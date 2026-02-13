  • Спортс
  «Атлетико» нанес 8 ударов в створ в матче с «Барсой», каталонцы – 4. Мадридцы владели мячом 34% времени и выиграли 4:0
«Атлетико» нанес 8 ударов в створ в матче с «Барсой», каталонцы – 4. Мадридцы владели мячом 34% времени и выиграли 4:0

«Атлетико» нанес в два раза больше ударов в створ ворот, чем «Барселона».

«Атлетико» превзошел «Барселону» по ударам в створ ворот.

Команда Диего Симеоне одержала победу со счетом 4:0 в первом матче полуфинала Кубка Испании. 

В этой игре мадридцы владели мячом 34% времени и нанесли 12 ударов по воротам соперника, 8 из них – в створ. Игроки каталонской команды пробили 14 раз, но в створ попали лишь четырежды. 

Ответная встреча этих команд состоится 3 марта.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
ответка будет еще интереснее, если симионыч решит играть на удержание результата с первых минут, возможно станет ключевой ошибкой
Ответ BayernMunih
ответка будет еще интереснее, если симионыч решит играть на удержание результата с первых минут, возможно станет ключевой ошибкой
Если бы Серлот забил пятый , то тогда , наверное Амба !
А так , всё-таки возможны разные варианты ):
Ответ BayernMunih
ответка будет еще интереснее, если симионыч решит играть на удержание результата с первых минут, возможно станет ключевой ошибкой
Так Атлетико если будет играть на удержание, то удержит. Они лет 15 подряд меньше всех пропускают
Игра днище полное сегодня, отметить некого и лень даже плюсы в этой игре искать. Ламин сыграл просто бездарно, сколько моментов было, когда он терял мяч и начинал руки поднимать, вместо того, чтобы в защите возвращаться, Бальде это просто тихий ужас, худший игрок защиты... Остальные одинаково убого играли, поражение заслуженное
Ответ Фанат Доры Дуры
Игра днище полное сегодня, отметить некого и лень даже плюсы в этой игре искать. Ламин сыграл просто бездарно, сколько моментов было, когда он терял мяч и начинал руки поднимать, вместо того, чтобы в защите возвращаться, Бальде это просто тихий ужас, худший игрок защиты... Остальные одинаково убого играли, поражение заслуженное
А ты знаеш сколько очков по гол плюс пас у Ямаля против топов в этом сезоне?
Ответ Martin Avagyan_1116477520
А ты знаеш сколько очков по гол плюс пас у Ямаля против топов в этом сезоне?
Да пусть хоть 0 будет, он так убого не играл никогда в этом сезоне, один пас на Кунде вспомнить лишь можно
Всё сыграли ужасно. Кол-во потерь мяча Ямалем это просто пипец. Бальде и Ольмо вообще полные 🤡.
4 палки - для барсы куртизанки
Ну очень больно было… команда полностью растворилась и позволила противнику всё. Что будет в ответном матче, мы увидим 3 марта, сейчас делать какие-то прогнозы, бессмысленно. Всегда победы не бывает. Надо пройти и через разочаровании. Сегодня как раз и был день разочаровании. Предстоит тяжелейший матч, отбить 4 гола у Атлетико будет очень тяжело…. НО ВОЗМОЖНО!!!. Уверен ребята осознают свои ошибки и подготовятся к тяжелейшему противостоянию. Этот матч ещё одно напоминание Флику, что в зашите надо что-то менять. Все освоили эту высокую защиту Барсы и очень много пропускаем. Сегодня в первом тайме защиты фактический не было. Все игроки без выделения были ужасные. Но кроме защиты, надо усилить и нападение. Левандовский сплошной ноль, а Феран мазила и сегодня промазал 2 реальных момента. Также растворились Фермин и Ямал. Но, Со
всеми бывает такой спад и сильно давить на команду не надо. Они и так подавленные и уверен сделают выводы. И в завершении похвала игрокам Атлетико, они воспользовались оплошностями Барсы и заслуженно выиграли.
Ответ Elturko
Флик: мы боремся за Ла Лигу , а вы... понятно короче
Ответ Кефтеме
Флик: мы боремся за Ла Лигу , а вы... понятно короче
Ну а у Реала 15 лч ,давайте мериться каждый с каждым .
