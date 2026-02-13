«Атлетико» нанес 8 ударов в створ в матче с «Барсой», каталонцы – 4. Мадридцы владели мячом 34% времени и выиграли 4:0

«Атлетико» нанес в два раза больше ударов в створ ворот, чем «Барселона».

«Атлетико » превзошел «Барселону» по ударам в створ ворот.

Команда Диего Симеоне одержала победу со счетом 4:0 в первом матче полуфинала Кубка Испании.

В этой игре мадридцы владели мячом 34% времени и нанесли 12 ударов по воротам соперника, 8 из них – в створ. Игроки каталонской команды пробили 14 раз, но в створ попали лишь четырежды.

Ответная встреча этих команд состоится 3 марта.