про Касадо, какая цель была его выхода вчера, зачем он был на поле. В обороне он не помогал, не успевал, в атаке бесполезен. Я бы понял логику, если бы «Атлетико» настаивал на владении и нужен был разрушитель в центре, но он играет на контратаках, то есть укреплять фланги нужно было, чего Флик не сделал. На мой взгляд, провал первого тайма - это во многом ошибка с составом Флика, нужно было выпускать Канселу или того же Барджги слева.
Смачная пощёчина, возможно самое время для команды её получить, на носу весна. После разгрома от Челси осенью команда воспряла, надеюсь и здесь схожим образом отреагируют
«Судья сломал игру, при счете 4-0 нам не засчитали гол из оффсайда»
«Судья сломал игру, при счете 4-0 нам не засчитали гол из оффсайда»
Шутка неуместна, так как есть второй матч, а отыгрывать 0:4 или 1:4 это большая разница
«Судья сломал игру, при счете 4-0 нам не засчитали гол из оффсайда»
Если немного подумать головой, то можно додуматься, что в противостоянии состоящем из двух матчей, любой гол имеет значение. Это для вас, сидящем на диване, разницы между 4:0 и 4:1 нет, а в спорте больших достижений, любая мелочь может играть решающую роль.
