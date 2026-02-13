Флик о 0:4 от «Атлетико»: «В 1-м тайме я не увидел ту команду, которую хотел бы видеть. В ответном матче будет очень сложно, но мы будем бороться»
Ханс-Дитер Флик высказался о разгромном поражении от «Атлетико».
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании (0:4).
«Наша игра не была хорошей. Теперь мы должны думать о втором матче. Будет очень сложно, но мы будем бороться.
В перерыве мы обсудили различные ситуации и то, как нам действовать лучше. В первом тайме мы не увидели ту команду, которую я хотел бы видеть».
Об отмене гола Кубарси из-за офсайда
«Мне интересно, почему это офсайд. Я не знаю, что они решили. Мы должны принять это, но я не согласен», – сказал Флик.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Но винить будем защиту конечно
Но незащитанный гол это нечто за гранью понимания.
Выдумали какой-то оффсайд,показали картинку где не видно что это оффсайд.
Мурыжили пять минут с повтором,тем самым сбили темп игры во втом тайме, что было конечно же на руку Катлетам
Эх.
Теперь с 4-0отыграться будет очень сложно в ответном матче
Как минимум половине игроков Барсы, вышедших сегодня на поле, нужно полностью пересмотреть своё отношение к работе. Атака не прессингует, полузащита не помогает в защите. Линия обороны, сильно ослабевшая после ухода Мартинеса, не справляется ни в одном матче, и этот не исключение.
За исключением Касадо все могут значительно прибавить.
Надеюсь Флик найдет правильные слова.